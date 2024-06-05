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Borsa Vergiyle Çalkalandı, Dolar Geriledi, Altın Canlandı: 5 Haziran'da Piyasalarda Kazandıranlar

etiket Borsa Vergiyle Çalkalandı, Dolar Geriledi, Altın Canlandı: 5 Haziran'da Piyasalarda Kazandıranlar

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
05.06.2024 - 18:37 Son Güncelleme: 05.06.2024 - 18:38

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi, işlem vergisi haberleriyle hareketli bir gün geçirdi. Dolar, yeniden gerilerken, altın da yeniden yükselişe döndü. 5 Haziran Çarşamba, Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.

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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 0,13 oranında 13,61 puan düşüşle 10.350,96 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 0,13 oranında 13,61 puan düşüşle 10.350,96 puandan tamamladı.

BİST 100 endeksinde işlem hacmi 107 milyar TL olurken, BİST 500 endeksi yüzde 0,34, sınai endeksi (XUSIN) yüzde 0,77 ve bankacılık endeksi (XBANK) yüzde 0,30 oranında düşüşle günü tamamladı.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde REEDR, MIATK ve TUKAS başı çekti.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde REEDR, MIATK ve TUKAS başı çekti.

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de başı BRYAT, KLSER ve SKBNK çekti. 

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), Ereğli Demir Çelik (EREGL) ve İş Bankası (ISCTR) oldu.

Ons altın, gün sonunda 2.353 dolardan işlem görürken, gram altın da 2.444 TL'den işlem gördü.

Ons altın, gün sonunda 2.353 dolardan işlem görürken, gram altın da 2.444 TL'den işlem gördü.

Borsa İstanbul'da altın sertifikası 23,92 seviyesinden, Kapalıçarşı'da gram altın 2.452 TL'den işlem gördü. 

Brent petrol, gün sonunda 77,72 dolar seviyesinden işlem gördü.

Dolar, bankalararası piyasada 32,29 TL'den işlem gördü. Euro/TL de 35,13 seviyesinden karşılık buldu.

Dolar, bankalararası piyasada 32,29 TL'den işlem gördü. Euro/TL de 35,13 seviyesinden karşılık buldu.

Kapalıçarşı'da dolar/TL kuru 32,30 olurken, Euro/dolar da 1,086 seviyesinden karşılık buldu. Dolar endeksi de 104,3 seviyesinde işlem gördü.

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