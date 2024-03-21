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Benzin ve Motorine Dev Zam! Litre Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Benzin ve Motorine Dev Zam! Litre Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Benzin Motorin
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.03.2024 - 10:16

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalı seyir akaryakıt sektöründe tabelayı değiştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta gelen zammın ardından, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 50 kuruş, motorine ise 1 lira 30 kuruşluk bir zam daha yapıldı.

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Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalı seyir akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalı seyir akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 50 kuruş, motorine ise 1 lira 30 kuruş zam geldi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 50 kuruş, motorine ise 1 lira 30 kuruş zam geldi.

Geçtiğimiz hafta da benzine 1 lira 60 kuruş, motorine ise 1 lira 25 kuruşluk zam yapılmıştı. 1 haftalık toplam artış benzinde 3 lira 10 kuruş olurken, motorinde ise 2 lira 55 kuruş oldu.

Geçtiğimiz hafta da benzine 1 lira 60 kuruş, motorine ise 1 lira 25 kuruşluk zam yapılmıştı. 1 haftalık toplam artış benzinde 3 lira 10 kuruş olurken, motorinde ise 2 lira 55 kuruş oldu.

3 büyük ilde benzin ve motorinin fiyatları ne kadar oldu? 👇

3 büyük ilde benzin ve motorinin fiyatları ne kadar oldu? 👇

  • İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 43,33 TL

  • İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 42,95 TL

  • İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 43,42 TL

  • İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43,01 TL

  • Ankara'da benzin litre fiyatı: 44,18 TL

  • Ankara'da motorin litre fiyatı: 43,83 TL

  • İzmir'de benzin litre fiyatı: 44,38 TL

  • İzmir'de motorin litre fiyatı: 44,02 TL

Geçtiğimiz hafta yapılan zam 👇

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