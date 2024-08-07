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Borcunu Yiyerek Bitirmeye Çalıştı! Yarım Milyonluk Senedi Yuttu

Borcunu Yiyerek Bitirmeye Çalıştı! Yarım Milyonluk Senedi Yuttu

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.08.2024 - 11:06

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Beyoğlu'nda bir gayrimenkul nedeniyle çıkan anlaşmazlığı çözmek için yarım milyonluk senedin fotokopisini çekmeye giden taraflar arasında ilginç bir olay yaşandı. Senedin sahibi olan tarafın avukatının elinden senedi alan şahıs, yarım milyonluk senedi yuttu. Görüntüler işyeri kamerasına saniye saniye yansıdı. 

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Akıllara durgunluk veren olay Beyoğlu'nda bir kırtasiyede meydana geldi. İddiaya göre, bir iş insanı ve vatandaş arasında gayrimenkul nedeniyle anlaşmazlık yaşandı.

Akıllara durgunluk veren olay Beyoğlu'nda bir kırtasiyede meydana geldi. İddiaya göre, bir iş insanı ve vatandaş arasında gayrimenkul nedeniyle anlaşmazlık yaşandı.

Anlaşmazlığı çözmek için buluşan taraflar tapu müdürlüğüne gittikten sonra bir kırtasiyeye gelerek iş insanına ait yarım milyon değerindeki senedin fotokopisini çekmeye başladı. Tezgahtaki kişinin senedi uzatması esnasında senedi alan karşı taraf ve avukat arasında arbede yaşandı. 3 kişi arasında kalan adam senedi yuttu.

Anlaşmazlığı çözmek için buluşan taraflar tapu müdürlüğüne gittikten sonra bir kırtasiyeye gelerek iş insanına ait yarım milyon değerindeki senedin fotokopisini çekmeye başladı. Tezgahtaki kişinin senedi uzatması esnasında senedi alan karşı taraf ve avukat arasında arbede yaşandı. 3 kişi arasında kalan adam senedi yuttu.

Senedin yutulduğu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis karakoluna giden avukat şikayetçi oldu. 📹

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