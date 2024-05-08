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Bir Sokak Röportajında Konuşan İki Genç Muhabirin Sabrını Taşırdı: "Afganistan Gayet Güzel Bence"

Bir Sokak Röportajında Konuşan İki Genç Muhabirin Sabrını Taşırdı: "Afganistan Gayet Güzel Bence"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
08.05.2024 - 17:17

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Sokak röportajları, farklı görüşten insanların fikirlerini dile getirdikleri bir arena. Bu, insanların düşüncelerini, inançlarını ve fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri bir alan yaratırken, büyük tartışmalara da sebebiyet verebiliyor.

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"Sokak Kedisi" isimli kanalın mikrofon uzattığı 2 gencin fikirleri, sunucu ile çatışma yaşamalarına sebep oldu.

"Sokak Kedisi" isimli kanalın mikrofon uzattığı 2 gencin fikirleri, sunucu ile çatışma yaşamalarına sebep oldu.

Afganistan'ı övüp anayasa değişikliği isteyen gençlerin o anlarını muhabir "Atatürk’ün Cumhuriyeti’ni Türkiye’den çıkarın geriye Afganistan kalır! Atatürk'ü tarihten çıkarmaya kalktığınızda ise elinizde sadece böyle püsküllüler kalır!" notuyla paylaştı.

Afganistan'ı övüp anayasa değişikliği isteyen gençlerin o anlarını muhabir "Atatürk’ün Cumhuriyeti’ni Türkiye’den çıkarın geriye Afganistan kalır! Atatürk'ü tarihten çıkarmaya kalktığınızda ise elinizde sadece böyle püsküllüler kalır!" notuyla paylaştı.

İşte o röportaj;

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