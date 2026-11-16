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Bu Adaya Taşınanlara 1,5 Milyon TL'ye Kadar Destek Veriliyor: Başvurular 29 Kasım'da Bitiyor

Bu Adaya Taşınanlara 1,5 Milyon TL'ye Kadar Destek Veriliyor: Başvurular 29 Kasım'da Bitiyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.11.2026 - 14:59
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İtalya'nın Sardinya Adası, nüfus kaybıyla mücadele için adaya yerleşen 40 yaş altı çalışanlara geri ödemesiz destek verecek. Programa yabancılar da başvurabiliyor.

İşte detaylar...

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Temel destek 20 bin euro, nüfusu 5 binin altındaki yerleri seçenlere 30 bin euro.

Temel destek 20 bin euro, nüfusu 5 binin altındaki yerleri seçenlere 30 bin euro.

Başvurmak için 40 yaşından küçük olmak ve başvuru anında bir işte çalışıyor olmak gerekiyor. Ücretliler uzaktan çalışma, tayin ya da yeni bir iş sözleşmesiyle; serbest çalışanlar ve girişimciler ise adada yeni bir iş ya da şube açarak taşınabiliyor.

Sardinya doğumlu olma şartı yok. 1 Ocak 2026'dan bu yana adaya yerleşmiş olanlar da başvurabiliyor.

Desteği alanların altı ay içinde adaya taşınması, en az beş yıl orada kalması gerekiyor.

Desteği alanların altı ay içinde adaya taşınması, en az beş yıl orada kalması gerekiyor.

Başvurular 29 Kasım 2026 saat 16.00'ya kadar yalnızca kayıtlı elektronik posta (PEC) yoluyla yapılabiliyor. Program için 2026-2028 döneminde toplam 56 milyon euro ayrıldı, bunun 8 milyon eurosu 2026 için.

Bütçe tüm başvurulara yetmezse sağlık ve sosyal hizmet alanında çalışmak için adaya gelenlere öncelik verilecek.

Muhalefet, paranın kalıcı istihdama ve hizmetlere harcanması gerektiğini savunuyor.

Muhalefet, paranın kalıcı istihdama ve hizmetlere harcanması gerektiğini savunuyor.

Sardinya Reformcuları partisinden Aldo Salaris, nüfus kaybının insanları adadan uzaklaştıran nedenler çözülerek önlenebileceğini savundu. Salaris, 'Hizmetler, okullar, sağlık ve iş olanakları yoksa nüfusu 5 binin altındaki bir kasabaya taşınmak için 30 bin euro vermek yeterli olmaz' dedi.

Salaris'e göre asıl desteklenmesi gerekenler, adada kalmayı seçip çalışan ve yatırım yapanlar.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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