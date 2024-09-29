Böyle Dertlerimiz Varmış: 2013 Yılında Gerçekleşen Metroda Kitap Okuma Eylemi Yeniden Hatırlandı

Geçtiğimiz yıllarda gençlerimizin genç olduklarını hatırlayacakları daha fazla etkinliğe, kendilerini ifade edebilecekleri daha fazla alana sahipti. Bu sebeple bu yıllara özlem de giderek artıyor.
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2013 yılında pek çok ilimizde gerçekleştirilen "kitap okuma eylemi" yeniden hatırlandı.
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İzmir Metrosu'nda kitap okuyan gençlerin o anları "Böyle dertlerimiz mi varmış?" dedirtti.
İşte o eylem;
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