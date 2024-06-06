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Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Yeni Eğitim Müfredatını Hicvettiği Anları Paylaştı

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Yeni Eğitim Müfredatını Hicvettiği Anları Paylaştı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.06.2024 - 13:37

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Son zamanlarda tartışmalara neden olan yeni eğitim müfredatı, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından hicvedildi.' 2050 yılında bir ilkokul' yazılı videoda öğrencilerin sorulara verdiği yanıtlar güldürdü. 

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Son zamanlarda içerisinden çıkarılan konular nedeniyle sıkça eleştirilen yeni eğitim müfredatı bir sosyal medya kullanıcısı tarafından tiye alındı.

Son zamanlarda içerisinden çıkarılan konular nedeniyle sıkça eleştirilen yeni eğitim müfredatı bir sosyal medya kullanıcısı tarafından tiye alındı.

2050 yılının tasvir edildiği videoda bir öğretmenin '8 ile 7'yi çarparsan sonuç ne olur?' sorusuna öğrencinin verdiği yanıt 'Allah'ın dediği olur' oldu. Verilen yanıt öğretmen tarafından doğru kabul edildi. İşte o anlar 📹

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