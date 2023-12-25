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Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
25.12.2023 - 10:08

Televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları paylaşımlarla yüzümüzü güldüren kullanıcıları derledik.

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Bence Metehan ve Mihri olacak.

😂😂

Geniş Aile'yi özledim.

Aynısı valla.

O nasıl tekme atmak? 😂

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😂😂

Muazzam biri.

Feriha'nın muhteşem değişimi.

Mihri iyi yere oynuyor.

Cemre'nin büyümüş halini, Pembe'nin çocuğa tavrını çok merak ediyorum.

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Kimler böyle?

Ah bu stres mahvedecek bizi..

Bugün deneme yapayım.

Özellikle cumartesi akşamları. 😂

Ay çok tatlı.

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sairsel

işe mutlu hazırlanabilmek için işyerinde sevgilinin/flörtünün falan olması lazım.