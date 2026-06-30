Bazı Hikayeler Dünya Kupası Kadar Büyük
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Dünya Kupası'nın grup maçları geride kaldı bile! Grup maçlarına tahammül edemeyen çoğu kişi için kupa şu an başlıyor. Benim için öyle değil. Kupanın olgunlaşan hikayelerini gönül gözüyle izleme fırsatı buldum. Haydi son 32 maçları başlarken bir özet yapalım.
Bir tarafta 39 yaşındaki Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oluyor. Bir tarafta altıncı Dünya Kupası'nda gol atan Cristiano Ronaldo kendi rekorunu geliştirmeye devam ediyor. Öte yanda ise ilk kez Dünya Kupası'na çıkan yaklaşık 550 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları, sadece futboluyla değil, kalecisi Vozinha'nın gözyaşlarıyla bütün dünyanın kalbini kazanıyor.
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Dünya Kupası bize eşitliği hatırlatıyor mu?
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