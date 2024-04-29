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Borsa'da Kritik Zirve! Dolar ve Altın Düştü: 29 Nisan'da Piyasalarda Kazandıranlar

etiket Borsa'da Kritik Zirve! Dolar ve Altın Düştü: 29 Nisan'da Piyasalarda Kazandıranlar

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
29.04.2024 - 18:45

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi, yükselişinde rekor kırdı. Dolar ve altın ise geriledi. 29 Nisan Pazartesi Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.

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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 1,69 oranında 167,15 puan yükselişle 10 bin puan psikolojik direncini aşarak 10.082,77 puandan rekorla tamamladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 1,69 oranında 167,15 puan yükselişle 10 bin puan psikolojik direncini aşarak 10.082,77 puandan rekorla tamamladı.

BİST 100 endeksinde işlem hacmi 108,81 milyar TL olurken, BİST 500 endeksi yüzde 1,29, sanayi (XUSIN) endeksi yüzde 1,07 ve bankacılık (XBANK) endeksi de yüzde 1,90 oranında yükselişle günü tamamladı.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde ALBRK, ÜLKER ve EGEEN başı çekti.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde ALBRK, ÜLKER ve EGEEN başı çekti.

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de başı DOAS, AGROT ve MIATK çekti. 

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), Yapı Kredi Bankası (YKBNK) ve İş Bankası (ISCTR) oldu.

Ons altın, gün sonunda 2.338 dolardan, gram altın da 2.436 TL'den işlem gördü.

Ons altın, gün sonunda 2.338 dolardan, gram altın da 2.436 TL'den işlem gördü.

Borsa İstanbul'da altın sertifikası 24,85 seviyesinden, Kapalıçarşı'da gram altın 2.447 TL'den işlem gördü.

Brent petrol, gün sonunda 87,33 dolar seviyesinden işlem gördü.

Brent petrol, gün sonunda 87,33 dolar seviyesinden işlem gördü.

Dolar, bankalararası piyasada 32,39 TL'den işlem gördü. Euro/TL de 34,79 seviyesinden karşılık buldu.

Dolar, bankalararası piyasada 32,39 TL'den işlem gördü. Euro/TL de 34,79 seviyesinden karşılık buldu.

Kapalıçarşı'da dolar/TL kuru 32,33 olurken, Euro/dolar da 1,071 seviyesinden karşılık buldu. Dolar endeksi de 105,59 seviyesinde işlem gördü.

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