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Kullanılmış Tuvalet Kağıtlarından Bina Cephesi Yaptılar: 50 Yıl Dayanacak

Kullanılmış Tuvalet Kağıtlarından Bina Cephesi Yaptılar: 50 Yıl Dayanacak

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 12:17
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Her gün tuvalete atıp unuttuğumuz kâğıtlar aslında tamamen kaybolmuyor. Hollanda'da her yıl yaklaşık 180 bin ton tuvalet kâğıdı sifonla atılıyor ve bu liflerin bir kısmı arıtma tesislerinde yeniden yakalanabiliyor. Utrecht yakınlarındaki De Meern'de bu atık, bir binanın dış cephesine dönüştü. 

İşte detaylar...

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Cephe, De Meern'deki atık su arıtma tesisinin binasına yapıldı.

Cephe, De Meern'deki atık su arıtma tesisinin binasına yapıldı.

Tesisi bölgenin su yönetimi kurumu Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) işletiyor. 200 metrekarelik cephe için 2 bin rulo tuvalet kâğıdına denk gelen elenmiş atık malzeme kullanıldı.

İlk panel Şubat 2025'te fabrikadan çıktı. Kurumun yönetim kurulu üyesi Nanda van Zoelen son paneli 26 Mayıs 2026'da yerine taktı. Bina, bu panellerle kaplanarak teslim edilen ilk yapı oldu.

Lifler başka bir arıtma tesisinde atık sudan ayrıştırıldı.

Lifler başka bir arıtma tesisinde atık sudan ayrıştırıldı.

Panellerin ham maddesi olan selüloz yani odun lifleri, yakındaki Leidsche Rijn atık su arıtma tesisinde geri kazanıldı. Paneller Delft'teki NPSP şirketiyle birlikte üretildi, tasarımı ise Schoots Architecten yaptı.

Paneller UV ışınlarına dayanıklı ve yangın güvenliği şartlarını karşılıyor. Beklenen kullanım ömürleri ise en az 50 yıl.

Tuğla cepheye göre karbon salımı yüzde 75 azaldı.

Tuğla cepheye göre karbon salımı yüzde 75 azaldı.

Bu cephe, aynı büyüklükteki bir tuğla cepheye kıyasla 10 ton karbondioksit salımını önlüyor. Bu da 10 ağacı korumaya denk geliyor. Proje, Hollanda'nın 2026 Su İnovasyonu Ödülü'nü de kazandı.

Van Zoelen, 'Daha önce atık olarak gördüğümüz şeyi burada yeni bir ürünün ham maddesi olarak kullandık' dedi. Van Zoelen, arıtma tesislerini giderek daha fazla birer ham madde fabrikası gibi tasarladıklarını da sözlerine ekledi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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