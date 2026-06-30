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Bazı Hikayeler Dünya Kupası Kadar Büyük

etiket Bazı Hikayeler Dünya Kupası Kadar Büyük

Aysu Melis Bağlan
Aysu Melis Bağlan - yazio
30.06.2026 - 11:16
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Dünya Kupası'nın grup maçları geride kaldı bile! Grup maçlarına tahammül edemeyen çoğu kişi için kupa şu an başlıyor. Benim için öyle değil. Kupanın olgunlaşan hikayelerini gönül gözüyle izleme fırsatı buldum. Haydi son 32 maçları başlarken bir özet yapalım.

Bir tarafta 39 yaşındaki Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oluyor. Bir tarafta altıncı Dünya Kupası'nda gol atan Cristiano Ronaldo kendi rekorunu geliştirmeye devam ediyor. Öte yanda ise ilk kez Dünya Kupası'na çıkan yaklaşık 550 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları, sadece futboluyla değil, kalecisi Vozinha'nın gözyaşlarıyla bütün dünyanın kalbini kazanıyor.

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Dünya Kupası bize eşitliği hatırlatıyor mu?

Dünya Kupası bize eşitliği hatırlatıyor mu?

Fırsatlar eşit değil elbette, zemin eşit.

Bir tarafta piyasa değeri yüz milyonlarca avroyu bulan futbolcular var. Diğer tarafta kariyerini Angola, Moldova, Kıbrıs ve Slovakya arasında adım adım kuran, hiçbir zaman dünyanın en büyük kulüplerinde forma giymemiş Vozinha.

Bir tarafta Şampiyonlar Ligi kupaları kaldıran yıldızlar var. Diğer tarafta LinkedIn'den gelen milli takım davetini dokuz ay boyunca açmayan Roberto Lopes. Portekizce gelen mesajı spam sanıyor, aylar sonra Google Translate'e çeviriyor ve hayatı değişiyor.

Hayat da bazen böyle değil mi? Büyük fırsatlar çoğu zaman büyük kapılardan değil, açmayı ertelediğimiz küçük mesajlardan geliyor.

Futbol bazen aidiyet demek

Futbol bazen aidiyet demek

İlk hafta dikkatimi çeken başka bir şey daha vardı.

Yeşil Burun Adaları kadrosundaki futbolcuların yarısından fazlası aslında ülke dışında doğmuştu. Portekiz'de, Hollanda'da, İrlanda'da...

Ama günün sonunda hepsi aynı bayrağın altında buluştu.

Bir ülkeyi güçlü yapan sadece sınırları değil, insanların kendilerini ait hissettikleri yer olabiliyor.

Belki de hepimizin hayatında böyle seçimler var.

Doğduğumuz yer başka, ait hissettiğimiz yer başka.

Çalıştığımız yer başka, kalbimizin attığı yer başka.

Beni en çok etkileyen istatistik gol sayısı değildi

Beni en çok etkileyen istatistik gol sayısı değildi

Grup maçları sonunda gol krallıkları ve elenmeler konuşuluyordu.

Ben ise başka rakamlara takıldım.

Vozinha'nın Instagram hesabı birkaç gün içinde 50 bin takipçiden milyonlara ulaştı.

Konu takipçi sayısı değil. Bir insanın onlarca yıl sessizce çalıştıktan sonra tek bir turnuvayla dünyanın sevgisini kazanabilmesi mesela.

Belki de emek bazen hemen görünmüyor.

Belki de yıllarca görünmeyen şeyler, doğru zamanda bir anda görünür hâle geliyor.

Aynı turnuva, bambaşka hayatlar

Aynı turnuva, bambaşka hayatlar

Bu ilk haftada mülteci kampında doğup Avustralya adına gol atan Nestory Irankunda'yı da izledik.

Babasının ülkesi Tunus'a attığı gole sevinmeyen İsveçli Yasin Ayari'yi de...

Altıncı Dünya Kupası'na çıkan Guillermo Ochoa'yı da...

İlk Dünya Kupası'na çıkan Lamine Yamal'ı da...

Hepsi aynı turnuvadaydı.

Ama hiçbiri aynı hikâyeyi yaşamıyordu.

Aslında bizler gibi… Aynı maçı izliyoruz ama herkes bambaşka bir hayatın içinden geliyor.

Belki de bu yüzden...

Dünya Kupası'nın sonunda kupayı kimin kaldıracağını elbette hatırlayacağız.

Ama yıllar sonra dönüp baktığımızda aklımızda belki Messi'nin rekorundan çok Vozinha'nın gözyaşları, Roberto Lopes'in dokuz ay bekleyen mesajı ya da Irankunda'nın mülteci kampından Dünya Kupası sahnesine uzanan yolculuğu kalacak.

Kupalar müzelere gidecek, insan hikâyeleri ise kalbe.

Fikstür hızla akıyor, kupa hikayeleri daima bizimle kalıyor.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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