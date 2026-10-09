Kullanılmış Tuvalet Kağıtlarından Bina Cephesi Yaptılar: 50 Yıl Dayanacak

Bu cephe, aynı büyüklükteki bir tuğla cepheye kıyasla 10 ton karbondioksit salımını önlüyor. Bu da 10 ağacı korumaya denk geliyor. Proje, Hollanda'nın 2026 Su İnovasyonu Ödülü'nü de kazandı.

Van Zoelen, 'Daha önce atık olarak gördüğümüz şeyi burada yeni bir ürünün ham maddesi olarak kullandık' dedi. Van Zoelen, arıtma tesislerini giderek daha fazla birer ham madde fabrikası gibi tasarladıklarını da sözlerine ekledi.