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Bize Flörtünü Anlat Size En Uygun Date Hangisi Söyleyelim!

Bize Flörtünü Anlat Size En Uygun Date Hangisi Söyleyelim!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
19.04.2025 - 16:01

Flört dediğin herkesin dilinde ama herkesin yaşadığı farklı... Kimi göz göze gelince heyecanlanıyor, kimi aylarca mesajlaşıp bir türlü buluşamıyor. Biz de düşündük dedik ki: Sen flört ederken nasılsın, ne hissediyorsun, nasıl davranıyorsun? Tüm bunları öğrenelim, sana da “işte tam sana göre!” diyeceğimiz bir date önerelim!

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. İlk kim adım attı?

4. Onda en hoşlandığın şey ne?

5. Onunla konuşurken mutlu musun?

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6. İlk buluşmada nereye gitmek istersin?

7. İlk mesajdan sonra kim daha çok yazar?

8. Onu sık sık stalklar mısın?

9. Bir anda mesajları keserse ne yaparsın?

10. Peki senin için hangisi?

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Siz romantik bir date yapmalısınız!

Bir aşk hikayesi yazılmak üzere ve sizin adınız da başrolde! Sizinle partnerinizin arasındaki enerji adeta bir simetri oluşturuyor ve bu durum, sizin birbiriniz için yaratıldığınızı gösteriyor. Herkesin kıskanacağı bu aşkın içinde, romantik bir buluşma kaçınılmaz görünüyor. Evet, bir date! Ama sıradan bir buluşma değil, tamamen sizin enerjinize uygun, sakin ve konuşma odaklı bir buluşma olmalı. Belki bir kafede, hafif bir müzik eşliğinde, sıcak bir kahve ve keyifli bir sohbet... Ya da belki bir parkta, kuş sesleri arasında, el ele yürüyüşler ve derin sohbetler... Kim bilir, belki de evde, mum ışığında, romantik bir akşam yemeği ve uzun uzun sohbetler... Her ne olursa olsun, sizin buluşmanız, sizin enerjinizle uyumlu olmalı. Çünkü siz, birbiriniz için yaratılmışsınız ve bu buluşma, sadece sizin özel anınız olmalı. İşte bu yüzden, sizin date'niz daha sakin ve konuşma odaklı olmalı. Çünkü aşk, bazen sessizlikte, bazen de konuşmalarda gizlidir. Ve siz, bu aşkı en güzel şekilde yaşayacak olanlarsınız.

Siz konser datesi yapmalısınız!

Sen tam bir enerji topusun! Flörtte heyecan, spontane hareketler ve dozu hiç düşmeyen bir tempo istiyorsun. Sana göre birine ilgi duymak demek; onunla birlikte eğlenebilmek, onun gülüşünde kaybolabilmek demek. Saatlerce mesajlaşmalar, caps'li muhabbetler ve tabii ki story mention'ları senin flört ritüellerin arasında. Senin ideal date’in sessiz sakin bir ortam değil, birlikte bağıra çağıra şarkı söylediğiniz bir konser gecesi! Müziği hissedip, kalabalığın arasında göz göze geldiğiniz an senin için unutulmaz olur. Hatta flörtünle aynı şarkıda coşmak, birlikte dans etmek ya da o anı story'e atmak? İşte o zaman 'tamam, bu kişiyle bir şey olur' diyorsun. Senin için flört; sadece duygusal değil, eğlenceli de olmalı. O seni güldürebilmeli, senin enerjine ayak uydurabilmeli. Eğer sana özel bir playlist hazırlıyorsa... bingo! Kalbini kazanmak üzeredir

Siz sahilde yürüyüş yapmalısınız!

Sen romantizmi bir film sahnesinden fırlamış gibi yaşayanlardansın. Aşka inanıyorsun ve flört senin için öylesine bir uğraş değil; geleceğe dair umutlar taşıyan, kalbine dokunan bir süreç. Senin flört ederken aradığın en önemli şey: huzur. Karşındakinin yanında kendin gibi hissedebilmek, onunla saçma sapan şeylere bile gülmek, bazen susup sadece birlikte yürüyebilmek... Bu yüzden sana en uygun buluşma: sahilde, gün batımında yapılan bir yürüyüş. Ayakların çıtırdayan kumda, hafif bir esinti eşliğinde edilen sohbetler... Düşünsene, güneş batarken o sana hayallerinden bahsediyor. Senin kalbini çalmak isteyen biri abartıya kaçmadan, içten davranmalı. Şov değil, samimiyet senin için önemli. Sakinlik, sadelik ve doğallıkla sarılmış bir flört hikayesi... İşte senin kitabın tam da böyle başlıyor! Sahilde otururken sana el yapımı bir deniz kabuğu bilekliği verirse? Evlilik başvurusu bile düşünebilirsin 😄

Siz evde date yapmalısınız!

Senin mottan şu: 'Aşk sade olmalı, konfor alanımda kalmalı.' Sen flörtte fazla tantanadan, fazla plan yapmaktan hoşlanmıyorsun. En iyi anlar senin için plansız, doğal gelişen anlar. Yeni biriyle tanışmak bile bazen sana zor gelirken, onunla rahat edebilmek senin için büyük bir başarı. O yüzden dışarıda değil, evde geçirilen zamanlar senin için çok daha değerli. Senin hayalindeki buluşma basit: birlikte bir film açmak, belki battaniye altında sarılmak, atıştırmalıklar ve aralarda edilen tatlı sohbetler... Flört ettiğin kişi seni yargılamamalı, “şunu da yapalım, buraya da gidelim” diye zorlamamalı. Sen onun yanında kendin gibi olmalısın. Pijamanla, dağınık saçlarınla bile güzel hissedebilmelisin. Eğer film sırasında senin en sevdiğin repliği hatırlayıp seninle tekrar ederse? Al sana ruh eşi!

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İnci Döşer
İnci Döşer
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