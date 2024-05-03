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Beşiktaş Hisselerinde Ne Oluyor? Hoca Gitti, SPK'dan Yasak Geldi: Tabanlar Birbirini İzledi

Beşiktaş Hisselerinde Ne Oluyor? Hoca Gitti, SPK'dan Yasak Geldi: Tabanlar Birbirini İzledi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
03.05.2024 - 13:24

Beşiktaş hisseleri (BJKAS) neredeyse yılbaşından bu yana oynaklığın kitabını yazarken, dalgalarda sörf yapıyor. Son 8 işlem gününde taban giden hisseler merak uyandırdı.

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Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük spor kulüplerinden biri olmanın yanında Borsa İstanbul'da da işlem gören bir hisse.

Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük spor kulüplerinden biri olmanın yanında Borsa İstanbul'da da işlem gören bir hisse.

BJKAS koduyla BİST'te işlem gören hissede son günlerde görülen hareketler ilgi çekti.

14 Nisan'da teknik direktör Fernando Santos'un gitmesi bir olay olarak görülürken, sezon başından bu yana çok da şampiyonluk beklentilerini karşılamayan sonuçlar alınmıştı.

14 Nisan'da teknik direktör Fernando Santos'un gitmesi bir olay olarak görülürken, sezon başından bu yana çok da şampiyonluk beklentilerini karşılamayan sonuçlar alınmıştı.

Lider Galatasaray'la arasında 42 puan fark olan Beşiktaş, son 5 maçta 2 mağlubiyet, 2  beraberlik ve bir galibiyetle sahadan ayrıldı.

Tüm bu sonuçlar, Mart 2024 ortasında başlayan dalgalanmayı çok açıklamıyor. O halde sahadan ayrılıp, finans koridorlarına geçiyoruz.

Tüm bu sonuçlar, Mart 2024 ortasında başlayan dalgalanmayı çok açıklamıyor. O halde sahadan ayrılıp, finans koridorlarına geçiyoruz.

BJKAS hisseleri Ocak-Mart 2024 ortalarına dek yükselişe yöneliyor.

BJKAS hisseleri Ocak-Mart 2024 ortalarına dek yükselişe yöneliyor.

Hisse 15 Ocak'ta güne 43,12 seviyesinden başlarken, 14 Mart'ta güne 80,80 seviyesinden başlıyor. Ancak 15 Mart'ta başlayan sert düşüş 28 Mart'ta 47 TL seviyesinde sonlanıyor. 

Sonrasında dedik ya dalgalarda sörf modu diye, yine yükselişe dönüyor ve 19 Nisan'da 89,75'e kadar yükseliyor. Bu düşüş ve yükselişlerin çoğu soluksuz oluyor.

22 Nisan'da KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) şöyle bir haber düşüyor:

22 Nisan'da KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) şöyle bir haber düşüyor:

SPK, BJKAS pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili 6 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı getirdi.

Haberin içeriğinde, SPK açıklaması şu şekilde oluyor: 

'Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ (BJKAS) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 22.04.2024 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.

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Tabloda da işlem yasaklı kişiler şu şekilde görülüyor:

Tabloda da işlem yasaklı kişiler şu şekilde görülüyor:

2023 yılında en iyi performansı gösteren spor hissesi olarak yüzde 621,6 oranında yükselen BJKAS, 2024 yılında hem sahada hem de Borsa'da henüz istikrar yakalayamamış görünüyor. Sizce?

2023 yılında en iyi performansı gösteren spor hissesi olarak yüzde 621,6 oranında yükselen BJKAS, 2024 yılında hem sahada hem de Borsa'da henüz istikrar yakalayamamış görünüyor. Sizce?
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