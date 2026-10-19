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Bayrampaşa'da Yıkılan Binadan Geriye 3. Kat Duvarında Asılı Bir Klozet Kaldı

Bayrampaşa'da Yıkılan Binadan Geriye 3. Kat Duvarında Asılı Bir Klozet Kaldı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.10.2026 - 17:30
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İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir binanın ardından ortaya çıkan manzara mahallede ilgiyle karşılandı. Yıkım alanında artık moloz ve boşluk var, ancak bitişikteki yapının dış cephesinde 3. kat hizasında duvara asılı kalan bir klozet geride kaldı. Kentsel dönüşüm yıkımlarında yan yana inşa edilmiş binaların ortak duvarları ve tesisat hatları bazen böyle sıra dışı kalıntılar bırakabiliyor. Yıkım alanının yanından geçen vatandaşlar klozetin fotoğrafını ve videosunu çekti, görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı.

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Mahalleli klozetin geride kalmasını kepçe operatörünün mizah anlayışına bağladı

Mahalle sakinlerinden Hasan Aktaş, binanın birkaç gün önce yıkıldığını anlattı. Aktaş, klozetin geride kalmasını kepçe operatörünün mizah anlayışına bağladı. Operatörün isteseydi koskoca binayı yıkarken klozeti de rahatlıkla oradan alabileceğini söyleyen Aktaş, görüntünün mahallede dikkat çekmesine şaşırmadığını ifade etti.

Yıkım alanından geçenlerin bir kısmı yürüyüşünü yarıda kesip cep telefonuyla kayıt aldı. Bayrampaşa'dan gelen görüntü, drone çekimiyle birlikte aynı gün birçok haber sitesinde ve sosyal medya hesabında yer buldu. İHA'nın havadan aldığı kareler, klozetin yan binanın cephesindeki konumunu bütün açıklığıyla gösterdi.

Klozetin neden yerinde bırakıldığına dair yıkım ekibinden ya da yetkililerden şimdilik bir açıklama gelmedi. Mahalleli ise olayı daha çok bir mizah malzemesi olarak yorumluyor.

Yan binanın cephesinde kalan klozet yıkımdan etkilenmeden yerinde durdu

Yan binanın cephesinde kalan klozet yıkımdan etkilenmeden yerinde durdu

Yıkım tamamlandıktan sonra yan binanın dış cephesi açıkta kaldı ve klozet bu cephenin 3. katında asılı olarak kaldı. Kentsel dönüşüm çalışmalarında yıkılan binayla bitişik yapı arasındaki duvarlar çoğu zaman ortak kullanılabildiği için, yıkım sırasında komşu binanın cephesine tutunan parçaların yerinde kalması mümkün oluyor. Aynı nedenle iki bina arasındaki tesisat ve kaplama kalıntıları da yıkımdan sonra görünür hâle gelebiliyor.

Kentsel dönüşüm, İstanbul'da deprem riski taşıyan ve dayanıklılığı yetersiz bulunan binaların yıkılıp yerine yenilerinin yapılması anlamına geliyor. Yıkım sürecinde ekipler genellikle çevredeki yapılara zarar vermemek için dikkatli ilerliyor. Bayrampaşa'daki bu örnekte de bitişik binanın cephesindeki klozet yıkımdan etkilenmeden kaldı ve kısa sürede mahallenin konuşma konusu oldu.

Benzer görüntüler İstanbul'un farklı ilçelerinde de zaman zaman karşımıza çıkıyor. Yıkılan binanın ardından açıkta kalan banyo, mutfak ya da merdiven duvarları bitişik yapıların sakinlerini şaşırtıyor, sosyal medyada hızla paylaşılıyor. Bu kez dikkat çeken ayrıntı ise klozetin tek başına, havada asılı kalmış gibi duran hâli oldu.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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