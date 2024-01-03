Beşiktaş, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile Anlaştı!
Beşiktaş, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile Anlaştı!
Teknik direktör arayışı içerisinde olan Beşiktaş'ın Giovanni van Bronckhorst ile anlaşma sağladığı ortaya çıktı. Resmi imzaların ise birkaç gün içerisinde atılması bekleniyor. TRT Spor'un haberine göre, Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'in en geç hafta sonu İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
İşte, detaylar...
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Beşiktaş'ın teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile anlaşma sağlandığı öne sürüldü.
Siyah Beyazlı takımın yönetim kurulunun büyük çoğunluğu tarafından tercih edilen ismin Giovanni Van Bronckhorst olduğunu ifade eden A Spor Muhabiri Furkan Yıldız da anlaşmanın sağlandığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
İşte, Furkan Yıldız'ın Twitter hesabı üzerinden yaptığı o açıklama!
Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın ayrılığının ardından yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş yönetiminden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.
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