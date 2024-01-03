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Beşiktaş, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile Anlaştı!

Beşiktaş, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile Anlaştı!

Beşiktaş
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
03.01.2024 - 23:59 Son Güncelleme: 04.01.2024 - 00:07

Teknik direktör arayışı içerisinde olan Beşiktaş'ın Giovanni van Bronckhorst ile anlaşma sağladığı ortaya çıktı. Resmi imzaların ise birkaç gün içerisinde atılması bekleniyor. TRT Spor'un haberine göre, Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'in en geç hafta sonu İstanbul'a gelmesi bekleniyor. 

İşte, detaylar...

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Beşiktaş'ın teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile anlaşma sağlandığı öne sürüldü.

Beşiktaş'ın teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile anlaşma sağlandığı öne sürüldü.

Beşiktaş'ın İskoç ekibi Glasgow Rangers'ı çalıştıran Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile anlaşma sağlandığı ve resmi imzaların birkaç gün içerisinde atılması beklediği iddia edildi.

Siyah Beyazlı takımın yönetim kurulunun büyük çoğunluğu tarafından tercih edilen ismin Giovanni Van Bronckhorst olduğunu ifade eden A Spor Muhabiri Furkan Yıldız da anlaşmanın sağlandığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Siyah Beyazlı takımın yönetim kurulunun büyük çoğunluğu tarafından tercih edilen ismin Giovanni Van Bronckhorst olduğunu ifade eden A Spor Muhabiri Furkan Yıldız da anlaşmanın sağlandığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Beşiktaş'ın Giovanni Van Bronckhorst ile 1,5 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

İşte, Furkan Yıldız'ın Twitter hesabı üzerinden yaptığı o açıklama!

İşte, Furkan Yıldız'ın Twitter hesabı üzerinden yaptığı o açıklama!
twitter.com

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın ayrılığının ardından yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş yönetiminden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın ayrılığının ardından yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş yönetiminden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Beşiktaşlı taraftarlar ise şimdiden Hollandalı teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'ın fotoğrafları ile birlikte 'Yuvana hoş geldin' notunu paylaşmaya başladı.

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