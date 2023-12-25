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Bir Kullanıcıya Yılbaşı Çekilişinde Verilen Tartışmalı Hediye Dillere Düştü!

Bir Kullanıcıya Yılbaşı Çekilişinde Verilen Tartışmalı Hediye Dillere Düştü!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
25.12.2023 - 11:16

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TikTok'ta bir kullanıcı eski şirketinde yapılan yılbaşı çekilişinde iş arkadaşının kendisine aldığı hediyeyi paylaştı. Hediye ise sosyal medya kullanıcılarının yorumlarından kaçamadı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@senamxgl/vide...
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Yılın son haftasına girerken yılbaşı hediyeleri için de telaşlar başladı. Kimileri, bu hediyeleşmeyi çok severken kimileri de pek memnun kalmaz. Ne alacağım ve bana nasıl bir hediye gelecek stresi yaşar çoğu insan.

Yılın son haftasına girerken yılbaşı hediyeleri için de telaşlar başladı. Kimileri, bu hediyeleşmeyi çok severken kimileri de pek memnun kalmaz. Ne alacağım ve bana nasıl bir hediye gelecek stresi yaşar çoğu insan.

TikTok'ta da bir kullanıcı eski şirketinde katıldığı yılbaşı çekilişinde kendisine verilen hediyeyi paylaştı. Survivor dokunulmazlık kolyesine benzetilen bu takı da sosyal medyanın diline düştü.

Bazıları hediyeyi beğenmezken, az da bazı kullanıcılar hediyenin kötü olmadığını söyledi.

Bazıları hediyeyi beğenmezken, az da bazı kullanıcılar hediyenin kötü olmadığını söyledi.
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Sizce bu hediye nasıl?

Sizce bu hediye nasıl?

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