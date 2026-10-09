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BBG Evi de Televole de Geride Kaldı: En Çok Özlenen TV Programı Belli Oldu

BBG Evi de Televole de Geride Kaldı: En Çok Özlenen TV Programı Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
09.10.2026 - 10:01
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Onedio'nun 3-8 Ekim tarihleri arasında düzenlediği 'Hangi eski TV programını özledin?' anketinde okurlar ekran nostaljisine daldı. 1.935 kişinin katıldığı ankette efsane yarışmalar, magazin ve reality şovlar karşı karşıya geldi. Zirveye ise bir kuşağın çocukluğuna dokunan bir yapım yerleşti.

Onedio anketlerine ulaşmak için tıklayın.

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Susam Susağı, en çok özlenen yayın oldu.

Susam Susağı, en çok özlenen yayın oldu.

Listenin zirvesinde katılımcıların yüzde 26,8'inin oyunu alan Susam Sokağı yer aldı. Yani ankete katılan yaklaşık her 4 kişiden biri, en çok bu programı özlediğini söyledi. İkinci sıradaki yapımla arasındaki fark ise 165 oy.

Dünyaca ünlü 'Sesame Street'in Türkiye uyarlaması olan Susam Sokağı, 1980'lerin sonunda TRT ekranlarında yayınlanmış ve bir kuşağın çocukluğuna damga vurmuştu.

Programın Türkçe seslendirmelerinde Ergün Uçucu ve Volkan Severcan gibi usta isimler yer almıştı. Tek kanallı dönemin bu tanıdık sesleri, bugün hâlâ pek çok kişinin hafızasında yaşıyor.

Bir Kelime Bir İşlem ikinci, Çarkıfelek üçüncü oldu.

Bir Kelime Bir İşlem ikinci, Çarkıfelek üçüncü oldu.

İkinci sırada 353 oyla Bir Kelime Bir İşlem var. Ali Ersan Duru'nun uzun yıllar sunduğu TRT'nin efsane bilgi yarışması, harflerden kelime ve rakamlardan işlem türeten formatıyla evlerde de oynanan bir oyuna dönüşmüştü.

Üçüncülüğü ise 269 oyla Çarkıfelek aldı. Mehmet Ali Erbil'in sunuculuğuyla özdeşleşen yarışma, çarkın döndüğü anlardaki heyecanı ve sunucunun esprileriyle 1990'ların en çok konuşulan programları arasındaydı.

Televole ile Popstar arasında yalnızca 1 oy fark var.

Televole ile Popstar arasında yalnızca 1 oy fark var.

Dördüncülük için kıyasıya bir yarış yaşandı. Futbolcuların ve ünlülerin özel hayatını ekrana taşıyan magazin programı Televole 227 oy alırken, 2000'lerin ses yarışması furyasının simgelerinden Popstar yalnızca 1 oy farkla 226 oyda kaldı.

Big Brother formatının Türkiye versiyonu olan Biri Bizi Gözetliyor 202 oyla altıncı sıraya yerleşti.

Listenin son sırasında ise 140 oyla Var mısın Yok musun yer aldı. Acun Ilıcalı'nın sunduğu ve kutuların açıldığı her anda gerilimin tavan yaptığı yarışma, okurların özlem listesinde üst sıralara çıkamadı.

"Hangi eski TV programını özledin?" anketinden tam sonuçlar👇🏻

"Hangi eski TV programını özledin?" anketinden tam sonuçlar👇🏻

1. Susam Sokağı: 518 oy (%26,8)

2. Bir Kelime Bir İşlem: 353 oy (%18,2)

3. Çarkıfelek: 269 oy (%13,9)

4. Televole: 227 oy (%11,7)

5. Popstar: 226 oy (%11,7)

6. Biri Bizi Gözetliyor: 202 oy (%10,4)

7. Var mısın Yok musun: 140 oy (%7,2)

Onedio anketlerine ulaşmak için tıklayın.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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