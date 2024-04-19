Bu Genel Kültür Testinde Sadece Dehalar 21/21 Yapabilecek!
Bu Genel Kültür Testinde Sadece Dehalar 21/21 Yapabilecek!
Bu genel kültür testinde full çekmek çok zor!
Haydi testeee!
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1. Beraberliğin bozulması için 7 metre atışlarının kullanıldığı spor dalı hangisidir?
2. Hangisi yük depolamada kullanılan sığaçların çeşitlerinden değildir?
3. Sulama suyu ile kimyasal gübrelerin toprağa uygulanmasına ne denir?
4. Hücrenin çekirdeği ile sitoplazmasına verilen isim nedir?
5. FIFA Dünya Kupasının üç kez kazanan futbolcu Pele hangi yıl bu kupayı kazanamamıştır?
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6. Kimyasal bir bileşiği elektrik kullanarak elementlerine ayırma işine ne ad verilir?
7. DNA'nın bilinen kaç farklı formu vardır?
8. Hangisi bir cüce gezegen değildir?
9. Kızılırmak, denize döküldüğü Karadeniz Bölgesi'nde hangi delta ovasını oluşturmuştur?
10. Kutup bölgelerinde veya dağ başlarında bulunan büyük kar ve buz kütlesinin eski adı nedir?
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11. Hangi ülke haritada çizme şeklindedir?
12. Melanezya'nın kuzeyi ve Filipinler'in doğusuna uzanan adaların oluşturduğu bölgeye ne ad verilir?
13. Sünger taşı da denen, yoğun gözenekli, çok hafif taşa ne ad verilir?
14. 1914 yılında Osmanlı Devleti'ne karşı resmi olarak ilk savaş ilanı eden ülke hangisidir?
15. Orta çağ hiyerarşisine göre barından bir derece düşük soyluya ne ad verilir?
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16. Hangi savaşta bir Türk devleti yer almamıştır?
17. M.Ö. 814 yılında kurulmuş olan tarihi Kartaca kenti, M.Ö. 146 yılında kimler tarafından yıkılmıştır?
18. 1991'de Asis Nasseri önderliğinde kurulan Alman senfonik metal grubu hangisidir?
19. New York Modern Sanatlar Müzesi'nde ters şekilde asılarak günlerce sergilenen Henri Matisse'ye ait eser hangisidir?
20. Hangisi distopya edebiyatının temel kitaplarından biridir?
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21. Kemal Sunal'ın hangi komedi filmi aynı zamanda bilim kurgu türündedir?
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