Basketbol Gelişim Merkezi Açıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Parkeye İnip Basketbol Oynadı
Basketbol Gelişim Merkezi Açıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Parkeye İnip Basketbol Oynadı
İstanbul Zeytinburnu'nda inşa edilen Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan burda parkeye inip atış yaptı.
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İstanbul Zeytinburnu'nda inşa edilen Basketbol Gelişim Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle kapılarını açtı.
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Erdoğan, bu merkezle İstanbul'un sporun da başkentlerinden biri olacağını dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreni esnasında potaya atış da yaptı.
Erdoğan atışında başarılı olurken, topu verdiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise isabet bulamadı.
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