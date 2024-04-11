Biz Farkına Bile Varmadan Yavaş Yavaş Hayatımızı Mahveden 15 Alışkanlık
Biz Farkına Bile Varmadan Yavaş Yavaş Hayatımızı Mahveden 15 Alışkanlık
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Günümüzde çevremiz birçok zararlı madde ve ürünle dolu. Bunlardan bazılarıysa adeta biz farkına varmadan ömrümüzü yavaş yavaş sona yaklaştırıyor. Peki, bizim için en zararlı maddeler neler? Gelin beraber bakalım.
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1. "Düzenli olarak uykusuz kalmak ve her zaman kendini daha ileriye itmeye çalışmak kesinlikle yavaş yavaş hepimizi öldürüyor."
2. "Günümüz fast food kültüründe tükettiklerimiz ve sahip olduğumuz kötü diyetler olacaktır diye düşünüyorum."
3. "Sadece evde ve iş yerinde oturarak bütün gün masa başı çalışan insan var. Bir de bunların üstüne yeteri kadar egzersiz yapamıyorlar."
4. "Stresin beni ve yakınımdakileri oldukça kötü etkilediğini biliyorum."
5. "Cevap yalnızlık! Bazıları yalnız kalmaya alıştım gibi sözler söyleyebilir ama gerçek şu ki, insanlar birer sosyal varlıklar."
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6. "Kullandığınız doz fark etmeksizin alkol sizi yavaş yavaş öldürüyor."
7. "Mikroplastikler yediğimiz her şeyin içerisinde ve uzun vadeli etkilerini hep beraber gözlemliyor olacağız ama büyük ihtimalle hepimizi yavaş yavaş öldüren bir diğer madde."
8. "Aşırı dozlarda şeker tüketmek. Günde bir küp şeker kullanıyorsan o kadar büyük bir sorun olmayabilir ama uzun süreli şeker tüketimi kesinlikle bizim için çok zararlı."
9. "Yaşadığın hayattan ve çevrendekilerden nefret etmek ve günün sonunda nefret dolu birisine dönüşmek."
10. "Vitamin eksikliği."
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11. "Sürekli işlenmiş besinler tüketmenin kalbinize ve damarlarınıza verdiği zararı hayal bile edemezsiniz."
12. "Enerji içecekleri! Şeker dolular, bağımlılık yapıcılar ve organlarınıza zarar veriyorlar."
13. "Kovid-19 hastalığını her kaptığınızda vücudunuz daha fazla zarar görüyor ve kısacası hayat sürenizi kısaltıyorsunuz."
14. "Teflon bulunduran ürünlerin kansere yol açtığını biliyorsunuz değil mi?"
15. "Bunu dediğime kimse şaşırmayacaktır ama sigara."
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