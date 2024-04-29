Borsa'da Kritik Zirve! Dolar ve Altın Düştü: 29 Nisan'da Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa'da Kritik Zirve! Dolar ve Altın Düştü: 29 Nisan'da Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi, yükselişinde rekor kırdı. Dolar ve altın ise geriledi. 29 Nisan Pazartesi Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.
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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 1,69 oranında 167,15 puan yükselişle 10 bin puan psikolojik direncini aşarak 10.082,77 puandan rekorla tamamladı.
BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde ALBRK, ÜLKER ve EGEEN başı çekti.
Ons altın, gün sonunda 2.338 dolardan, gram altın da 2.436 TL'den işlem gördü.
Brent petrol, gün sonunda 87,33 dolar seviyesinden işlem gördü.
Dolar, bankalararası piyasada 32,39 TL'den işlem gördü. Euro/TL de 34,79 seviyesinden karşılık buldu.
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