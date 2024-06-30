Basketbolun Kralları: NBA’de En Çok Şampiyonluk Yaşayan 11 Oyuncu
Basketbolun Kralları: NBA’de En Çok Şampiyonluk Yaşayan 11 Oyuncu
Biraz da basketbol diyelim... Tüm bu futbol turnuvalar dönemi arasında basketbolu gözden kaçırmamak lazım. En çok şampiyonluk yaşayan efsanelerden bir liste hazırlayıp hafızalarınızı tazelemek istedik. İşte basketbolun şampiyon devleri...
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1. Sam Jones
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2. LeBron James
3. Kobe Bryant
4. Kareem Abdul Jabbar
5. Michael Jordan
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6. Scottie Pippen
7. Robert Horry
8. Tom Sanderrs
9. K.C. Jones
10. Tom Heinsohn
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