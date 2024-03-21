Benzin ve Motorine Dev Zam! Litre Fiyatı Ne Kadar Oldu?
Benzin ve Motorine Dev Zam! Litre Fiyatı Ne Kadar Oldu?
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Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalı seyir akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 50 kuruş, motorine ise 1 lira 30 kuruş zam geldi.
Geçtiğimiz hafta da benzine 1 lira 60 kuruş, motorine ise 1 lira 25 kuruşluk zam yapılmıştı. 1 haftalık toplam artış benzinde 3 lira 10 kuruş olurken, motorinde ise 2 lira 55 kuruş oldu.
3 büyük ilde benzin ve motorinin fiyatları ne kadar oldu? 👇
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 42,95 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 43,42 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43,01 TL
Ankara'da benzin litre fiyatı: 44,18 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 43,83 TL
İzmir'de benzin litre fiyatı: 44,38 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 44,02 TL
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