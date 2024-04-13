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Bayram Dönüşü Başladı: Otoyol Yoğunluğunu Azaltmak İçin O Araçlara Valilikten Yasak Geldi!

Bayram Dönüşü Başladı: Otoyol Yoğunluğunu Azaltmak İçin O Araçlara Valilikten Yasak Geldi!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
13.04.2024 - 20:41

Ramazan Bayramı tatili dönüşü trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerini en aza indirilmesi için ilgili Valiliklerden peş peşe açıklama geldi. Bazı illerde, trafik yoğunluğunu azaltmak adına kamyon, çekici ve tankerlerin, tatilin son günü seyirlerine izin verilmeyecek. İstanbul başta olmak üzere, belirlenen büyükşehirlerde benzer durumlar söz konusu olacak. 

İşte, detaylar...

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Ramazan Bayramı tatili ile eğitim-öğretim yılının ikinci dönem ara tatili 5-15 Nisan tarihleri arasına denk geldi. Bu nedenle bayram tatili dönüşü otoyollarda trafik yoğunluğu yaşandı. Hal böyle olunca, İstanbul başta olmak üzere birçok kentte bazı trafik tedbirleri alındı.

Ramazan Bayramı tatili ile eğitim-öğretim yılının ikinci dönem ara tatili 5-15 Nisan tarihleri arasına denk geldi. Bu nedenle bayram tatili dönüşü otoyollarda trafik yoğunluğu yaşandı. Hal böyle olunca, İstanbul başta olmak üzere birçok kentte bazı trafik tedbirleri alındı.

İstanbul, Ankara, Karabük, Sakarya, Düzce, Kocaeli ve Bolu'da, 1 gün süreyle kamyon, çekici ve tankerlerin seyir halinde olmasına izin verilmeyeceği valilikler tarafından bildirildi.

İstanbul, Ankara, Karabük, Sakarya, Düzce, Kocaeli ve Bolu'da, 1 gün süreyle kamyon, çekici ve tankerlerin seyir halinde olmasına izin verilmeyeceği valilikler tarafından bildirildi.

Kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 14 Nisan saat 05.00'ten 15 Nisan saat 05.00'e kadar belirli şehirlerde seyirlerine izin verilmeyecek.

İşte, İstanbul Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama 👇

İşte, İstanbul Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama 👇

'İçişleri Bakanlığı’nın Trafik Tedbirleri Genelgesi kapsamında, İstanbul’da tedarik süreçlerinin aksamaması için; yaş sebze, meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtlara ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde izin verilecek. Büyük araçların 14 Nisan saat 05.00 ile 15 Nisan saat 05.00’e kadar İstanbul’a girişlerine izin verilmeyecek.'

Konya Valiliği'nden de 'uzun araç yasağı gecikmedi. Valilik tarafından yapılan bildiride, 14 ila 15 Nisan tarihleri arasında söz konusu araçların belirlenen park alanlarında bekletileceği duyuruldu.

Konya Valiliği'nden de 'uzun araç yasağı gecikmedi. Valilik tarafından yapılan bildiride, 14 ila 15 Nisan tarihleri arasında söz konusu araçların belirlenen park alanlarında bekletileceği duyuruldu.

Bolu Valiliği, ağır taşıtların İstanbul yönünde Anadolu Otoyolu, D100 ve D750 yollarının Bolu bölümünü kullanmasının bir günlüğüne yasaklandığını duyurdu.

Bolu Valiliği, ağır taşıtların İstanbul yönünde Anadolu Otoyolu, D100 ve D750 yollarının Bolu bölümünü kullanmasının bir günlüğüne yasaklandığını duyurdu.

Valilik tarafından yapılan bildiride, halkın 13-14 Nisan tarihlerinde tatilden döneceği göz önünde bulunduruldu. Bu kapsamda, 14 Nisan Pazar sabahı 05:00'ten 15 Nisan Pazartesi sabahı 05:00'e kadar D100 karayolunun Karabük-Bolu ve Düzce sınırları arasında, Anadolu Otoyolu'nun Ankara ve Düzce sınırları arasında ve D750 karayolunun Ankara'dan Gerede'ye kadar olan bölümünde İstanbul yönüne gitmeleri yasaklandı.

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Karabük Valiliği, D100 karayolu üzerinde ve Karabük il sınırları içerisinde bulunan bölümlerde trafik tedbirleri açıkladı.

Karabük Valiliği, D100 karayolu üzerinde ve Karabük il sınırları içerisinde bulunan bölümlerde trafik tedbirleri açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, D100 karayolu üzerinde, Karabük il sınırları içerisinde bulunan bölümlerde (bu bölümlere girişler dahil), 14 Nisan Pazar günü saat 05.00'ten başlayarak 15 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'e kadar tır, kamyon çekici ve tanker gibi araçların İstanbul ve Ankara yönüne gitmelerine izin verilmeyeceği belirtildi. Bu kararın, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereği alındığı ifade edildi.

Sakarya Valiliği de aynı nedenlerle trafik tedbirlerini kamuoyuna duyurdu. Vatandaşların 13-14 Nisan tarihlerinde dönüş yapacak olmalarını dikkate alarak karar yayımladı.

Sakarya Valiliği de aynı nedenlerle trafik tedbirlerini kamuoyuna duyurdu. Vatandaşların 13-14 Nisan tarihlerinde dönüş yapacak olmalarını dikkate alarak karar yayımladı.

Valilikten yapılan duyuruda, 'Bu durum göz önünde bulundurularak, bayram tatili sonrasında İstanbul ve Ankara'daki trafik yoğunluğunu hafifletmek amacıyla, kamyon, çekici ve tanker gibi araçların D100 (İstanbul-Kocaeli-Sakarya-Ankara karayolu) ve 07 (Kuzey Marmara) yollarının ilimiz sorumluluk alanında kalan bölümlerinde, 14 Nisan Pazar saat 05.00'ten itibaren 15 Nisan Pazartesi saat 05.00'e kadar İstanbul ve Ankara yönlerine (arada kalan girişler dahil) seyir yapmaları yasaklanmıştır.' ifadeleri kullanıldı.

Düzce Valiliği de il sınırları içindeki kamyon, çekici ve tanker gibi araçların trafiğe çıkışının belirli bir süre için kısıtlanacağını duyurdu.

Düzce Valiliği de il sınırları içindeki kamyon, çekici ve tanker gibi araçların trafiğe çıkışının belirli bir süre için kısıtlanacağını duyurdu.

Bu duyuruyla ilgili detaylar şöyle belirtildi:

'Bahsi geçen türdeki araçların, D100 kara yolu İstanbul istikameti (Bolu-Düzce ve Düzce-Sakarya il sınırları arası) ve Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti (Bolu-Düzce ve Düzce-Sakarya il sınırları arası) 14 Nisan Pazar saat 05.00'ten 15 Nisan Pazartesi saat 05.00'e kadar arada kalan girişler dahil hareket etmelerine 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince izin verilmeyecektir.'

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