Beşiktaş Teknik Direktörlük Görevi İçin Giovanni van Bronckhorst ile Görüşüyor!

Rıza Çalımbay'ın boşalttığı teknik direktörlük koltuğu için Beşiktaş'ta çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için en son Glasgow Rangers'ı çalıştıran Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst ile görüşüyor.

Kaynak: Ertan Süzgün