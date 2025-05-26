Benfica Ligin Ardından Kupayı da Kaybetti, Basının Gündeminde Orkun ve Kerem Vardı
Benfica, lig şampiyonluğunun ardından Portekiz Kupası'nı da Sporting'e kaybederek sezonu hayal kırıklığıyla tamamladı. Bu sonuç taraftarlar arasında büyük tepkiye yol açarken, sosyal medyada yönetim ve teknik heyete sert eleştiriler yöneltildi. Portekiz basını, finaldeki performansıyla Orkun Kökçü’yü övgüyle anarken, Kerem Aktürkoğlu ise beklentilerin altında kaldığı için eleştirildi. Benfica cephesinde yaz aylarında önemli değişikliklerin gündeme gelmesi bekleniyor.
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Kupa finalinde Benfica, Sporting'e 3-1 mağlup oldu.
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Orkun'a övgüler var.
Mağlubiyeti Orkun'un çıkışına bağladılar:
Kerem'e sert eleştiriler yapıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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