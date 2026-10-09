Kullanılmış Tuvalet Kağıtlarından Bina Cephesi Yaptılar: 50 Yıl Dayanacak
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Her gün tuvalete atıp unuttuğumuz kâğıtlar aslında tamamen kaybolmuyor. Hollanda'da her yıl yaklaşık 180 bin ton tuvalet kâğıdı sifonla atılıyor ve bu liflerin bir kısmı arıtma tesislerinde yeniden yakalanabiliyor. Utrecht yakınlarındaki De Meern'de bu atık, bir binanın dış cephesine dönüştü.
İşte detaylar...
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Cephe, De Meern'deki atık su arıtma tesisinin binasına yapıldı.
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Lifler başka bir arıtma tesisinde atık sudan ayrıştırıldı.
Tuğla cepheye göre karbon salımı yüzde 75 azaldı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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