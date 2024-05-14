Beşiktaş Yatırımcısı Derin Bir Nefes Aldı: 15 Tabandan Sonra BJKAS Hissesi Tavan Gördü
Beşiktaş Yatırımcısı Derin Bir Nefes Aldı: 15 Tabandan Sonra BJKAS Hissesi Tavan Gördü
Beşiktaş hisseleri uzun süredir sosyal medyada da gündemde. Hissede 15 gün süren taban serisi sona erdi mi?
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Beşiktaş hisseleri 22 Nisan'dan bu yana gündemden düşmüyor. Borsa'da yönün ne olduğu fark etmeden, hisseler 15 gün boyunca tabandan işlem gördü.
1 Nisan'dan 19 Nisan'a soluksuz yükselen hissede, 22 Nisan'da başlayan düşüş 89,65 TL'den 15. günde de 18,49 TL ile tabanı görmüştü.
Kayıp oranı 15 günde yüzde 79,37 olurken, 15 günün 13'ünde taban kilitleyen hisse, 18,49 TL'den sonra aynı seans içinde 22,58 ile tavan gördü.
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