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Benfica Ligin Ardından Kupayı da Kaybetti, Basının Gündeminde Orkun ve Kerem Vardı

Benfica Ligin Ardından Kupayı da Kaybetti, Basının Gündeminde Orkun ve Kerem Vardı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.05.2025 - 14:35

Benfica, lig şampiyonluğunun ardından Portekiz Kupası'nı da Sporting'e kaybederek sezonu hayal kırıklığıyla tamamladı. Bu sonuç taraftarlar arasında büyük tepkiye yol açarken, sosyal medyada yönetim ve teknik heyete sert eleştiriler yöneltildi. Portekiz basını, finaldeki performansıyla Orkun Kökçü’yü övgüyle anarken, Kerem Aktürkoğlu ise beklentilerin altında kaldığı için eleştirildi. Benfica cephesinde yaz aylarında önemli değişikliklerin gündeme gelmesi bekleniyor.

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Kupa finalinde Benfica, Sporting'e 3-1 mağlup oldu.

Kupa finalinde Benfica, Sporting'e 3-1 mağlup oldu.

Benfica, maçın son bölümüne 1-0 önde girdi. 90+11'de gelen penaltı golüne engel olamayan Benfica, Sporting'e uzatmalarda 3-1 mağlup oldu. Ligin ardından kupayı da kaybeden Benfica'da eleştiri dozajı da arttı.

Orkun'a övgüler var.

Orkun'a övgüler var.

Abola gazetesinde Orkun için 'Güçlüydü. Ceza sahası dışından, çok güçlü bir sağ ayak vuruşuyla, tüm Sporting savunmasını şaşırtan, ustalıkla atılmış gol Türk milli futbolcu için eşsiz bir andı. O, sadece Kırmızılılar için bir figür değildi, aynı zamanda maçın kaderini belirleyecek anlarda da başrol oynadı.' dedi.

Mağlubiyeti Orkun'un çıkışına bağladılar:

Mağlubiyeti Orkun'un çıkışına bağladılar:

'Fiziksel sorunlar nedeniyle oyundan erken çıkınca tüm takımı hareket ettirebilecek bir tedarik kaynağı ve oyun organizatöründen mahrum bıraktı. Sadece ritimleri yönetmek değil, aynı zamanda topu taşımak, oyunun tamamına çevresel bir bakış açısıyla bakmak... Onun çıkışıyla Benfica bunların hepsini, hatta çok daha fazlasını kaybetti. Sezon boyunca en net maçlarından biriydi'

Kerem'e sert eleştiriler yapıldı.

Kerem'e sert eleştiriler yapıldı.

Yine Abola'da asist yapmasına rağmen Kerem'e eleştiriler vardı. Gazetede 'Dikine oynadı ve sol kanatta her zaman derin oyunlar aradı ama topla çok az oynadı ve karar alma süreçlerinde çok az iddialıydı. Topun Eduardo Quaresma'ya (46) kaptırıldığı ve Sporting'in avantaj sağladığı an konsantrasyon eksikliğinin bir örneğiydi. Olumlu nokta? Kökçü'nun golünde etkili oldu ve vatandaşı adına mükemmel bir asist yaptı.' ifadeleri kullanıldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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