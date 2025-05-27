Birce Akalay Kimdir, Kaç Yaşında? Birce Akalay'ın Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler
Ekranların sevilen yüzü Birce Akalay, hem güzelliğiyle hem de güçlü oyunculuğuyla yıllardır dikkat çekiyor. Gerek tiyatro kökenli sağlam kariyeri, gerekse özel hayatıyla hep merak edilen bir isim oldu. Peki Birce Akalay kimdir, kaç yaşında, nereli? Özel hayatında kimlerle aşk yaşadı, hangi dizilerde rol aldı, neler söyledi?
Gelin hep birlikte detaylara göz atalım…
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Birce Akalay Kimdir?
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Birce Akalay Kariyer Başlangıcı
Birce Akalay Özel Hayat
Birce Akalay Öne Çıkan Açıklamalar
Birce Akalay Yer Aldığı Diziler
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Birce Akalay Güncel Projeleri
Birce Akalay Ödülleri ve Adaylıkları
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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