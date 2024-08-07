Borcunu Yiyerek Bitirmeye Çalıştı! Yarım Milyonluk Senedi Yuttu

Beyoğlu'nda bir gayrimenkul nedeniyle çıkan anlaşmazlığı çözmek için yarım milyonluk senedin fotokopisini çekmeye giden taraflar arasında ilginç bir olay yaşandı. Senedin sahibi olan tarafın avukatının elinden senedi alan şahıs, yarım milyonluk senedi yuttu. Görüntüler işyeri kamerasına saniye saniye yansıdı.