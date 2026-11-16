Bu Adaya Taşınanlara 1,5 Milyon TL'ye Kadar Destek Veriliyor: Başvurular 29 Kasım'da Bitiyor

Başvurular 29 Kasım 2026 saat 16.00'ya kadar yalnızca kayıtlı elektronik posta (PEC) yoluyla yapılabiliyor. Program için 2026-2028 döneminde toplam 56 milyon euro ayrıldı, bunun 8 milyon eurosu 2026 için.

Bütçe tüm başvurulara yetmezse sağlık ve sosyal hizmet alanında çalışmak için adaya gelenlere öncelik verilecek.