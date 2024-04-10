Bayram Ekonomisi: Tatilin Ekonomik Yansımaları

Bayramlar, perakende sektörü için de büyük önem taşır. Mağazalar, online platformlar ve alışveriş merkezleri, tüketicileri cezbetmek için özel indirimler ve promosyonlar sunarlar. Bu dönemde yapılan alışverişler, perakende sektöründe önemli bir ciroya yol açar.