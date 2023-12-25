Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları paylaşımlarla yüzümüzü güldüren kullanıcıları derledik.
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Bence Metehan ve Mihri olacak.
😂😂
Geniş Aile'yi özledim.
Aynısı valla.
O nasıl tekme atmak? 😂
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😂😂
Muazzam biri.
Feriha'nın muhteşem değişimi.
Mihri iyi yere oynuyor.
Cemre'nin büyümüş halini, Pembe'nin çocuğa tavrını çok merak ediyorum.
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Kimler böyle?
Ah bu stres mahvedecek bizi..
Bugün deneme yapayım.
Özellikle cumartesi akşamları. 😂
Ay çok tatlı.
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işe mutlu hazırlanabilmek için işyerinde sevgilinin/flörtünün falan olması lazım.