Bir Akşam Yemeği Hazırla Bu Yemeği Kiminle Yemelisin Söyleyelim!
Bir Akşam Yemeği Hazırla Bu Yemeği Kiminle Yemelisin Söyleyelim!
Hazırladığın yemeğe göre bu yemekte seninle birlikte olmalı biliyor musun? İşte bunun cevabını veriyoruz!
Hadi görelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle kendine bir yemek masası seç bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Masanı süslemek için bir çiçek seçer misin?
3. Şimdi çorbanı seç bakalım!
4. Şimdi de bir tane ara sıcak seçer misin?
5. Bir tane de meze seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Ana yemeği seç bakalım!
7. Şimdi de içecek bir şey seçer misin?
8. Evet şimdi sıra tatlı da!
9. Tatlının yanına da içecek seç bakalım!
10. Son olarak meyve tabağını seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sen bu yemeği ailenle yemelisin!
Sen bu yemeği arkadaşlarınla yemelisin!
Sen bu yemeği sevgilinle yemelisin!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın