Beşiktaş'tan Kulüp Tarihine Geçecek Satış! Gedson Fernandes ve Bahtiyar Zaynutdinov Yollar Ayrılıyor

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ve Bakhtiyor Zaynutdinov ile yolların ayrılması an meselesi. Siyah-beyazlı kulüp, iki oyuncunun satışı için Rusya Premier Lig ekibi Zenit ile masaya oturdu. Transfer gerçekleşirse Kara Kartal, ciddi bir bonservis geliri elde edecek.