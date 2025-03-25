Boykot Çağrısı Yapılan Medya Kuruluşları Özgür Özel'in Konuşmasını Yayınladı
Boykot Çağrısı Yapılan Medya Kuruluşları Özgür Özel'in Konuşmasını Yayınladı
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İBB Saraçhane binası önünde gerçekleştirilen mitinglere 5 gündür büyük katılım var. CHP Genel Başkanı İnternet üzerinden de milyonlarca kişiye ulaşan mitinglerin halka ulaşmamasından şikayetçiydi. Merkez medya olarak adlandırılan kanalları işaret eden ve boykot çağrısı yapan Özel'in RTÜK, Mehmet Şimşek ve kayyumlar hakkında konuştu.
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Özgür Özel bir süredir mitingleri ve açıklamalarını yayınlamayan medya kuruluşlarına tepkili.
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Geçtiğimiz gün yapılan Saraçhane Mitingi'nde bazı firmaların ismini veren Özel bunun devamının da geleceğini belirtmişti.
Özel'in çağrısı sonrası geçtiğimiz gün yayın kesen NTV'de CHP grup toplantısı yayınlandı.
HaberTürk de toplantıyı kesintisiz verdi.
TV100 de Özel'in eleştirilerinde geçen kuruluşlardandı.
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Özel'in grup toplantısından aktardığı önemli başlıklar şöyle;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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