Bize Flörtünü Anlat Size En Uygun Date Hangisi Söyleyelim!
Flört dediğin herkesin dilinde ama herkesin yaşadığı farklı... Kimi göz göze gelince heyecanlanıyor, kimi aylarca mesajlaşıp bir türlü buluşamıyor. Biz de düşündük dedik ki: Sen flört ederken nasılsın, ne hissediyorsun, nasıl davranıyorsun? Tüm bunları öğrenelim, sana da “işte tam sana göre!” diyeceğimiz bir date önerelim!
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. İlk kim adım attı?
4. Onda en hoşlandığın şey ne?
5. Onunla konuşurken mutlu musun?
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6. İlk buluşmada nereye gitmek istersin?
7. İlk mesajdan sonra kim daha çok yazar?
8. Onu sık sık stalklar mısın?
9. Bir anda mesajları keserse ne yaparsın?
10. Peki senin için hangisi?
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Siz romantik bir date yapmalısınız!
Siz konser datesi yapmalısınız!
Siz sahilde yürüyüş yapmalısınız!
Siz evde date yapmalısınız!
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