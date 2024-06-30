Basketbolun Kralları: NBA’de En Çok Şampiyonluk Yaşayan 11 Oyuncu

NBA verilerine göre 'tüm zamanların en iyi basketbol oyuncusu' unvanıyla adını tüm dünyaya duyurmuştur Jordan. Küçük çocukların potalarda hayalini kurduğu basketbol kariyerlerinin en önemli örnek isimlerinden olması ise asla tesadüf değil. Uçan adam olarak anılsa da Air Jordan ve His Airness olarak da adından söz ettirmiştir. Jordan'ın da NBA şampiyonluğu Kareem Abdul Jabbar ile aynı sayıda 6 kez gerçekleşmiştir.