Bayrampaşa'da Yıkılan Binadan Geriye 3. Kat Duvarında Asılı Bir Klozet Kaldı

Yıkım tamamlandıktan sonra yan binanın dış cephesi açıkta kaldı ve klozet bu cephenin 3. katında asılı olarak kaldı. Kentsel dönüşüm çalışmalarında yıkılan binayla bitişik yapı arasındaki duvarlar çoğu zaman ortak kullanılabildiği için, yıkım sırasında komşu binanın cephesine tutunan parçaların yerinde kalması mümkün oluyor. Aynı nedenle iki bina arasındaki tesisat ve kaplama kalıntıları da yıkımdan sonra görünür hâle gelebiliyor.

Kentsel dönüşüm, İstanbul'da deprem riski taşıyan ve dayanıklılığı yetersiz bulunan binaların yıkılıp yerine yenilerinin yapılması anlamına geliyor. Yıkım sürecinde ekipler genellikle çevredeki yapılara zarar vermemek için dikkatli ilerliyor. Bayrampaşa'daki bu örnekte de bitişik binanın cephesindeki klozet yıkımdan etkilenmeden kaldı ve kısa sürede mahallenin konuşma konusu oldu.

Benzer görüntüler İstanbul'un farklı ilçelerinde de zaman zaman karşımıza çıkıyor. Yıkılan binanın ardından açıkta kalan banyo, mutfak ya da merdiven duvarları bitişik yapıların sakinlerini şaşırtıyor, sosyal medyada hızla paylaşılıyor. Bu kez dikkat çeken ayrıntı ise klozetin tek başına, havada asılı kalmış gibi duran hâli oldu.