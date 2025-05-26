Benfica Ligin Ardından Kupayı da Kaybetti, Basının Gündeminde Orkun ve Kerem Vardı

Yine Abola'da asist yapmasına rağmen Kerem'e eleştiriler vardı. Gazetede 'Dikine oynadı ve sol kanatta her zaman derin oyunlar aradı ama topla çok az oynadı ve karar alma süreçlerinde çok az iddialıydı. Topun Eduardo Quaresma'ya (46) kaptırıldığı ve Sporting'in avantaj sağladığı an konsantrasyon eksikliğinin bir örneğiydi. Olumlu nokta? Kökçü'nun golünde etkili oldu ve vatandaşı adına mükemmel bir asist yaptı.' ifadeleri kullanıldı.