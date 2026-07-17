Bilim İnsanları, İnsanların Yürüme Şekline Dair Şaşırtıcı Gerçeği Ortaya Çıkardı

Yeni bir araştırmaya göre, insanlar yürürken içgüdüsel olarak sola, yani saat yönünün tersine doğru gidiyorlar. Üstelik bu durum etrafta kimse olmasa bile geçerli. İster telefonla konuşurken mahallede bir yürüyüşe çıkın, ister metronun gelmesini bekleyin, muhtemelen farkında olmadan herkesle aynı yöne doğru gidiyorsunuz.

Navarra Üniversitesi'nden araştırmacılar, İspanya ve Japonya'da yüzlerce insanda şaşırtıcı bir şekilde sola doğru bir meyil gözlemlediler ve bu içgüdünün yaş, kalabalık veya kişinin solak ya da sağlak olmasına bakılmaksızın geçerli olduğunu buldular.

Araştırmacılar yakın zamanda Nature Communications dergisinde yayımlanan makalede, 'Bulgularımız son derece tutarlı' diye yazdılar: 'Kalabalık büyüklüğünden, sınır etkilerinden veya el tercihi, ayak tercihi ve göz baskınlığı gibi yanal özelliklerden bağımsız olarak, saat yönünün tersine hareket sistematik olarak ortaya çıkar.