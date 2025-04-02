Boykot Başlatılmıştı: Ekşi Sözlük’ten Manipülasyon ve Troll İddialarına Açıklama Geldi

'Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, gündeme getirilen tüm iddiaları tek tek ele alarak açıklayacağız. Yeni soruları da ekleyerek güncel tutacağız, yanıtlanmamış soru kalsın istemiyoruz. Çünkü iftiralar gürültüyle yayılsa da gerçek kaybolmamalı.

▪️Ekşi Sözlük’ün herhangi bir siyasi yapıyla bağlantısı var mı?

Herhangi bir siyasi yapıyla bağlantımız yok. Siyasilerle ilişkimiz soru-cevap etkinliklerimizle sınırlı. Türkiye’de hem muhalifler, hem de iktidar tarafından diğer tarafı destekliyor olmakla itham edilen yegane mecra olmak kolay değil. Kimseye yaranmaya çalışmadığımızın en açık göstergesi bu olmalı.

▪️Sözlük’te muhalif entryler siliniyor mu?

Sözlük’te hiçbir entry muhalif veya iktidar yanlısı olması nedeniyle silinmiyor. Bir entry’de dile getirilen görüş ya da siyasi duruş, müdahale sebebi değil. Eleştirel, muhalif ya da farklı bakış açılarına sahip içerikler, sözlük kurallarına ve hukuka aykırılık içermediği sürece Sözlük’te yer bulmaya devam eder.

▪️#ekşisözlükboykot nereden çıktı?

Son günlerde Ekşi Sözlük’te hakkında yazılan eleştirilerden rahatsız olan bazı kişilerin, platformun tamamını hedef gösterme amacıyla bu tür iddiaları ortaya attığını görüyoruz. Bu tür iddialar dile getirilirken dikkat çekici bir çifte standart ortaya çıkmaktadır: Sözlük’e yöneltilen aslı olmayan bu iddialar X üzerinden organize edilmekte, ancak bu iddialarda bulunan kişiler X’in uyguladığı sansür politikalarına veya erişim engellerine karşı değil boykot tepki dahi göstermemektedir.

▪️Troll hesaplara neden müdahale edilmiyor?

Ekşi Sözlük olarak her zaman ifade özgürlüğünü savunduk. 2023 depremlerinde dezenformasyonla mücadele ettik. Bu süreçte, organize şekilde hareket eden ve platformu manipüle etmeye çalışan bazı hesapları tespit ettik ve kapattık.

Ancak şunu da biliyoruz ki, her dönem çeşitli gündemlerle hareket eden ve zaman zaman “troll” olarak adlandırılan kullanıcı grupları tüm sosyal mecralarda olduğu gibi burada da var oldu, olmaya da devam edecek. Sözlük içerisinde bu tür kullanıcıların sözlük kurallarını ihlal ettiği durumlarda gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Bunu yaptığımız dönemlerde hem iktidara yakın, hem de muhalif kesimlerden sert tepkiler aldığımız da oldu.

Geçmişte olduğu gibi bugün de, baskılara karşı ilkelerimizden taviz vermeden hareket ediyoruz. Tarafsızlık ilkesine bağlı kalarak, farklı seslerin bir arada var olabildiği bir ortamı korumak en temel amacımız. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da çok sesliliği gözeten bu dengeyi sürdürmek için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.

▪️Muhalif kişiler ekşi sözlük’te hedef mi gösteriliyor?

Ekşi Sözlük olarak, görüşü ne olursa olsun hiçbir bireyin hedef gösterilmesine, kişisel haklarının ihlal edilmesine veya güvenliğinin tehdit edilmesine kesinlikle müsamaha göstermiyoruz. Hedef gösterme içeren içerikler tespit edildiğinde veya şikayet yoluyla tarafımıza ulaştığında, söz konusu entry’ler hukuk kuralları çerçevesinde değerlendirilmekte; gerekli durumlarda yayından kaldırılmakta ve ilgili kullanıcılara yaptırım uygulanmaktadır.

Ekşi Sözlük’e son iki yıl içinde içinde farklı gerekçelerle tam 6 kez erişim engeli getirilmiş olması, platformun herhangi bir siyasi operasyonun parçası olamayacağının açık bir kanıtı.