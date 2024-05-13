Borsa'da Düşüş Yerine Linç Geldi: "Borsa Hakkında Linç Edilecek Fikirlerini" Söylediler
Borsa'da Düşüş Yerine Linç Geldi: "Borsa Hakkında Linç Edilecek Fikirlerini" Söylediler
Son dönemde 'linç edilebilecek fikirlerini' paylaşmayı seven sosyal medya kullanıcıları bu kez haklarını Borsa'dan yana kullandılar.
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Bir kullanıcının "Borsa hakkında linç edileceğin bir fikrini söyle" paylaşımına gelen yorumlar ilgi çekti.
Yorumların bir kısmı teknik analize yönelik olurken,
Ağırlıklı olarak eğitimli/alaylı ayrımı da görüldü.
Özellikle sosyal medyada son yıllarda kontrolsüz türeyen "üstadlara" dikkat çekilirken,
Temettü emekliliği ve finansal özgürlük fikirlerine yönelik atıflar da görüldü.
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İşte, Borsa hakkında linç edilebilecek fikirlerden bazıları.
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Yıllarını bu alanda harcamış biri olarak yatırım tavsiyesinde güvenilir ve kurumsal olunmasına,
Çok kısa sürede çok kazandığı yönünde övgüsü olanlara karşı uyarmak da bir görev sayılabilir.
"Yatırım Tavsiyesi Değildir."
Sizin var mı Borsa'da kabul görmeyen fikirleriniz?
Yorumlara bekliyoruz.
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