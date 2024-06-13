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Beşiktaş'tan Kulüp Tarihine Geçecek Satış! Gedson Fernandes ve Bahtiyar Zaynutdinov Yollar Ayrılıyor

Beşiktaş'tan Kulüp Tarihine Geçecek Satış! Gedson Fernandes ve Bahtiyar Zaynutdinov Yollar Ayrılıyor

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
13.06.2024 - 15:51

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ve Bakhtiyor Zaynutdinov ile yolların ayrılması an meselesi. Siyah-beyazlı kulüp, iki oyuncunun satışı için Rusya Premier Lig ekibi Zenit ile masaya oturdu. Transfer gerçekleşirse Kara Kartal, ciddi bir bonservis geliri elde edecek.

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Rus temsilcisi Zenit, Beşiktaş'tan Gedson Fernandes ile Bakhtiyor Zaynutdinov'u kadrosuna katmaya oldukça yakın.

Rus temsilcisi Zenit, Beşiktaş'tan Gedson Fernandes ile Bakhtiyor Zaynutdinov'u kadrosuna katmaya oldukça yakın.

Sercan Dikme'nin haberine göre iki kulüp, Gedson'un transferi için 20 milyon euro’ya yakın bir bonservis ücreti karşılığında anlaşma sağlamak üzere.

Sercan Dikme'nin haberine göre iki kulüp, Gedson'un transferi için 20 milyon euro’ya yakın bir bonservis ücreti karşılığında anlaşma sağlamak üzere.

Portekizli orta sahanın yanı sıra Zenit, takıma bu sezon katılan Bakhtiyor Zaynutdinov'u da istiyor.

Portekizli orta sahanın yanı sıra Zenit, takıma bu sezon katılan Bakhtiyor Zaynutdinov'u da istiyor.

Rus ekibinin teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş'a Kazak futbolcu için 4 milyon euroya yakın bir ücret önerdiği ortay çıktı.

Rus ekibinin teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş'a Kazak futbolcu için 4 milyon euroya yakın bir ücret önerdiği ortay çıktı.

Görüşmelerde anlaşma sağlanırsa siyah-beyazlılar, transfer sezonuna 24 milyon euroluk bir gelirle başlayacak.

Görüşmelerde anlaşma sağlanırsa siyah-beyazlılar, transfer sezonuna 24 milyon euroluk bir gelirle başlayacak.
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