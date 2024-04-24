Biden, 24 Nisan 1915 Olayları İçin "Soykırım" Dedi, Dışişleri'nden Jet Hızıyla Tepki!

'Tarihle ilgili bu ön yargılı ve tarafgir açıklamalar, iki toplum arasındaki uzlaşı çabalarına zarar vermenin yanı sıra nefret suçları işlemeye meyilli radikal grupları da cesaretlendirmektedir.

Tüm tarafları, Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerimize ve Ermenistan ile başlatılan normalleşme sürecine destek vermeye çağırıyoruz”

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