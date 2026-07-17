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Bilim İnsanları, İnsanların Yürüme Şekline Dair Şaşırtıcı Gerçeği Ortaya Çıkardı

Bilim İnsanları, İnsanların Yürüme Şekline Dair Şaşırtıcı Gerçeği Ortaya Çıkardı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
17.07.2026 - 11:01
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Bazen bisikletlerin veya arabaların serbest bırakıldıkları zaman belirli yönlere doğru gittiği olur. Peki sizce insanlarda da böyle bir durum var mıdır?

Cevabınızı beklemeden biz söyleyelim: Evet!

Navarra Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, insanların şaşırtıcı bir şekilde 'sola doğru' eğilimli yürüdüğünü ortaya çıkardı.

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İnsanlar, sanılanın aksine saat yönünde değil, sola doğru yürümeye meyilli.

İnsanlar, sanılanın aksine saat yönünde değil, sola doğru yürümeye meyilli.

Yeni bir araştırmaya göre, insanlar yürürken içgüdüsel olarak sola, yani saat yönünün tersine doğru gidiyorlar. Üstelik bu durum etrafta kimse olmasa bile geçerli. İster telefonla konuşurken mahallede bir yürüyüşe çıkın, ister metronun gelmesini bekleyin, muhtemelen farkında olmadan herkesle aynı yöne doğru gidiyorsunuz.

Navarra Üniversitesi'nden araştırmacılar, İspanya ve Japonya'da yüzlerce insanda şaşırtıcı bir şekilde sola doğru bir meyil gözlemlediler ve bu içgüdünün yaş, kalabalık veya kişinin solak ya da sağlak olmasına bakılmaksızın geçerli olduğunu buldular.

Araştırmacılar yakın zamanda Nature Communications dergisinde yayımlanan makalede, 'Bulgularımız son derece tutarlı' diye yazdılar: 'Kalabalık büyüklüğünden, sınır etkilerinden veya el tercihi, ayak tercihi ve göz baskınlığı gibi yanal özelliklerden bağımsız olarak, saat yönünün tersine hareket sistematik olarak ortaya çıkar.

Yüzlerce gönüllünün açık alanlarda dolaşması istendi ve hareketleri kaydedildi.

Yüzlerce gönüllünün açık alanlarda dolaşması istendi ve hareketleri kaydedildi.

Gönüllüler belirlenen alanlarda yürürken kameralar ve dronlar da onların nereye gittiklerini takip etti. İnsanların her seferinde sola meyilli olduğu görüldü. 

Daha da çarpıcı olanı, 200'den fazla kişinin yalnız yürürken de aynı örüntünün ortaya çıkmasıydı; bu da bunun başkalarından öğrenilen bir şey değil, insanların doğal olarak yaptığı bir şey olduğunu düşündürüyor.

Ayrıca, çocuk gruplarında yapılan araştırmalarda küçük çocukların saat yönünün tersine dönme eğiliminin yetişkinlerden bile daha belirgin olduğu bulundu. Bu da davranışın zamanla öğrenilmekten ziyade yaşamın erken dönemlerinde geliştiğini gösteriyor.

İşin ilginç tarafı, hepimiz saat yönüne yani sağa doğru yürüdüğümüzü düşünüyoruz.

İşin ilginç tarafı, hepimiz saat yönüne yani sağa doğru yürüdüğümüzü düşünüyoruz.

İlginç bir şekilde, araştırmacılar gönüllülere diğer insanların hangi yöne doğru yürüdüklerini sorduklarında, çoğu saat yönünde tahmin yürüttü. Fakat tahminlerimizin yanlış olduğu, araştırmalarla kanıtlandı.

Sola daha meyilli olmamızın nedeni ise hala bilinmiyor. Araştırmacılar, bunun altında yatan bazı biyolojik faktörler olabileceğini belirtiyor. 

Bulgular, sadece merakı gidermekle kalmayıp, mimarlar ve şehir planlamacıları için de pratik sonuçlar doğurabilir. Araştırmacılar, stadyumları, havaalanlarını, müzeleri ve alışveriş merkezlerini insanların saat yönünün tersine doğru hareket etme eğilimlerine göre tasarlamanın, kalabalık alanlarda gezinmeyi daha sezgisel ve rahat hale getirebileceğini söylüyor. 

Yani, bugüne kadar kendimiz hakkında doğru sandığımız şey, tamamen yanlış olabilir ve tasarımlarımız da hatalı olabilir.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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