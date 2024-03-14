Benzin ve Motorine Büyük Zam Geliyor: Litre Fiyatları Ne Kadar Olacak?
Benzin ve Motorine Büyük Zam Geliyor: Litre Fiyatları Ne Kadar Olacak?
Sektör kaynaklarından gelen yeni bilgiye göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 1 lira 60 kuruş, motorinin litresine ise 1 lira 25 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
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Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalı seyir, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
Sektör kaynaklarından gelen bilgiye göre bu geceden itibaren (15 Mart 2024) geçerli olmak üzere benzinin litresine 1 lira 60 kuruş, motorinin litresine ise 1 lira 25 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Son olarak LPG'ye geçtiğimiz günlerde yapılan 84 kuruşluk yapılmış, litre fiyatı 21.60 TL seviyesine yükselmişti.
Artış sonrası 3 büyük ilde benzin ve motorinin litre fiyatı şu şekilde olacak 👇
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