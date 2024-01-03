Beşiktaş, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile Anlaştı!

Teknik direktör arayışı içerisinde olan Beşiktaş'ın Giovanni van Bronckhorst ile anlaşma sağladığı ortaya çıktı. Resmi imzaların ise birkaç gün içerisinde atılması bekleniyor. TRT Spor'un haberine göre, Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'in en geç hafta sonu İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

İşte, detaylar...