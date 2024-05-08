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Beşiktaş Hisselerinde Düşüş Bitmiyor: 11 Gündür Taban, Kayıp Yüzde 68!

Beşiktaş Hisselerinde Düşüş Bitmiyor: 11 Gündür Taban, Kayıp Yüzde 68!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
08.05.2024 - 18:10

11. gündür taban olan Beşiktaş (BJKAS) hisselerinde değer kaybı artık çöküşe dönüştü.

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Beşiktaş Spor Kulübü'nün resmi şirketi olan Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş (BJKAS) hisseleri 11 gündür aralıksız tabandan işlem görüyor.

Beşiktaş Spor Kulübü'nün resmi şirketi olan Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş (BJKAS) hisseleri 11 gündür aralıksız tabandan işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da işlem gören BJKAS hisseleri, 19 Nisan günü yükselişle günü kapattıktan sonra ilk işlem günü olan 22 Nisan'da başladığı düşüşte, her gün taban oldu.

19 Nisan'da 89,75 ile zirveyi göre hisse, günü 89,30 TL'den kapatırken, bugün (8 Mayıs 2024) 28,14 TL'den tabandan işlem gördü.

19 Nisan'da 89,75 ile zirveyi göre hisse, günü 89,30 TL'den kapatırken, bugün (8 Mayıs 2024) 28,14 TL'den tabandan işlem gördü.

11 işlem gününde taban olan BJKAS hisselerinde neler olduğunu burada detaylı incelemiştik.

11 günde zirveden 28,14'e değer kaybı yüzde 68,64 oranında oldu.

11 günde zirveden 28,14'e değer kaybı yüzde 68,64 oranında oldu.

Beşiktaş'ın piyasa değeri ise 1 aydan kısa bir süre önce 21 milyar TL olurken, bugün 6,7 milyar TL oldu.

Beşiktaş (BJKAS) hisseleri, 22 Nisan öncesinde de 12 işlem gününde aralıksız yükseliş gösterirken, 50,90 seviyesinden başlayan yükseliş, 89,75'e kadar gelmiş ve zirveyi görmüştü.

Sosyal medyada da yorumlar her gün birbirini izlemeye devam ediyor.

Sosyal medyada da yorumlar her gün birbirini izlemeye devam ediyor.
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Beşiktaş hisselerindeki düşüşün, yükselişin başladığı yerde sonlanması beklenirken,

Beşiktaş hisselerindeki düşüşün, yükselişin başladığı yerde sonlanması beklenirken,
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Tahtada yasak getirilen hesapların ardından görülen hareket de sorgulanmaya devam ediliyor.

Tahtada yasak getirilen hesapların ardından görülen hareket de sorgulanmaya devam ediliyor.
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Gerileme sizce nerede durur?

Gerileme sizce nerede durur?
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