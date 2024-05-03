Beşiktaş Hisselerinde Ne Oluyor? Hoca Gitti, SPK'dan Yasak Geldi: Tabanlar Birbirini İzledi
Beşiktaş Hisselerinde Ne Oluyor? Hoca Gitti, SPK'dan Yasak Geldi: Tabanlar Birbirini İzledi
Beşiktaş hisseleri (BJKAS) neredeyse yılbaşından bu yana oynaklığın kitabını yazarken, dalgalarda sörf yapıyor. Son 8 işlem gününde taban giden hisseler merak uyandırdı.
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Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük spor kulüplerinden biri olmanın yanında Borsa İstanbul'da da işlem gören bir hisse.
14 Nisan'da teknik direktör Fernando Santos'un gitmesi bir olay olarak görülürken, sezon başından bu yana çok da şampiyonluk beklentilerini karşılamayan sonuçlar alınmıştı.
Tüm bu sonuçlar, Mart 2024 ortasında başlayan dalgalanmayı çok açıklamıyor. O halde sahadan ayrılıp, finans koridorlarına geçiyoruz.
BJKAS hisseleri Ocak-Mart 2024 ortalarına dek yükselişe yöneliyor.
22 Nisan'da KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) şöyle bir haber düşüyor:
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Tabloda da işlem yasaklı kişiler şu şekilde görülüyor:
2023 yılında en iyi performansı gösteren spor hissesi olarak yüzde 621,6 oranında yükselen BJKAS, 2024 yılında hem sahada hem de Borsa'da henüz istikrar yakalayamamış görünüyor. Sizce?
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