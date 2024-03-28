Bayrama Sayılı Günler Kala Şeker Severlere Kötü Haber! Zamlar Bayram Şekeri Fiyatlarını da Vurdu
Bayrama Sayılı Günler Kala Şeker Severlere Kötü Haber! Zamlar Bayram Şekeri Fiyatlarını da Vurdu
Ramazan Bayramına sayılı günler kala raflara çıkmaya başlayan bayram şekeri fiyatları vatandaşları üzdü. Şeker fiyatlarının geçtiğimiz yıla göre yüzde 30 arttığı görüldü.
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Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala özellikle çocukların dört gözle beklediği bayram şekerlerini maliyet zammı vurdu.
Tezgahlarda yer almaya başlayan şekerlerin geçtiğimiz yıla göre yüzde 30 zamlandığı görüldü. Zamma gerekçe olarak hammadde fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanma gösteriliyor.
Halk TV'de yer alan bilgiye göre, özellikle çikolata ve fındık gibi ürünlerde yaşanan fiyat artışı, bayram şekerlerinin de pahalılaşmasına yol açtı.
Zamlar vatandaşların bayram heyecanını buruk karşılamasına neden olurken, çoğu vatandaş bayram şekeri poşetlerindeki gramajı düşürmeyi planlıyor.
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