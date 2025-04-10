BMW Motorrad Fiyat Listesi Nisan 2025! İşte Yamaha Road, Off-Road, ATV ve eBike Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.bmw-motorrad.com.tr/tr/ho...
Alman otomotiv devi BMW'nin motosiklet markası BMW Motorrad, Nisan ayı fiyatlarını duyurdu. 1923 yılından bu yana yüksek performanslı modelleriyle öne çıkan BMW Motorrad, özgürlük ve heyecan arayanların tercihi oluyor. Dünyanın önde gelen motosiklet üreticileri arasında yerini alan marka, 2011 yılında ise 2 milyonuncu motosikletini üretti. Peki, BMW Motorrad CE 4, F 800 GS, F 900 GS, R 1300, R 12, R 18, K 1600 GT, S 1000 R ve M 1000 R fiyatları ne kadar?
İşte, BMW Motorrad Nisan ayı fiyat listesi
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BMW Motorrad Fiyat Listesi
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BMW CE 04 Fiyat Listesi Nisan 2025
BMW F 800 GS Fiyat Listesi Nisan 2025
BMW F 900 GS, R ve XR Fiyat Listesi Nisan 2025
BMW R 1300 GS Fiyat Listesi Nisan 2025
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BMW R 12 Fiyat Listesi Nisan 2025
BMW R 18 Fiyat Listesi Nisan 2025
BMW K 1600 Fiyat Listesi Nisan 2025
BMW S 1000 R, RR ve XR Fiyat Listesi Nisan 2025
BMW M 1000 R, RR ve XR Fiyat Listesi Nisan 2025
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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