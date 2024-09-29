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Böyle Dertlerimiz Varmış: 2013 Yılında Gerçekleşen Metroda Kitap Okuma Eylemi Yeniden Hatırlandı

Böyle Dertlerimiz Varmış: 2013 Yılında Gerçekleşen Metroda Kitap Okuma Eylemi Yeniden Hatırlandı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
29.09.2024 - 15:11 Son Güncelleme: 29.09.2024 - 15:22

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Geçtiğimiz yıllarda gençlerimizin genç olduklarını hatırlayacakları daha fazla etkinliğe, kendilerini ifade edebilecekleri daha fazla alana sahipti. Bu sebeple bu yıllara özlem de giderek artıyor.

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2013 yılında pek çok ilimizde gerçekleştirilen "kitap okuma eylemi" yeniden hatırlandı.

2013 yılında pek çok ilimizde gerçekleştirilen "kitap okuma eylemi" yeniden hatırlandı.

İzmir Metrosu'nda kitap okuyan gençlerin o anları "Böyle dertlerimiz mi varmış?" dedirtti.

İzmir Metrosu'nda kitap okuyan gençlerin o anları "Böyle dertlerimiz mi varmış?" dedirtti.

İşte o eylem;

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