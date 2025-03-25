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Boykot Çağrısı Yapılan Medya Kuruluşları Özgür Özel'in Konuşmasını Yayınladı

Boykot Çağrısı Yapılan Medya Kuruluşları Özgür Özel'in Konuşmasını Yayınladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.03.2025 - 15:23

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İBB Saraçhane binası önünde gerçekleştirilen mitinglere 5 gündür büyük katılım var. CHP Genel Başkanı İnternet üzerinden de milyonlarca kişiye ulaşan mitinglerin halka ulaşmamasından şikayetçiydi. Merkez medya olarak adlandırılan kanalları işaret eden ve boykot çağrısı yapan Özel'in RTÜK, Mehmet Şimşek ve kayyumlar hakkında konuştu.

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Özgür Özel bir süredir mitingleri ve açıklamalarını yayınlamayan medya kuruluşlarına tepkili.

Özgür Özel bir süredir mitingleri ve açıklamalarını yayınlamayan medya kuruluşlarına tepkili.

22 Mart tarihinde 'Merkez medyaya sesleniyorum. CHP seçmeni %70 seni izler. Çıkardığın 2 yorumcuyla denge kurar gibi yaparsın, daha gizlilik varken bu soruşturmada bütün suçu bize yıkarsın. Ya tarafsız olun ya da bundan sonra karşı tarafınızdayız' sözleriyle merkez medyayı eleştiren Özel mitinglerde el yükseltti.

Geçtiğimiz gün yapılan Saraçhane Mitingi'nde bazı firmaların ismini veren Özel bunun devamının da geleceğini belirtmişti.

Geçtiğimiz gün yapılan Saraçhane Mitingi'nde bazı firmaların ismini veren Özel bunun devamının da geleceğini belirtmişti.

Pek çok kişi bunu boykot edilecek firmaların medya kuruluşlarının patronlarına ait şirketler olacağı şeklinde yorumladı.

Özel'in çağrısı sonrası geçtiğimiz gün yayın kesen NTV'de CHP grup toplantısı yayınlandı.

Özel'in çağrısı sonrası geçtiğimiz gün yayın kesen NTV'de CHP grup toplantısı yayınlandı.

HaberTürk de toplantıyı kesintisiz verdi.

HaberTürk de toplantıyı kesintisiz verdi.

TV100 de Özel'in eleştirilerinde geçen kuruluşlardandı.

TV100 de Özel'in eleştirilerinde geçen kuruluşlardandı.
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Özel'in grup toplantısından aktardığı önemli başlıklar şöyle;

Özel'in grup toplantısından aktardığı önemli başlıklar şöyle;

Soruşturma hakkında;

Bugün 19 Mart başarısız darbe girişimine karşı direnişimizin 7. günündeyiz. Kendi çıkarları için Türkiye'nin geleceğine ihanet eden bir avuç insan var. Arkalarında halk yok, kimse yok

Kent uzlaşısı

Savcılık 'Kent uzlaşısı'nı suçluyor batıdaki Kürtlerin yönetimde temsil edilmesi terör ise ben terörist olayım kardeşim. Bunun adı demokrasidir. Kürt olup da AK Parti'ye oy verenler bunların Kürtlere bile saygısı yok. Oyu bana verirsen seçmensin vermezsen teröristsin diyor.

Mehmet Şimşek hakkında;

19 Mart milleti de fakirleştirdi. İki yıl boyunca, 48 milyar dolar rezerv biriktirdiler ve 26 milyar dolarını ilk 3 günde yaktılar. İstifa edeceğini söyleyince de tweet atıyor 'Görevimin başındayım' diyor. MASAK, Mehmet Şimşek'e bağlıdır ve kurumunu bu darbeye alet etmiştir. Dünya bunu böyle tanısın. Mehmet Şimşek'in gerçek yüzünü dünyaya göstermeyen namerttir.

İBB Başkanı Hakkında;

Bugün akşam 7. gün. Yarın İBB, başkan vekilini seçecek. Biz de İBB'yi başkan vekiline teslim edeceğiz. Kadir Gecesi'nde Beylikdüzü'nde olacağız. Ama bu akşam Ekrem başkan davet etti, tüm İstanbulluları 7. gününde dünya tarihinde, aynı meydanda aynı saate bir araya gelmeye, Ekrem başkanımızın iftar sofrasına vatandaşlarımızı ve polislerimizi davet ediyoruz.

RTÜK'e:'Ne kanallara, ne internet sitelerine, ne Twitter'dan yazanlara, ne de YouTube'dan özgür yayın yapmaya çalışanlara dokunmayın. Alnınızı karışlarım.'

Boykot listesinde güncelleme:

“2020’de OYAK’a geçtiği gerekçesiyle Milangaz, Likidgaz ve Türk Petrol’ü boykot listesinden çıkarıyoruz.”

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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