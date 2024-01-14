Birçoğuna İnanamayacağınız Hijyen Rutinlerini Tüm Dünya ile Paylaşan Yabancı Ünlüler
Birçoğuna İnanamayacağınız Hijyen Rutinlerini Tüm Dünya ile Paylaşan Yabancı Ünlüler
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/morgansloss1...
Konu hijyene geldi mi en titizinden tutun, duş almayanına kadar 14 yabancı ünlünün rutinlerini sizin için derledik. Hadi gelin hep birlikte bakalım hangi ünlüler hijyen konusunda ne düşünüyor ve rutinleri neler...
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1- Megan Fox
2- Dwayne Johnson-The Rock
3- Taylor Swift
4- Ashton Kutcher ve Mila Kunis
5- Chris Evans
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6- Jodie Turner-Smith
7- Robert Pattinson
8- Matthew McConaughey
9- America Ferrera
10- Jake Gyllenhaal
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11- Jason Momoa
12- Zac Efron
13- Brad Pitt
14- Jennifer Lawrence
Bizim bulduklarımız bunlar. Peki sizin bildiğiniz hijyen alışkanlıklarını paylaşan başka ünlüler var mı? Siz ne sıklıkla duş alırsınız? Sizce ıslak mendille duş alınır mı? Yorumlarda buluşalım...
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