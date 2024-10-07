Bu Ay da Kendini Ödüllendir! İşte Kendini Ödüllendirmek İçin Alabileceğin 10 Hediye
Bu Ay da Kendini Ödüllendir! İşte Kendini Ödüllendirmek İçin Alabileceğin 10 Hediye
Hayattan daha fazla keyif alabilmek, kaosun içinden çıkıp oh diyebilmek insanın kendi elinde. Motivasyon sağlamak için kendini ödüllendirmek şart! İşte kendine verebileceğin hediyeler...
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1. Tam teşekküllü bir spa günü.
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2. Farklı dünyalara yelken açacağın yeni bir kitap.
3. Hobilerine katkı sunacak malzemeler.
4. Damağında şahane tatlar bırakacak kahve seti.
5. Formunu korumana yardım edecek spor ekipmanları.
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