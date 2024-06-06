Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Yeni Eğitim Müfredatını Hicvettiği Anları Paylaştı

Son zamanlarda tartışmalara neden olan yeni eğitim müfredatı, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından hicvedildi.' 2050 yılında bir ilkokul' yazılı videoda öğrencilerin sorulara verdiği yanıtlar güldürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Son zamanlarda içerisinden çıkarılan konular nedeniyle sıkça eleştirilen yeni eğitim müfredatı bir sosyal medya kullanıcısı tarafından tiye alındı.
2050 yılının tasvir edildiği videoda bir öğretmenin '8 ile 7'yi çarparsan sonuç ne olur?' sorusuna öğrencinin verdiği yanıt 'Allah'ın dediği olur' oldu. Verilen yanıt öğretmen tarafından doğru kabul edildi. İşte o anlar 📹
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın