Beşiktaş'tan Kulüp Tarihine Geçecek Satış! Gedson Fernandes ve Bahtiyar Zaynutdinov Yollar Ayrılıyor
Beşiktaş'tan Kulüp Tarihine Geçecek Satış! Gedson Fernandes ve Bahtiyar Zaynutdinov Yollar Ayrılıyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Rus temsilcisi Zenit, Beşiktaş'tan Gedson Fernandes ile Bakhtiyor Zaynutdinov'u kadrosuna katmaya oldukça yakın.
Sercan Dikme'nin haberine göre iki kulüp, Gedson'un transferi için 20 milyon euro’ya yakın bir bonservis ücreti karşılığında anlaşma sağlamak üzere.
Portekizli orta sahanın yanı sıra Zenit, takıma bu sezon katılan Bakhtiyor Zaynutdinov'u da istiyor.
Rus ekibinin teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş'a Kazak futbolcu için 4 milyon euroya yakın bir ücret önerdiği ortay çıktı.
Görüşmelerde anlaşma sağlanırsa siyah-beyazlılar, transfer sezonuna 24 milyon euroluk bir gelirle başlayacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın