Boykot Çağrısı Yapılan Medya Kuruluşları Özgür Özel'in Konuşmasını Yayınladı

Soruşturma hakkında;

Bugün 19 Mart başarısız darbe girişimine karşı direnişimizin 7. günündeyiz. Kendi çıkarları için Türkiye'nin geleceğine ihanet eden bir avuç insan var. Arkalarında halk yok, kimse yok

Kent uzlaşısı

Savcılık 'Kent uzlaşısı'nı suçluyor batıdaki Kürtlerin yönetimde temsil edilmesi terör ise ben terörist olayım kardeşim. Bunun adı demokrasidir. Kürt olup da AK Parti'ye oy verenler bunların Kürtlere bile saygısı yok. Oyu bana verirsen seçmensin vermezsen teröristsin diyor.

Mehmet Şimşek hakkında;

19 Mart milleti de fakirleştirdi. İki yıl boyunca, 48 milyar dolar rezerv biriktirdiler ve 26 milyar dolarını ilk 3 günde yaktılar. İstifa edeceğini söyleyince de tweet atıyor 'Görevimin başındayım' diyor. MASAK, Mehmet Şimşek'e bağlıdır ve kurumunu bu darbeye alet etmiştir. Dünya bunu böyle tanısın. Mehmet Şimşek'in gerçek yüzünü dünyaya göstermeyen namerttir.

İBB Başkanı Hakkında;

Bugün akşam 7. gün. Yarın İBB, başkan vekilini seçecek. Biz de İBB'yi başkan vekiline teslim edeceğiz. Kadir Gecesi'nde Beylikdüzü'nde olacağız. Ama bu akşam Ekrem başkan davet etti, tüm İstanbulluları 7. gününde dünya tarihinde, aynı meydanda aynı saate bir araya gelmeye, Ekrem başkanımızın iftar sofrasına vatandaşlarımızı ve polislerimizi davet ediyoruz.

RTÜK'e:'Ne kanallara, ne internet sitelerine, ne Twitter'dan yazanlara, ne de YouTube'dan özgür yayın yapmaya çalışanlara dokunmayın. Alnınızı karışlarım.'

Boykot listesinde güncelleme:

“2020’de OYAK’a geçtiği gerekçesiyle Milangaz, Likidgaz ve Türk Petrol’ü boykot listesinden çıkarıyoruz.”