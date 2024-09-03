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Bu Futbol Başka: Araba Futbolu Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Bu Futbol Başka: Araba Futbolu Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.09.2024 - 15:05

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Avustralya'da çekildiği iddia edilen araba futbolu görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Farklı modeldeki araçların dev bir top eşliğinde kıyasıya mücadele ettiği karşılaşmada renkli görüntüler ortaya çıktı. 

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Dev bir top eşliğinde arabalarla oynanan araba futbolu görüntüleri, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Dev bir top eşliğinde arabalarla oynanan araba futbolu görüntüleri, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Araç sürücülerinin birbirlerine çalım atarak kaleye ulaşma çabası tribündeki seyircilerden birinin kamerasına yansırken, atılan golle büyük sevinç yaşandı.

Araç sürücülerinin birbirlerine çalım atarak kaleye ulaşma çabası tribündeki seyircilerden birinin kamerasına yansırken, atılan golle büyük sevinç yaşandı.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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