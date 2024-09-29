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Basketbol Gelişim Merkezi Açıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Parkeye İnip Basketbol Oynadı

Basketbol Gelişim Merkezi Açıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Parkeye İnip Basketbol Oynadı

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.09.2024 - 19:52

İstanbul Zeytinburnu'nda inşa edilen Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan burda parkeye inip atış yaptı.

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İstanbul Zeytinburnu'nda inşa edilen Basketbol Gelişim Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle kapılarını açtı.

İstanbul Zeytinburnu'nda inşa edilen Basketbol Gelişim Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle kapılarını açtı.

Erdoğan, bu merkezle İstanbul'un sporun da başkentlerinden biri olacağını dile getirdi.

Erdoğan, bu merkezle İstanbul'un sporun da başkentlerinden biri olacağını dile getirdi.

Açılış töreni sonrası, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakası yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreni esnasında potaya atış da yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreni esnasında potaya atış da yaptı.

Erdoğan atışında başarılı olurken, topu verdiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise isabet bulamadı.

Erdoğan atışında başarılı olurken, topu verdiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise isabet bulamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı anlar 👇

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