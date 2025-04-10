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BMW Motorrad Fiyat Listesi Nisan 2025! İşte Yamaha Road, Off-Road, ATV ve eBike Güncel Fiyatları

BMW Motorrad Fiyat Listesi Nisan 2025! İşte Yamaha Road, Off-Road, ATV ve eBike Güncel Fiyatları

Motorsiklet
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.04.2025 - 00:20

Alman otomotiv devi BMW'nin motosiklet markası BMW Motorrad, Nisan ayı fiyatlarını duyurdu. 1923 yılından bu yana yüksek performanslı modelleriyle öne çıkan BMW Motorrad, özgürlük ve heyecan arayanların tercihi oluyor. Dünyanın önde gelen motosiklet üreticileri arasında yerini alan marka, 2011 yılında ise 2 milyonuncu motosikletini üretti. Peki, BMW Motorrad CE 4, F 800 GS, F 900 GS, R 1300, R 12, R 18, K 1600 GT, S 1000 R ve M 1000 R fiyatları ne kadar?

İşte, BMW Motorrad Nisan ayı fiyat listesi

Kaynak: https://www.bmw-motorrad.com.tr/tr/ho...
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BMW Motorrad Fiyat Listesi

BMW Motorrad Fiyat Listesi

BMW Motorrad, 2 Nisan 2025'ten itibaren geçerli azami anahtar teslim satış fiyatlarını duyurdu. Markanın popüler motosiklet modellerinden CE 04, Nisan ayında 647.325 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. M 1000 XR modeli ise 1.655.988 TL'ye motosiklet tutkunlarının beğenisine sunuldu. 

Aşağıda BMW Motorrad tarafından yayımlanan fiyatları bulabilirsiniz. Ancak fiyatlar, opsiyonlara ve bayilere göre değişiklik gösterebilir.

BMW CE 04 Fiyat Listesi Nisan 2025

BMW CE 04 Fiyat Listesi Nisan 2025

  • CE 04 (Avantgarde) - 647.325 TL

  • CE 04 (Comfort) - 653.490 TL

BMW F 800 GS Fiyat Listesi Nisan 2025

BMW F 800 GS Fiyat Listesi Nisan 2025

  • F 800 GS (Beyaz) - 743.910 TL

  • F 800 GS (Sport) - 772.680 TL 

  • F 800 GS (Triple Black) - 772.680 TL

BMW F 900 GS, R ve XR Fiyat Listesi Nisan 2025

BMW F 900 GS, R ve XR Fiyat Listesi Nisan 2025

  • F 900 GS (Metalik Siyah) - 834.330 TL 

  • F 900 GS (GS Trophy) - 858.990 TL 

  • F 900 GS (Passion) - 920.640 TL 

  • F 900 GS Adventure (Metalik Siyah) - 961.740 TL 

  • F 900 GS Adventure (Ride Pro) - 974.070 TL 

  • F 900 R (Snapper Rocks) - 655.545 TL 

  • F 900 R (Triple Black) - 688.425 TL 

  • F 900 R (Sport) - 704.865 TL 

  • F 900 XR (Yarış Kırmızısı) - 735.690 TL 

  • F 900 XR (Triple Black) - 770.625 TL 

  • F 900 XR (Sport) - 776.790 TL

BMW R 1300 GS Fiyat Listesi Nisan 2025

BMW R 1300 GS Fiyat Listesi Nisan 2025

  • R 1300 GS (Beyaz) + (Tel Jant) - 1.432.335 TL

  • R 1300 GS (GS Trophy) - 1.491.930 TL

  • R 1300 GS (Triple Black) - 1.452.885 TL

  • R 1300 GS (Option 719 Tramuntana) - 1.598.790 TL

  • R 1300 GS Adventure (Kırmızı) + (Tel Jant) - 1.549.470 TL

  • R 1300 GS Adventure (GS Trophy) - 1.600.845 TL

  • R 1300 GS Adventure (Triple Black) - 1.586.460 TL

  • R 1300 GS Adventure (Option 719 Tramuntana) - 1.683.045 TL

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BMW R 12 Fiyat Listesi Nisan 2025

