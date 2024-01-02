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Beşiktaş Teknik Direktörlük Görevi İçin Giovanni van Bronckhorst ile Görüşüyor!

Beşiktaş Teknik Direktörlük Görevi İçin Giovanni van Bronckhorst ile Görüşüyor!

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
02.01.2024 - 19:43

Rıza Çalımbay'ın boşalttığı teknik direktörlük koltuğu için Beşiktaş'ta çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için en son Glasgow Rangers'ı çalıştıran Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst ile görüşüyor.

Kaynak: Ertan Süzgün

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İskoç ekibi Glasgow Rangers'ı çalıştıran Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaş'la anlaşmak üzere.

İskoç ekibi Glasgow Rangers'ı çalıştıran Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaş'la anlaşmak üzere.

Sports Digitale'dan Ertan Süzgün'ün haberine göre, Bruno Genesio’da yaşanan pürüzler sonrası 1 numaralı teknik direktör adayı Giovanni van Bronckhorst oldu.

Sports Digitale'dan Ertan Süzgün'ün haberine göre, Bruno Genesio’da yaşanan pürüzler sonrası 1 numaralı teknik direktör adayı Giovanni van Bronckhorst oldu.

Hollandalı teknik adama 1.5 + 1 yıllık teklif yapıldı. İki taraf arasındaki görüşmeler olumlu ilerliyor.

Hollandalı teknik adama 1.5 + 1 yıllık teklif yapıldı. İki taraf arasındaki görüşmeler olumlu ilerliyor.

Giovanni van Bronckhorst’un temsilcisi Guido Albers: “Henüz net bir anlaşma yok. Görüşmeler devam ediyor.” açıklaması yaptı.

Giovanni van Bronckhorst’un temsilcisi Guido Albers: “Henüz net bir anlaşma yok. Görüşmeler devam ediyor.” açıklaması yaptı.

Rangers ile 68 maçta 2.01 puan ortalaması yakalayan Hollandalı teknik direktörün kariyerinde 5 kupa şampiyonluğu bulunuyor.

Rangers ile 68 maçta 2.01 puan ortalaması yakalayan Hollandalı teknik direktörün kariyerinde 5 kupa şampiyonluğu bulunuyor.
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Giovanni van Bronckhorst, Rangers'ı çalıştırdığı dönemde UEFA Avrupa Ligi'nde final oynamış, penaltı vuruşları sonucunda Frankfurt'a kaybetmişti.

Giovanni van Bronckhorst, Rangers'ı çalıştırdığı dönemde UEFA Avrupa Ligi'nde final oynamış, penaltı vuruşları sonucunda Frankfurt'a kaybetmişti.
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