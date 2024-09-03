Bu Futbol Başka: Araba Futbolu Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Avustralya'da çekildiği iddia edilen araba futbolu görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Farklı modeldeki araçların dev bir top eşliğinde kıyasıya mücadele ettiği karşılaşmada renkli görüntüler ortaya çıktı.
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Dev bir top eşliğinde arabalarla oynanan araba futbolu görüntüleri, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.
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Araç sürücülerinin birbirlerine çalım atarak kaleye ulaşma çabası tribündeki seyircilerden birinin kamerasına yansırken, atılan golle büyük sevinç yaşandı.
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