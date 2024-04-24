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Biden, 24 Nisan 1915 Olayları İçin "Soykırım" Dedi, Dışişleri'nden Jet Hızıyla Tepki!

Biden, 24 Nisan 1915 Olayları İçin "Soykırım" Dedi, Dışişleri'nden Jet Hızıyla Tepki!

Joe Biden Ermeni Soykırımı
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.04.2024 - 16:35

ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan dolayısıyla yaptığı açıklamada 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanımladı.

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24 Nisan 1915 olaylarının yıldönümünde Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada yaşananlar yeniden "soykırım" olarak tanımlandı.

24 Nisan 1915 olaylarının yıldönümünde Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada yaşananlar yeniden "soykırım" olarak tanımlandı.

Ancak açıklamada bazı kısımlar dikkat çekti. Örneğin metinde Türkiye’nin ismi geçmezken, daha önceki başkanların da 'soykırım' yerine kullandığı “Büyük Felaket” (Medz Yeghern) ifadesi de yer aldı.

Ancak açıklamada bazı kısımlar dikkat çekti. Örneğin metinde Türkiye’nin ismi geçmezken, daha önceki başkanların da 'soykırım' yerine kullandığı “Büyük Felaket” (Medz Yeghern) ifadesi de yer aldı.

Açıklamanın ilk cümlesinde 'soykırım' ifadesi, 'Ermeni soykırımı sırasında hayatlarını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuyoruz ve asla unutmama taahhüdümüzü yineliyoruz' cümlesiyle aktarılıyor.

Açıklamada İstanbul'dan "Konstantinapolis" olarak bahsedilirken metinde şu ifadeler yer aldı: 👇

Açıklamada İstanbul'dan "Konstantinapolis" olarak bahsedilirken metinde şu ifadeler yer aldı: 👇

'Zulüm kampanyası 24 Nisan 1915'te başladı. Osmanlı yetkilileri Konstantinapolis'te Ermeni aydınları ve cemaat liderlerini tutukladı. 

Bunu izleyen yıllarda bir buçuk milyon Ermeni sınır dışı edildi, katledildi ya da ölüme yürütüldü. 

Bu, Ermeni ailelerini sonsuza dek etkileyen ve nesilleri sonuna kadar değiştiren bir trajediydi.' 

Biden göreve geldiği 2021’den bu yana her 24 Nisan’da “soykırım” ifadesini kullanıyor.

Dışişleri Bakanlığı ise ABD’den gelen açıklamaya jet hızıyla tepki gösterdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Bazı radikal çevreleri memnun etmek amacıyla 1915 olayları hakkında yapılan tek taraflı açıklamaları reddediyoruz. Tarihi gerçekleri çarpıtan bu açıklamalar uluslararası hukuka da aykırıdır" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı ise ABD’den gelen açıklamaya jet hızıyla tepki gösterdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Bazı radikal çevreleri memnun etmek amacıyla 1915 olayları hakkında yapılan tek taraflı açıklamaları reddediyoruz. Tarihi gerçekleri çarpıtan bu açıklamalar uluslararası hukuka da aykırıdır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında ise şu çağrı yapıldı:👇

Açıklamanın devamında ise şu çağrı yapıldı:👇

'Tarihle ilgili bu ön yargılı ve tarafgir açıklamalar, iki toplum arasındaki uzlaşı çabalarına zarar vermenin yanı sıra nefret suçları işlemeye meyilli radikal grupları da cesaretlendirmektedir.

 Tüm tarafları, Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerimize ve Ermenistan ile başlatılan normalleşme sürecine destek vermeye çağırıyoruz” 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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