Bilim İnsanları, İnsanların Yürüme Şekline Dair Şaşırtıcı Gerçeği Ortaya Çıkardı
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Bazen bisikletlerin veya arabaların serbest bırakıldıkları zaman belirli yönlere doğru gittiği olur. Peki sizce insanlarda da böyle bir durum var mıdır?
Cevabınızı beklemeden biz söyleyelim: Evet!
Navarra Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, insanların şaşırtıcı bir şekilde 'sola doğru' eğilimli yürüdüğünü ortaya çıkardı.
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İnsanlar, sanılanın aksine saat yönünde değil, sola doğru yürümeye meyilli.
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Yüzlerce gönüllünün açık alanlarda dolaşması istendi ve hareketleri kaydedildi.
İşin ilginç tarafı, hepimiz saat yönüne yani sağa doğru yürüdüğümüzü düşünüyoruz.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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