onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Boykot Başlatılmıştı: Ekşi Sözlük’ten Manipülasyon ve Troll İddialarına Açıklama Geldi

Boykot Başlatılmıştı: Ekşi Sözlük’ten Manipülasyon ve Troll İddialarına Açıklama Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.04.2025 - 10:36

Son günlerde gündeme gelen iddialardan birisi de Ekşi Sözlük’ün iktidarın manipülasyon merkezi haline geldiğine dairdi. ‘@HikmetiTabiyeci’ isimli sosyal medya kullancısının iddialarına göre Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Ekşi Sözlük’te muhalif paylaşımlar siliniyor, iktidar yanlısı kullanıcıların yorumları öne çıkıyor. 

Reddit’te ise Ekşi Sözlük’e dair yapılan bir analizde platformun organize troll faaliyetlerinden etkilenen bir yer haline geldiği ileri sürülmüştü. (Kaynak)

Bu iddiaların ardından 'Ekşi Sözlük boykot' kampanyası başlatıldı. İddialara Ekşi Sözlük’ten uzun bir cevap geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

@HikmetiTabiyeci isimli kullanıcının iddiaları şöyleydi 👇

Ekşi Sözlük iddiaların ve kendilerine başlatılan boykota dair açıklama yaptı 👇

Ekşi Sözlük iddiaların ve kendilerine başlatılan boykota dair açıklama yaptı 👇

'Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, gündeme getirilen tüm iddiaları tek tek ele alarak açıklayacağız. Yeni soruları da ekleyerek güncel tutacağız, yanıtlanmamış soru kalsın istemiyoruz. Çünkü iftiralar gürültüyle yayılsa da gerçek kaybolmamalı.

▪️Ekşi Sözlük’ün herhangi bir siyasi yapıyla bağlantısı var mı?

Herhangi bir siyasi yapıyla bağlantımız yok. Siyasilerle ilişkimiz soru-cevap etkinliklerimizle sınırlı. Türkiye’de hem muhalifler, hem de iktidar tarafından diğer tarafı destekliyor olmakla itham edilen yegane mecra olmak kolay değil. Kimseye yaranmaya çalışmadığımızın en açık göstergesi bu olmalı.

▪️Sözlük’te muhalif entryler siliniyor mu?

Sözlük’te hiçbir entry muhalif veya iktidar yanlısı olması nedeniyle silinmiyor. Bir entry’de dile getirilen görüş ya da siyasi duruş, müdahale sebebi değil. Eleştirel, muhalif ya da farklı bakış açılarına sahip içerikler, sözlük kurallarına ve hukuka aykırılık içermediği sürece Sözlük’te yer bulmaya devam eder.

▪️#ekşisözlükboykot nereden çıktı?

Son günlerde Ekşi Sözlük’te hakkında yazılan eleştirilerden rahatsız olan bazı kişilerin, platformun tamamını hedef gösterme amacıyla bu tür iddiaları ortaya attığını görüyoruz. Bu tür iddialar dile getirilirken dikkat çekici bir çifte standart ortaya çıkmaktadır: Sözlük’e yöneltilen aslı olmayan bu iddialar X üzerinden organize edilmekte, ancak bu iddialarda bulunan kişiler X’in uyguladığı sansür politikalarına veya erişim engellerine karşı değil boykot tepki dahi göstermemektedir.

▪️Troll hesaplara neden müdahale edilmiyor?

Ekşi Sözlük olarak her zaman ifade özgürlüğünü savunduk. 2023 depremlerinde dezenformasyonla mücadele ettik. Bu süreçte, organize şekilde hareket eden ve platformu manipüle etmeye çalışan bazı hesapları tespit ettik ve kapattık.

Ancak şunu da biliyoruz ki, her dönem çeşitli gündemlerle hareket eden ve zaman zaman “troll” olarak adlandırılan kullanıcı grupları tüm sosyal mecralarda olduğu gibi burada da var oldu, olmaya da devam edecek. Sözlük içerisinde bu tür kullanıcıların sözlük kurallarını ihlal ettiği durumlarda gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Bunu yaptığımız dönemlerde hem iktidara yakın, hem de muhalif kesimlerden sert tepkiler aldığımız da oldu.

Geçmişte olduğu gibi bugün de, baskılara karşı ilkelerimizden taviz vermeden hareket ediyoruz. Tarafsızlık ilkesine bağlı kalarak, farklı seslerin bir arada var olabildiği bir ortamı korumak en temel amacımız. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da çok sesliliği gözeten bu dengeyi sürdürmek için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.

 ▪️Muhalif kişiler ekşi sözlük’te hedef mi gösteriliyor?

Ekşi Sözlük olarak, görüşü ne olursa olsun hiçbir bireyin hedef gösterilmesine, kişisel haklarının ihlal edilmesine veya güvenliğinin tehdit edilmesine kesinlikle müsamaha göstermiyoruz. Hedef gösterme içeren içerikler tespit edildiğinde veya şikayet yoluyla tarafımıza ulaştığında, söz konusu entry’ler hukuk kuralları çerçevesinde değerlendirilmekte; gerekli durumlarda yayından kaldırılmakta ve ilgili kullanıcılara yaptırım uygulanmaktadır.

Ekşi Sözlük’e son iki yıl içinde içinde farklı gerekçelerle tam 6 kez erişim engeli getirilmiş olması, platformun herhangi bir siyasi operasyonun parçası olamayacağının açık bir kanıtı.

"Gündeme müdahale oluyor mu?"

"Gündeme müdahale oluyor mu?"

 ▪️Ekibinizde iletişim başkanlığı çalışanları var mı?

Hayır, ekibimizde İletişim Başkanlığı çalışanları yer almıyor. Moderasyon sürecimiz bağımsız olarak yürütülmekte ve sözlük kurallarına göre şekillenmekte.

 ▪️Gündeme müdahale oluyor mu?

Gündem, tamamen yazarların etkileşimlerine dayalı olarak otomatik bir algoritma ile belirleniyor. Başlıkların gündeme girip girmemesi tamamen yazarların etkileşimlerine bağlı. Ancak, hukuki yükümlülüklerimiz gereği belirli kelimeleri otomatik olarak filtreleyen bir sisteme sahibiz. Bu sistem, toplumda infiale neden olabilecek veya hukuka aykırılık riski taşıyan -özellikle din, çocuk istismarı, nefret söylemi gibi hassas konularda- ifadeler içeren başlıkların gündeme girmesini önlüyor.

Bu tür başlıklarda uyguladığımız filtreleme, ifade özgürlüğünü engellemek amacıyla değil, toplumda infiale sebep olabilecek veya hukuki sorunlara neden olabilecek içeriklerin yaygınlaşmasını önlemek amacıyla yapılır.

Bununla birlikte, yine de hukuka aykırılık içeren bir başlık gündeme girerse, tüm başlıklarda olduğu gibi moderasyon süreci devreye girer ve gerekli işlemler yapılır. Bu müdahale, başlığın gündemde olup olmamasından bağımsız gerçekleşir.

▪️Trollere admin paneli üzerinden hesap oluşturma, muhalif başlıkları aramada göstermeme, muhalif başlıkları silme yetkisi verildi mi?

Moderasyon işlemleri yalnızca ekibimizde bulunan kişiler tarafından yürütülüyor. Admin paneli üzerinden hesap oluşturma gibi bir uygulamamız ise zaten yok. Başlıkların görünürlüğünün kısıtlanması ya da silinmeleri ise tamamen moderasyon ilkeleri ve yasal zorunluluklar çerçevesinde gerçekleşir. Bu süreçte siyasi görüş ya da kullanıcı kimliği hiçbir şekilde belirleyici değil.

Tüm moderasyon işlemleri kayıt altına alınır ve gerektiğinde incelenebilir. ayrıca, kullanıcılar da moderasyonun yaptığı işlemleri şeffaf bir şekilde modlog üzerinden takip edebilir. Ekşi sözlük’ün güvenilirliğini korumak için süreçlerimizi denetlenebilir ve şeffaf bir şekilde yürütmeye devam ediyoruz.

 ▪️Kullanıcı bilgilerini savcılıkla paylaşıyor musunuz?

Ekşi sözlük, başta 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun olmak üzere türk hukukuna tabi bir internet sitesi olarak kanunen yetkilendirilmiş makamların taleplerini yerine getirmek yükümlülüğündedir. bu kanuni bir zorunluluktur.

▪️29 mart 2025 CHP Maltepe Mitingi başlığını niçin sansürlediniz?

Başlığı kesinlikle sansürlemedik. İlgili şikayetleri incelediğimizde bize bu şikayetle ulaşan yazarların çoğunun başlığı açan kullanıcının başlıklarını engellediğini, bu yüzden bu başlığı göremediklerini tespit ettik.

Açıklamanın tamamını okumak için tıklayınız.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın