Borsa Vergiyle Çalkalandı, Dolar Geriledi, Altın Canlandı: 5 Haziran'da Piyasalarda Kazandıranlar

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi, işlem vergisi haberleriyle hareketli bir gün geçirdi. Dolar, yeniden gerilerken, altın da yeniden yükselişe döndü. 5 Haziran Çarşamba, Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.