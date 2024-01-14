Birçoğuna İnanamayacağınız Hijyen Rutinlerini Tüm Dünya ile Paylaşan Yabancı Ünlüler

Görünüşe göre aktör onlarca yıldır deodorant kullanmamış. Elite Daily'ye göre Kate Hudson, Fool's Gold filminin çekimleri sırasında ondan deodorant sürmesini istemiş. 'Her zaman doğal bir deodorant olan bir tuz taşı getirir ve 'Lütfen bunu sürer misin' derdi.' Hiç sürmedim. Kolonya yok, deodorant yok. Annem de dahil olmak üzere hayatımdaki tüm kadınlar 'Hey, birincisi, senin doğal kokun erkek gibi kokuyor, ikincisi, senin gibi kokuyor' dediler.'

Deodorant eksikliğine rağmen günde birden fazla duş aldığını ve dişlerini günde beş kez fırçaladığını söyledi.

2021 yılında Tropic Thunder'da Matthew ile birlikte çalışan Yvette Nicole Brown, Matthew'un nasıl koktuğunu öğrenmek için bilerek ona yeterince yaklaştığını itiraf etti. 'Onun bir kokusu yok,' diye açıkladı. 'Granola ve iyi yaşam gibi kokuyor. Tatlı, tatlı bir kokusu var. Bu sadece onun kokusu ve küflü ya da çılgınca değil.'