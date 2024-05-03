Beşiktaş Hisselerinde Ne Oluyor? Hoca Gitti, SPK'dan Yasak Geldi: Tabanlar Birbirini İzledi

Hisse 15 Ocak'ta güne 43,12 seviyesinden başlarken, 14 Mart'ta güne 80,80 seviyesinden başlıyor. Ancak 15 Mart'ta başlayan sert düşüş 28 Mart'ta 47 TL seviyesinde sonlanıyor.

Sonrasında dedik ya dalgalarda sörf modu diye, yine yükselişe dönüyor ve 19 Nisan'da 89,75'e kadar yükseliyor. Bu düşüş ve yükselişlerin çoğu soluksuz oluyor.