Beşiktaş Teknik Direktörlük Görevi İçin Giovanni van Bronckhorst ile Görüşüyor!
Beşiktaş Teknik Direktörlük Görevi İçin Giovanni van Bronckhorst ile Görüşüyor!
Rıza Çalımbay'ın boşalttığı teknik direktörlük koltuğu için Beşiktaş'ta çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için en son Glasgow Rangers'ı çalıştıran Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst ile görüşüyor.
Kaynak: Ertan Süzgün
İçeriğin Devamı Aşağıda
İskoç ekibi Glasgow Rangers'ı çalıştıran Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaş'la anlaşmak üzere.
Sports Digitale'dan Ertan Süzgün'ün haberine göre, Bruno Genesio’da yaşanan pürüzler sonrası 1 numaralı teknik direktör adayı Giovanni van Bronckhorst oldu.
Hollandalı teknik adama 1.5 + 1 yıllık teklif yapıldı. İki taraf arasındaki görüşmeler olumlu ilerliyor.
Giovanni van Bronckhorst’un temsilcisi Guido Albers: “Henüz net bir anlaşma yok. Görüşmeler devam ediyor.” açıklaması yaptı.
Rangers ile 68 maçta 2.01 puan ortalaması yakalayan Hollandalı teknik direktörün kariyerinde 5 kupa şampiyonluğu bulunuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Giovanni van Bronckhorst, Rangers'ı çalıştırdığı dönemde UEFA Avrupa Ligi'nde final oynamış, penaltı vuruşları sonucunda Frankfurt'a kaybetmişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda