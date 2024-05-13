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Borsa'da Düşüş Yerine Linç Geldi: "Borsa Hakkında Linç Edilecek Fikirlerini" Söylediler

Borsa'da Düşüş Yerine Linç Geldi: "Borsa Hakkında Linç Edilecek Fikirlerini" Söylediler

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
13.05.2024 - 19:24

Son dönemde 'linç edilebilecek fikirlerini' paylaşmayı seven sosyal medya kullanıcıları bu kez haklarını Borsa'dan yana kullandılar.

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Bir kullanıcının "Borsa hakkında linç edileceğin bir fikrini söyle" paylaşımına gelen yorumlar ilgi çekti.

Bir kullanıcının "Borsa hakkında linç edileceğin bir fikrini söyle" paylaşımına gelen yorumlar ilgi çekti.
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Yorumların bir kısmı teknik analize yönelik olurken,

Yorumların bir kısmı teknik analize yönelik olurken,
twitter.com

Ağırlıklı olarak eğitimli/alaylı ayrımı da görüldü.

Özellikle sosyal medyada son yıllarda kontrolsüz türeyen "üstadlara" dikkat çekilirken,

Özellikle sosyal medyada son yıllarda kontrolsüz türeyen "üstadlara" dikkat çekilirken,
twitter.com

Temettü emekliliği ve finansal özgürlük fikirlerine yönelik atıflar da görüldü.

Temettü emekliliği ve finansal özgürlük fikirlerine yönelik atıflar da görüldü.
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İşte, Borsa hakkında linç edilebilecek fikirlerden bazıları.

İşte, Borsa hakkında linç edilebilecek fikirlerden bazıları.
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Yıllarını bu alanda harcamış biri olarak yatırım tavsiyesinde güvenilir ve kurumsal olunmasına,

Yıllarını bu alanda harcamış biri olarak yatırım tavsiyesinde güvenilir ve kurumsal olunmasına,
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Çok kısa sürede çok kazandığı yönünde övgüsü olanlara karşı uyarmak da bir görev sayılabilir.

Çok kısa sürede çok kazandığı yönünde övgüsü olanlara karşı uyarmak da bir görev sayılabilir.
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"Yatırım Tavsiyesi Değildir."

"Yatırım Tavsiyesi Değildir."
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Sizin var mı Borsa'da kabul görmeyen fikirleriniz?

Sizin var mı Borsa'da kabul görmeyen fikirleriniz?
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Yorumlara bekliyoruz.

Yorumlara bekliyoruz.
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