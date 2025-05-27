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Birce Akalay Kimdir, Kaç Yaşında? Birce Akalay'ın Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Birce Akalay Kimdir, Kaç Yaşında? Birce Akalay'ın Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.05.2025 - 13:34

Ekranların sevilen yüzü Birce Akalay, hem güzelliğiyle hem de güçlü oyunculuğuyla yıllardır dikkat çekiyor. Gerek tiyatro kökenli sağlam kariyeri, gerekse özel hayatıyla hep merak edilen bir isim oldu. Peki Birce Akalay kimdir, kaç yaşında, nereli? Özel hayatında kimlerle aşk yaşadı, hangi dizilerde rol aldı, neler söyledi? 

Gelin hep birlikte detaylara göz atalım…

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Birce Akalay Kimdir?

Birce Akalay Kimdir?

Birce Akalay, Türk televizyonlarının ve sahne dünyasının başarılı oyuncularından biridir. Hem oyunculuğu hem de zarif duruşuyla sektörün sevilen isimlerinden biri olan Akalay, uzun yıllardır ekranlarda aktif olarak yer alıyor.

Birce Akalay Kaç Yaşında?

Birce Akalay, 19 Haziran 1984 doğumludur. Yani şu anda 40 yaşındadır.

Birce Akalay Nereli?

İstanbul doğumlu olan Birce Akalay, İstanbullu bir ailenin çocuğudur. Eğitim hayatı da İstanbul’da geçmiştir.

Birce Akalay Kariyer Başlangıcı

Birce Akalay Kariyer Başlangıcı

Oyunculuğa olan ilgisi küçük yaşlarda başlayan Akalay, Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü’ne girdi. Ancak konservatuvar eğitimi almak isteyerek Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne geçiş yaptı ve buradan mezun oldu. Televizyondaki ilk dikkat çekici rolünü 2007 yılında “Asi” dizisinde aldı. Ardından “Yer Gök Aşk”, “Küçük Ağa”, “Ben Onu Çok Sevdim” gibi yapımlarla yıldızı parladı.

Birce Akalay Özel Hayat

Birce Akalay Özel Hayat

Birce Akalay’ın özel hayatı da sık sık magazin gündeminde yer aldı. İlk evliliğini 2011 yılında oyuncu Murat Ünalmış ile yaptı. Bu evlilik sadece 1 yıl sürdü ve 2012’de boşandılar. Daha sonra 2014 yılında oyuncu Sarp Levendoğlu ile evlendi. Bu evlilik de 2017 yılında sona erdi.

Birce Akalay Öne Çıkan Açıklamalar

Birce Akalay Öne Çıkan Açıklamalar

“Güçlü görünmeye çalışmıyorum, güçlüyüm çünkü kırılmayı da öğrendim.”

“Hayatın bana öğrettiği en büyük şey, sabretmek ve vazgeçmemek.”

Kadınlar güçlü olmak zorunda bırakılıyor, oysa sadece olmak istiyoruz.”

“Aşka inancımı kaybetmedim ama artık daha temkinliyim.”

“İçimdeki çocuğu büyütmedim, onunla birlikte yaşıyorum.”

“Oyunculuk benim için sadece bir meslek değil, bir ifade biçimi.”

Birce Akalay Yer Aldığı Diziler

Birce Akalay Yer Aldığı Diziler

Asi (2007)

Yer Gök Aşk (2010–2013)

Ben Onu Çok Sevdim (2013)

Küçük Ağa (2014–2015)

Evli ve Öfkeli (2015)

Hayat Bazen Tatlıdır (2016)

Babil (2020)

Son Yaz (2021)

Mezarlık (Netflix, 2022)

Bir Derdim Var (2023)

Kuş Uçuşu (Netflix, 2022–2024)

Birce Akalay Yer Aldığı Filmler

Nefes: Vatan Sağolsun (2009)

Sizi Seviyorum (2009)

Gönül Ferman Dinlemiyor (2010)

Kader Postası (2019)

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Birce Akalay Güncel Projeleri

Birce Akalay Güncel Projeleri

Birce Akalay, Netflix’te yayınlanan “Kuş Uçuşu” dizisinde canlandırdığı Lale Kıran karakteriyle hem Türkiye’de hem de globalde büyük ilgi gördü. Ayrıca “Mezarlık” adlı polisiye dizide başrol oynadı ve performansı eleştirmenlerden tam not aldı.

Birce Akalay Ödülleri ve Adaylıkları

Birce Akalay Ödülleri ve Adaylıkları

2017

Engelsiz Yaşam Vakfı 8. Yılın En İyileri Ödülleri

En İyi Kadın Tiyatro Oyuncusu – Yedi Kocalı Hürmüz – Kazandı

9. KTÜ Medya Ödülleri

En İyi Kadın Oyuncu – Kazandı

İstanbul Üniversitesi 1453 Ödülleri

Yılın En İyi Kadın Oyuncusu – Kazandı

2. Bosphorus Awards

En Başarılı Aktris – Siyah Beyaz Aşk – Aday gösterildi

2018

45. Altın Kelebek Ödülleri

En İyi Kadın Oyuncu – Aday gösterildi

En İyi Dizi Çifti (İbrahim Çelikkol ile) – Aday gösterildi

2019

Okan Üniversitesi Yılın En’leri Ödülleri

En İyi Kadın Dizi Oyuncusu – Ağlama Anne – Kazandı

2. Best of Rumeli Ödülleri

En İyi Kadın Oyuncu – Kazandı

2020

3. Uluslararası İzmir Artemis Film Festivali

En İyi Kadın Oyuncu (Dizi) – Babil – Aday gösterildi

2021

Öğrencilere Sorduk Proje Ödülleri

En İyi Kadın Oyuncu – Kazandı

2022

6. DIAFA

Yılın Uluslararası Kadın Oyuncusu – Kuş Uçuşu – Kazandı

İTÜ İMK 12. Sosyal Medya Ödülleri

En İyi Kadın Oyuncu – Mezarlık – Kazandı

10. Fark Yaratan Kadınlar

Sınırları Aşanlar – Kazandı

2023

İstanbul Üniversitesi 8. Altın 61 Ödülleri

En İyi Dijital Dizi Kadın Oyuncusu – Kuş Uçuşu – Kazandı

YTÜ İşletme Kulübü 21. Yılın Yıldızları

En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu – Mezarlık – Kazandı

Ayaklı Gazete Ödülleri

En İyi Dijital Dizi Kadın Oyuncusu – Kuş Uçuşu – Kazandı

10. Elle Stil Ödülleri

Yılın Dijital Performansı – Kazandı

2024

50. Altın Kelebek Ödülleri

En İyi Kadın Oyuncu – Aday gösterildi

En İyi Dizi Çifti (İbrahim Çelikkol ile) – Kuş Uçuşu – Aday gösterildi

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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