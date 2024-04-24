Biden, 24 Nisan 1915 Olayları İçin "Soykırım" Dedi, Dışişleri'nden Jet Hızıyla Tepki!
Biden, 24 Nisan 1915 Olayları İçin "Soykırım" Dedi, Dışişleri'nden Jet Hızıyla Tepki!
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24 Nisan 1915 olaylarının yıldönümünde Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada yaşananlar yeniden "soykırım" olarak tanımlandı.
Ancak açıklamada bazı kısımlar dikkat çekti. Örneğin metinde Türkiye’nin ismi geçmezken, daha önceki başkanların da 'soykırım' yerine kullandığı “Büyük Felaket” (Medz Yeghern) ifadesi de yer aldı.
Açıklamada İstanbul'dan "Konstantinapolis" olarak bahsedilirken metinde şu ifadeler yer aldı: 👇
Dışişleri Bakanlığı ise ABD’den gelen açıklamaya jet hızıyla tepki gösterdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Bazı radikal çevreleri memnun etmek amacıyla 1915 olayları hakkında yapılan tek taraflı açıklamaları reddediyoruz. Tarihi gerçekleri çarpıtan bu açıklamalar uluslararası hukuka da aykırıdır" ifadelerine yer verildi.
Açıklamanın devamında ise şu çağrı yapıldı:👇
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