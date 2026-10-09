BBG Evi de Televole de Geride Kaldı: En Çok Özlenen TV Programı Belli Oldu

Listenin zirvesinde katılımcıların yüzde 26,8'inin oyunu alan Susam Sokağı yer aldı. Yani ankete katılan yaklaşık her 4 kişiden biri, en çok bu programı özlediğini söyledi. İkinci sıradaki yapımla arasındaki fark ise 165 oy.

Dünyaca ünlü 'Sesame Street'in Türkiye uyarlaması olan Susam Sokağı, 1980'lerin sonunda TRT ekranlarında yayınlanmış ve bir kuşağın çocukluğuna damga vurmuştu.

Programın Türkçe seslendirmelerinde Ergün Uçucu ve Volkan Severcan gibi usta isimler yer almıştı. Tek kanallı dönemin bu tanıdık sesleri, bugün hâlâ pek çok kişinin hafızasında yaşıyor.