BMW R 12 Fiyat Listesi Nisan 2025

  • R 12 (Metalik Siyah) - 961.740 TL

  • R 12 (Aventurin Metalik Kırmızı) - 994.620 TL

  • R 12 (Option 719 Thorium) - 1.124.085 TL

  • R 12 nineT (Metalik Siyah) - 1.105.590 TL

  • R 12 nineT (San Remo Metalik Yeşil) - 1.117.920 TL

  • R 12 nineT (Option 719 Aluminium) - 1.249.440 TL

  • R 12 S (Daytona) - 1.282.320 TL

BMW R 18 Fiyat Listesi Nisan 2025

BMW R 18 Fiyat Listesi Nisan 2025

  • R 18 - 1.461.105 TL

  • R 18 Classic - 1.574.130 TL

  • R 18 Roctane - 1.607.010 TL

  • R 18 B - 1.882.380 TL

  • R 18 Transcontinental - 1.931.700 TL

BMW K 1600 Fiyat Listesi Nisan 2025

BMW K 1600 Fiyat Listesi Nisan 2025

  • K 1600 GT (Metalik Siyah) - 1.535.085 TL

  • K 1600 GT (Sport) - 1.574.130 TL

  • K 1600 GT (Option 719 Blue Ridge Mountain Metalik) + (Option 719 Sele + Option 719 Classic Jant) - 1.734.420 TL

  • K 1600 GTL (Metalik Siyah) - 1.666.605 TL

  • K 1600 GTL (Exclusive) - 1.720.035 TL

  • K 1600 GTL (Option 719 Blue Ridge Mountain Metalik) + (Option 719 Sele + Option 719 Classic Jant) - 1.878.270 TL

  • K 1600 B (Metalik Siyah) - 1.607.010 TL

  • K 1600 B (Exclusive) - 1.627.560 TL

  • K 1600 B (Option 719 Ionic Gümüş Metalik) + (Option 719 Sele + Option 719 Classic Jant) - 1.800.180 TL

  • K 1600 Grand America (Metalik Siyah) - 1.726.200 TL

  • K 1600 Grand America (Exclusive) - 1.748.805 TL

  • K 1600 Grand America (Option 719 Ionic Gümüş Metalik) + (Option 719 Sele + Option 719 Classic Jant) - 1.925.535 TL

BMW S 1000 R, RR ve XR Fiyat Listesi Nisan 2025

BMW S 1000 R, RR ve XR Fiyat Listesi Nisan 2025

  • S 1000 R (Metalik Siyah) - 1.035.720 TL

  • S 1000 R (Sport) - 1.136.415 TL

  • S 1000 R (M Motorsport) + Hafif Alaşım Jant - 1.233.000 TL

  • S 1000 R (M Motorsport Carbon) + Hafif Alaşım Jant - 1.323.420 TL

  • S 1000 RR (Metalik Siyah) - 1.288.485 TL

  • S 1000 RR (Blue Stone Metalik) - 1.364.520 TL

  • S 1000 RR (M Motorsport) - 1.481.655 TL

  • S 1000 RR (M Motorsport) + (Carbon Jant) - 1.631.670 TL

  • S 1000 RR (M Motorsport) + (Carbon Jant + Carbon Paketi) - 1.804.290 TL

  • S 1000 XR (Metalik Siyah) - 1.233.000 TL

  • S 1000 XR (Gravity Blue) - 1.251.495 TL

  • S 1000 XR (M Motorsport) - 1.417.950 TL

  • S 1000 XR (M Motorsport) + (Carbon Jant + Carbon Paketi) - 1.576.185 TL

BMW M 1000 R, RR ve XR Fiyat Listesi Nisan 2025

BMW M 1000 R, RR ve XR Fiyat Listesi Nisan 2025

  • M 1000 R (M Motorsport) - 1.294.650

  • M 1000 R (M Competition) + White Aluminium Mat - 1.639.890

  • M 1000 R (M Competition) + (Carbon Jant + Carbon Paketi) - 1.763.190

  • M 1000 RR (M Motorsport) - 2.013.900

  • M 1000 RR (M Competition) + (Carbon Paketi + Carbon Jant) - 2.424.900

  • M 1000 XR (M Motorsport) - 1.664.550

  • M 1000 XR (M Competition) + (Carbon Paketi + Carbon Jant) - 1.987.185

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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