Bayrampaşa'da Yıkılan Binadan Geriye 3. Kat Duvarında Asılı Bir Klozet Kaldı
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İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir binanın ardından ortaya çıkan manzara mahallede ilgiyle karşılandı. Yıkım alanında artık moloz ve boşluk var, ancak bitişikteki yapının dış cephesinde 3. kat hizasında duvara asılı kalan bir klozet geride kaldı. Kentsel dönüşüm yıkımlarında yan yana inşa edilmiş binaların ortak duvarları ve tesisat hatları bazen böyle sıra dışı kalıntılar bırakabiliyor. Yıkım alanının yanından geçen vatandaşlar klozetin fotoğrafını ve videosunu çekti, görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı.
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Mahalleli klozetin geride kalmasını kepçe operatörünün mizah anlayışına bağladı
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Yan binanın cephesinde kalan klozet yıkımdan etkilenmeden yerinde durdu
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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