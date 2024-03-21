Benzin ve Motorine Dev Zam! Litre Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalı seyir akaryakıt sektöründe tabelayı değiştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta gelen zammın ardından, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 50 kuruş, motorine ise 1 lira 30 kuruşluk bir zam daha yapıldı.