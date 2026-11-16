Bu Adaya Taşınanlara 1,5 Milyon TL'ye Kadar Destek Veriliyor: Başvurular 29 Kasım'da Bitiyor
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Yurt içinde tatil için en çok nereyi tercih ediyorsun?
Temel destek 20 bin euro, nüfusu 5 binin altındaki yerleri seçenlere 30 bin euro.
Desteği alanların altı ay içinde adaya taşınması, en az beş yıl orada kalması gerekiyor.
Muhalefet, paranın kalıcı istihdama ve hizmetlere harcanması gerektiğini savunuyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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