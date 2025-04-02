Boykot Başlatılmıştı: Ekşi Sözlük’ten Manipülasyon ve Troll İddialarına Açıklama Geldi
Boykot Başlatılmıştı: Ekşi Sözlük’ten Manipülasyon ve Troll İddialarına Açıklama Geldi
Son günlerde gündeme gelen iddialardan birisi de Ekşi Sözlük’ün iktidarın manipülasyon merkezi haline geldiğine dairdi. ‘@HikmetiTabiyeci’ isimli sosyal medya kullancısının iddialarına göre Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Ekşi Sözlük’te muhalif paylaşımlar siliniyor, iktidar yanlısı kullanıcıların yorumları öne çıkıyor.
Reddit’te ise Ekşi Sözlük’e dair yapılan bir analizde platformun organize troll faaliyetlerinden etkilenen bir yer haline geldiği ileri sürülmüştü. (Kaynak)
Bu iddiaların ardından 'Ekşi Sözlük boykot' kampanyası başlatıldı. İddialara Ekşi Sözlük’ten uzun bir cevap geldi.
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Ekşi Sözlük iddiaların ve kendilerine başlatılan boykota dair açıklama yaptı 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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