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Birçoğuna İnanamayacağınız Hijyen Rutinlerini Tüm Dünya ile Paylaşan Yabancı Ünlüler

Birçoğuna İnanamayacağınız Hijyen Rutinlerini Tüm Dünya ile Paylaşan Yabancı Ünlüler

Nida Torun
Nida Torun - Onedio Üyesi
14.01.2024 - 08:16

Konu hijyene geldi mi en titizinden tutun, duş almayanına kadar 14 yabancı ünlünün rutinlerini sizin için derledik. Hadi gelin hep birlikte bakalım hangi ünlüler hijyen konusunda ne düşünüyor ve rutinleri neler...

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/morgansloss1...
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1- Megan Fox

1- Megan Fox

Fox, asla temizlik yapmadığını ve soyunurken kıyafetlerini yerde bıraktığını söyleyerek çok da temiz bir insan olmadığını itiraf etti. Aktris, arkadaşları şikayet etse bile nadiren sifonu çektiğini de söyledi.

2- Dwayne Johnson-The Rock

2- Dwayne Johnson-The Rock

Bir sosyal medya kullanıcısı The Rock'ın 'kötü kokan' ünlülerden biri olup olmadığını sorduğunda, 'Hayır, ben 'yıkanmayan' ünlülerin tam tersiyim. Güne başlamak için yataktan kalktığımda soğuk duş alırım. İşten önce yaptığım antrenmandan sonra ılık duş. İşten eve döndükten sonra da sıcak. Yüz yıkarım, vücut yıkarım, peeling yaparım ve duşta detone de olsam şarkı söylerim.' cevabını verdi.

3- Taylor Swift

3- Taylor Swift

Ellen DeGeneres Show'un 2019'daki bir bölümünde Ellen, Taylor'a bacaklarını duşta yıkayıp yıkamadığını sordu. Şarkıcı, 'Yıkıyorum, çünkü bacaklarınızı tıraş ettiğinizde tıraş kremi sabun gibi oluyor, değil mi?' şeklinde yanıt verdi.

4- Ashton Kutcher ve Mila Kunis

4- Ashton Kutcher ve Mila Kunis

2021 yazında tüm ünlülerin hijyen tartışmasını başlatan çiftimiz Armchair Expert'in bir bölümünde, 'üzerlerinde kir görmedikleri' sürece çocuklarını yıkamadıklarını itiraf etti. Mila 'çocukken sıcak suyu olmadığını, bu yüzden zaten pek duş almadığını' söylerken, Ashton da 'koltuk altlarını ve kasıklarını her gün yıkadığını, başka hiçbir yeri yıkamadığını' itiraf etti.

5- Chris Evans

5- Chris Evans

2020'de Today'e röpörtaj veren aktör, 'Her zaman duş alırım. Çok temiz bir insanım.' diye belirtti.

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6- Jodie Turner-Smith

6- Jodie Turner-Smith

2021'de oyuncu hijyen hakkındaki düşüncelerini 'Siz sormadan söyleyeyim: Bu evde yıkanıyoruz.' şeklinde bir tweet atarak belirtti.

7- Robert Pattinson

7- Robert Pattinson

2009 yılında Extra'ya verdiği bir röportaj sırasında aktöre bir keresinde gerçekten altı hafta boyunca saçını yıkamadığını söyleyip söylemediği soruldu. O da şöyle cevap verdi: 'Muhtemelen. Bilmiyorum. Saçınızı yıkamanın gerçekten bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Saçınızın temiz olup olmaması umurunuzda değilse neden yıkayasınız ki?' 2014 yılına gelindiğinde Robert fikrini değiştirmiş gibi görünüyordu. The Wall Street Journal'a şunları söyledi: 'Saçını fırçala ve duşunu al tarzında bir adamdım. Dior ile olan ilişkimden mi yoksa yaşlandığımdan mı bilemiyorum ama nemlendirici kullanmaya başladım. Bu hayatımda oldukça derin bir değişiklik oldu.'

8- Matthew McConaughey

8- Matthew McConaughey

Görünüşe göre aktör onlarca yıldır deodorant kullanmamış. Elite Daily'ye göre Kate Hudson, Fool's Gold filminin çekimleri sırasında ondan deodorant sürmesini istemiş. 'Her zaman doğal bir deodorant olan bir tuz taşı getirir ve 'Lütfen bunu sürer misin' derdi.' Hiç sürmedim. Kolonya yok, deodorant yok. Annem de dahil olmak üzere hayatımdaki tüm kadınlar 'Hey, birincisi, senin doğal kokun erkek gibi kokuyor, ikincisi, senin gibi kokuyor' dediler.'

