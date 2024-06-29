Brezilya Değil Türkiye: Sokakta Futbol Oynayan Çocukların Top Hakimiyetine Hayran Kalabilirsiniz
Brezilya Değil Türkiye: Sokakta Futbol Oynayan Çocukların Top Hakimiyetine Hayran Kalabilirsiniz
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Brezilya futbolunun büyüsünü hepimiz biliriz, değil mi? O efsanevi futbolcuların hepsi, Pele'den Neymar'a kadar, sokaklarda futbol oynayarak büyüdü.
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Bu çocuklar da aynı tutku ve heyecanla topun peşinde.
Videoda, Brezilya'nın o muhteşem futbol ruhunu hissedeceksiniz. 👇
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