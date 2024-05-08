Beşiktaş Hisselerinde Düşüş Bitmiyor: 11 Gündür Taban, Kayıp Yüzde 68!
Beşiktaş Hisselerinde Düşüş Bitmiyor: 11 Gündür Taban, Kayıp Yüzde 68!
11. gündür taban olan Beşiktaş (BJKAS) hisselerinde değer kaybı artık çöküşe dönüştü.
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Beşiktaş Spor Kulübü'nün resmi şirketi olan Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş (BJKAS) hisseleri 11 gündür aralıksız tabandan işlem görüyor.
19 Nisan'da 89,75 ile zirveyi göre hisse, günü 89,30 TL'den kapatırken, bugün (8 Mayıs 2024) 28,14 TL'den tabandan işlem gördü.
11 günde zirveden 28,14'e değer kaybı yüzde 68,64 oranında oldu.
Beşiktaş (BJKAS) hisseleri, 22 Nisan öncesinde de 12 işlem gününde aralıksız yükseliş gösterirken, 50,90 seviyesinden başlayan yükseliş, 89,75'e kadar gelmiş ve zirveyi görmüştü.
Sosyal medyada da yorumlar her gün birbirini izlemeye devam ediyor.
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Beşiktaş hisselerindeki düşüşün, yükselişin başladığı yerde sonlanması beklenirken,
Tahtada yasak getirilen hesapların ardından görülen hareket de sorgulanmaya devam ediliyor.
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