Deodorant eksikliğine rağmen günde birden fazla duş aldığını ve dişlerini günde beş kez fırçaladığını söyledi.

2021 yılında Tropic Thunder'da Matthew ile birlikte çalışan Yvette Nicole Brown, Matthew'un nasıl koktuğunu öğrenmek için bilerek ona yeterince yaklaştığını itiraf etti. 'Onun bir kokusu yok,' diye açıkladı. 'Granola ve iyi yaşam gibi kokuyor. Tatlı, tatlı bir kokusu var. Bu sadece onun kokusu ve küflü ya da çılgınca değil.'

9- America Ferrera

9- America Ferrera

Barbie filmindeki oyunculuğuyla gündeme gelen America, Vanity Fair'in 2023 tarihli bir videosunda Barbie oyuncuları birbirlerini tanıma oyunu oynamış ve America Ferrera'nın utanç duyduğu bir zevkini tahmin etmeye çalışmışlardır. Rol arkadaşlarının hepsi yanlış cevap verince America, 'Utanç duyduğum zevkim - bunu söylediğime gerçekten pişman olacağım - birkaç gün duş almamak olurdu!' dedi.

10- Jake Gyllenhaal

10- Jake Gyllenhaal

2021 yılında Vanity Fair'e verdiği bir röportajda aktör şunları söyledi: 'Giderek daha fazla, banyo yapmayı daha az gerekli buluyorum... Ama aynı zamanda banyo yapmamanın da cilt bakımı için gerçekten yararlı olduğunu ve kendimizi doğal olarak temizlediğimizi düşünüyorum.' Jake ayrıca ağız hijyeninin büyük bir hayranı olduğunu da paylaştı. 'Elvis Costello harika olduğu için inanıyorum ki iyi davranışlar ve kötü nefes sizi hiçbir yere götürmez. Bu yüzden dişlerimi fırçalıyorum.'

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11- Jason Momoa

11- Jason Momoa

2021 Access Hollywood röportajında aktör, banyo alışkanlıklarıyla 'herhangi bir trend başlatmadığını' söyledi. 'Duş alıyorum, inanın bana, duş alıyorum. Ben Aquaman'im, suyun içindeyim, merak etmeyin. Ben Hawaiiliyim, tuzlu suyumuz var, ben iyiyim.'

12- Zac Efron

12- Zac Efron

High School Musical oyuncusu, bir fitness tutkunu olmasına rağmen günlerce duş almadan dolaşıyor. Bebek mendilleri kullanarak hızlı bir tazeleme yapmayı tercih ediyor.

13- Brad Pitt

13- Brad Pitt

Brad Pitt de 'ıslak mendil' takımında yer alıyor ve bir rol arkadaşıyla her zaman meşgul olduğunu, duş almaya vakti olmadığını ve duş almadan günler geçirdiğini paylaşıyor. Dahası, deodorant ve sabundan da vazgeçmiş.

14- Jennifer Lawrence

14- Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence bir keresinde lavaboları tuvalet olarak kullanmakla ilgili komik bir hikâye paylaşmıştı ve bunu anlatırken yanında arkadaşları Liam Hemsworth ve Josh Hutcherson da vardı. Bazen kendisi ve arkadaşları bir tuvaletteyken tuvaleti kullanmaları gerektiğinde bunun yerine lavaboyu kullanabildiklerini söyledi. Tuvalet için sıra olduğunda ve bekleyen kişi kendisi olduğunda, beklemek istemediği için lavaboyu kullanacağı şakasını yaptı. Hatta bu hikayeyi anlatırken Liam Hemsworth ve Josh Hutcherson'ın da orada olduğundan bahsetti. Ayrıca tuvaleti kullandıktan sonra ellerini yıkamamakla ilgili absürt bir şey söyledi, ancak daha sonra bunun sadece arkadaşlarını kızdırmak için bir şaka olduğunu itiraf etti. Banyoyu kullandıktan sonra gerçekten ellerini yıkadığını açıkladı.

Bizim bulduklarımız bunlar. Peki sizin bildiğiniz hijyen alışkanlıklarını paylaşan başka ünlüler var mı? Siz ne sıklıkla duş alırsınız? Sizce ıslak mendille duş alınır mı? Yorumlarda buluşalım...

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