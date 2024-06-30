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Basketbolun Kralları: NBA’de En Çok Şampiyonluk Yaşayan 11 Oyuncu

etiket Basketbolun Kralları: NBA’de En Çok Şampiyonluk Yaşayan 11 Oyuncu

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
30.06.2024 - 13:01

Biraz da basketbol diyelim... Tüm bu futbol turnuvalar dönemi arasında basketbolu gözden kaçırmamak lazım. En çok şampiyonluk yaşayan efsanelerden bir liste hazırlayıp hafızalarınızı tazelemek istedik. İşte basketbolun şampiyon devleri...

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1. Sam Jones

1. Sam Jones

5 NBA şampiyonluğu, 5 defa da NBA All Star olma gururunun adı Sam Jones. NBA şampiyonluklarının yanı sıra Sam Jones toplamda 10 adet şampiyonluk elde etmiştir.

2. LeBron James

2. LeBron James

Kariyerine birçok başarı sığdıran LeBron James, sezonların yalnızca üçünü şampiyonlukla noktaladı. 4 kez MVP ödülü kazandı, 3 kez Finaller MVP’si oldu, 3 kez de All-Star MVP’si seçildi.

3. Kobe Bryant

3. Kobe Bryant

Lakers’ın en efsane isimlerinden olan Kobe Bryant, 'show time' döneminden sonra Los Angeles Lakers’ı ihtişamlı günlerine döndüren bir ismin ta kendisidir. Lakers’la beş NBA şampiyonluğu yaşamış olan Kobe Bryant muhteşem kariyerine toplamda 12 büyük ödül sığdırmayı başarmıştır. 1 MVP Ödülü, 4 All-Star MVP’si, 2 Finaller MVP’si Ödülü alarak NBA şampiyonluğu hariç 7 ödüle daha layık görülmüştür.

4. Kareem Abdul Jabbar

4. Kareem Abdul Jabbar

NBA tarihinin en hareketli ve ikonik oyuncularından biri olarak halen anılmaya devam ediyor Kareem Abdul Jabbar. Başarılarla dolu kariyerinde birçok kupa var haliyle. Dev kariyerinde, Bucks ve Los Angeles Lakers takımlarında forma giymiş olan Jabbar, 6 NBA şampiyonluğu görmüş, 19 defa NBA All Star seçilmiş en efsane isimlerden...

5. Michael Jordan

5. Michael Jordan

NBA verilerine göre 'tüm zamanların en iyi basketbol oyuncusu' unvanıyla adını tüm dünyaya duyurmuştur Jordan. Küçük çocukların potalarda hayalini kurduğu basketbol kariyerlerinin en önemli örnek isimlerinden olması ise asla tesadüf değil. Uçan adam olarak anılsa da Air Jordan ve His Airness olarak da adından söz ettirmiştir. Jordan'ın da NBA şampiyonluğu Kareem Abdul Jabbar ile aynı sayıda 6 kez gerçekleşmiştir.

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6. Scottie Pippen

6. Scottie Pippen

Chicago Bulls deyince akla ilk gelen isimlerden Pippen! Başarılarla dolu kariyerine o da Jabbar ve Jordan gibi 6 NBA şampiyonluğu sırdırmış ve 7 defa da NBA All Star olmayı başarmıştır. Muhteşem kariyerinde sayısız kupa ve maç olan Pippen hala en çok NBA şampiyonluğu alan oyuncular arasında anılmaya devam etmektedir.

7. Robert Horry

7. Robert Horry

NBA'de tam 16 sezon, dile kolay! Houston Rockets, Phoenix Suns, LA Lakers ve San Antonio Spurs gibi dünyaca ünlü takımlarda forma giydi Horry. Tabii ki tüm zamanların en skorer isimlerinden olması da işten değil. 7 NBA şampiyonluğu ile listedeki diğer sporculardan bir adım daha öne çıkıyor.

8. Tom Sanderrs

8. Tom Sanderrs

Boston Celtics'in efsane forveti Sanderrs'te sıra. NBA tarihinin en ikonik isimlerinden şüphesiz. 8 NBA şampiyonluğu yaşayarak bu dalda dünyadaki en önemli isimlerden biri olmayı başarıyor.

9. K.C. Jones

9. K.C. Jones

Celtics'in baba isimlerinden K.C. Jones 8 NBA şampiyonluğuyla listede ilk sıralarda yer almayı hak eden isimlerden. Jones'un şampiyonlukları bununla da sınırlı değil. Spor kariyerine antrenör olarak devam ederek sayısız başarılara imza atmaya devam etti Jones. 1 şampiyonluk yardımcı antrenör ve 2 şampiyonluk ise baş antrenör olarak yaşamıştır. Bu sebeple kariyerinde toplamda 11 şampiyonluk bulunuyor!

10. Tom Heinsohn

10. Tom Heinsohn

NBA tarihinde şampiyonluklarıyla hafızalarımızda yer eden bir diğer isim de Heinsohn. Kariyerinin büyük bir bölümünü Boston Celtics formasıyla geçiren ve takıma gönül veren Heinsohn Celtics takımının 17 şampiyonluğuna doğrudan katkı koyan tek kişidir. 1970 ve 1978 yılları arasında Celtics koçu olarak görev yapan Heinsohn, 6 defa NBA All Star olmasının yanı sıra 8 NBA şampiyonluğu ve 2 defa da koç olarak NBA şampiyonluğu başarılarını elde etmiştir.

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11. Bill Russell

11. Bill Russell

William Felto Russell, efsane pivot oyuncular arasında yer almaktadır. NBA’de Boston Celtics’in 13 sezonda kazandığı 11 şampiyonluğun her birinde önemli bir rol oynayan Russell, en fazla NBA şampiyonluğu alan oyuncu olarak kayıtlara geçmiştir. Aynı zamanda Russel, NBA finalleri en değerli oyuncu ödülüne de sahiptir.

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