Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Güncel yabancı magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Miley Cyrus, Hannah Montana rolüyle "Disney Efsanesi" ödülünü kazanan en genç isim oldu. 12 bin kişinin katıldığı D23 hayran fuarında ödülünü alırken duygusal bir konuşma yapan Cyrus, Hannah Montana'nın hayatındaki önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti ve ödülü karaktere, hayranlarına ve hayallerini gerçekleştirenlere adadığını söyledi.
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Genç yaşında hamile kalan Kylie Jenner hamilleliği sırasında 90 kiloya kadar çıktığını ve o zamanlar yaşadığı zorlukları anlattı.
Rihanna, memleketi Barbados'ta ailesiyle birlikte tatil yaparken objektiflere yansıdı. Ünlü şarkıcı, A$AP Rocky ve minik çocuklarıyla tatilin tadını çıkardı.
1994-2004 yılları arasında 'Friends' dizisinde canlandırdığı unutulmaz Chandler Bing karakteriyle tanınan Matthew Perry'nin ölümünün ardındaki sis perdesi aralanıyor. Yetkililer, Perry'nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 5 kişinin suçlandığını, 1 kişinin ise gözaltına alındığını duyurdu.
Yakışıklılığı ve başarılarıyla yılların eskitemediği Hollywood yıldızı George Clooney, kendini açık artırmaya çıkardı. 63 yaşındaki ünlü aktör, gelecek ay Charitybuzz ile birlikte iyi bir amaç uğruna organize edilen açık artırma kapsamında şanslı kişiyle New York'ta 'samimi' bir akşam yemeği yiyecek! Sahi, George Clooney ile bir akşam yemeği kim istemez ki?..
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