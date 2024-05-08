Bir Sokak Röportajında Konuşan İki Genç Muhabirin Sabrını Taşırdı: "Afganistan Gayet Güzel Bence"

Sokak röportajları, farklı görüşten insanların fikirlerini dile getirdikleri bir arena. Bu, insanların düşüncelerini, inançlarını ve fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri bir alan yaratırken, büyük tartışmalara da sebebiyet verebiliyor.
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"Sokak Kedisi" isimli kanalın mikrofon uzattığı 2 gencin fikirleri, sunucu ile çatışma yaşamalarına sebep oldu.
Afganistan'ı övüp anayasa değişikliği isteyen gençlerin o anlarını muhabir "Atatürk’ün Cumhuriyeti’ni Türkiye’den çıkarın geriye Afganistan kalır! Atatürk'ü tarihten çıkarmaya kalktığınızda ise elinizde sadece böyle püsküllüler kalır!" notuyla paylaştı.
İşte o röportaj;
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