BBG Evi de Televole de Geride Kaldı: En Çok Özlenen TV Programı Belli Oldu
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Onedio'nun 3-8 Ekim tarihleri arasında düzenlediği 'Hangi eski TV programını özledin?' anketinde okurlar ekran nostaljisine daldı. 1.935 kişinin katıldığı ankette efsane yarışmalar, magazin ve reality şovlar karşı karşıya geldi. Zirveye ise bir kuşağın çocukluğuna dokunan bir yapım yerleşti.
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Susam Susağı, en çok özlenen yayın oldu.
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Bir Kelime Bir İşlem ikinci, Çarkıfelek üçüncü oldu.
Televole ile Popstar arasında yalnızca 1 oy fark var.
"Hangi eski TV programını özledin?" anketinden tam sonuçlar👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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