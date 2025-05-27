Birce Akalay Kimdir, Kaç Yaşında? Birce Akalay'ın Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

“Güçlü görünmeye çalışmıyorum, güçlüyüm çünkü kırılmayı da öğrendim.”

“Hayatın bana öğrettiği en büyük şey, sabretmek ve vazgeçmemek.”

“Kadınlar güçlü olmak zorunda bırakılıyor, oysa sadece olmak istiyoruz.”

“Aşka inancımı kaybetmedim ama artık daha temkinliyim.”

“İçimdeki çocuğu büyütmedim, onunla birlikte yaşıyorum.”

“Oyunculuk benim için sadece bir meslek değil, bir ifade biçimi.”