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Benzin ve Motorine Büyük Zam Geliyor: Litre Fiyatları Ne Kadar Olacak?

Benzin ve Motorine Büyük Zam Geliyor: Litre Fiyatları Ne Kadar Olacak?

Zam Benzin Motorin
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.03.2024 - 10:02

Sektör kaynaklarından gelen yeni bilgiye göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 1 lira 60 kuruş, motorinin litresine ise 1 lira 25 kuruş zam gelmesi bekleniyor. 

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Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalı seyir, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalı seyir, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Sektör kaynaklarından gelen bilgiye göre bu geceden itibaren (15 Mart 2024) geçerli olmak üzere benzinin litresine 1 lira 60 kuruş, motorinin litresine ise 1 lira 25 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Sektör kaynaklarından gelen bilgiye göre bu geceden itibaren (15 Mart 2024) geçerli olmak üzere benzinin litresine 1 lira 60 kuruş, motorinin litresine ise 1 lira 25 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Son olarak LPG'ye geçtiğimiz günlerde yapılan 84 kuruşluk yapılmış, litre fiyatı 21.60 TL seviyesine yükselmişti.

Son olarak LPG'ye geçtiğimiz günlerde yapılan 84 kuruşluk yapılmış, litre fiyatı 21.60 TL seviyesine yükselmişti.

Artış sonrası 3 büyük ilde benzin ve motorinin litre fiyatı şu şekilde olacak 👇

Artış sonrası 3 büyük ilde benzin ve motorinin litre fiyatı şu şekilde olacak 👇

Benzin (İstanbul Avrupa) - 42,13 TL

Benzin (İstanbul Anadolu) - 42,04 TL

Dizel (İstanbul Avrupa) - 42,02 TL

Dizel (İstanbul Anadolu) - 41,95 TL

Benzin (Ankara) - 42,86 TL

Dizel (Ankara) - 42,76 TL

Benzin (İzmir) - 43,36 TL

Dizel (İzmir) - 42,96 TL

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