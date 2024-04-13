Bayram Dönüşü Başladı: Otoyol Yoğunluğunu Azaltmak İçin O Araçlara Valilikten Yasak Geldi!
Bayram Dönüşü Başladı: Otoyol Yoğunluğunu Azaltmak İçin O Araçlara Valilikten Yasak Geldi!
Ramazan Bayramı tatili dönüşü trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerini en aza indirilmesi için ilgili Valiliklerden peş peşe açıklama geldi. Bazı illerde, trafik yoğunluğunu azaltmak adına kamyon, çekici ve tankerlerin, tatilin son günü seyirlerine izin verilmeyecek. İstanbul başta olmak üzere, belirlenen büyükşehirlerde benzer durumlar söz konusu olacak.
İşte, detaylar...
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Ramazan Bayramı tatili ile eğitim-öğretim yılının ikinci dönem ara tatili 5-15 Nisan tarihleri arasına denk geldi. Bu nedenle bayram tatili dönüşü otoyollarda trafik yoğunluğu yaşandı. Hal böyle olunca, İstanbul başta olmak üzere birçok kentte bazı trafik tedbirleri alındı.
İstanbul, Ankara, Karabük, Sakarya, Düzce, Kocaeli ve Bolu'da, 1 gün süreyle kamyon, çekici ve tankerlerin seyir halinde olmasına izin verilmeyeceği valilikler tarafından bildirildi.
İşte, İstanbul Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama 👇
Konya Valiliği'nden de 'uzun araç yasağı gecikmedi. Valilik tarafından yapılan bildiride, 14 ila 15 Nisan tarihleri arasında söz konusu araçların belirlenen park alanlarında bekletileceği duyuruldu.
Bolu Valiliği, ağır taşıtların İstanbul yönünde Anadolu Otoyolu, D100 ve D750 yollarının Bolu bölümünü kullanmasının bir günlüğüne yasaklandığını duyurdu.
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Karabük Valiliği, D100 karayolu üzerinde ve Karabük il sınırları içerisinde bulunan bölümlerde trafik tedbirleri açıkladı.
Sakarya Valiliği de aynı nedenlerle trafik tedbirlerini kamuoyuna duyurdu. Vatandaşların 13-14 Nisan tarihlerinde dönüş yapacak olmalarını dikkate alarak karar yayımladı.
Düzce Valiliği de il sınırları içindeki kamyon, çekici ve tanker gibi araçların trafiğe çıkışının belirli bir süre için kısıtlanacağını duyurdu.
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