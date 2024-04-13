Bayram Dönüşü Başladı: Otoyol Yoğunluğunu Azaltmak İçin O Araçlara Valilikten Yasak Geldi!

Valilikten yapılan duyuruda, 'Bu durum göz önünde bulundurularak, bayram tatili sonrasında İstanbul ve Ankara'daki trafik yoğunluğunu hafifletmek amacıyla, kamyon, çekici ve tanker gibi araçların D100 (İstanbul-Kocaeli-Sakarya-Ankara karayolu) ve 07 (Kuzey Marmara) yollarının ilimiz sorumluluk alanında kalan bölümlerinde, 14 Nisan Pazar saat 05.00'ten itibaren 15 Nisan Pazartesi saat 05.00'e kadar İstanbul ve Ankara yönlerine (arada kalan girişler dahil) seyir yapmaları yasaklanmıştır.' ifadeleri kullanıldı.