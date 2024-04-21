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Başantrenör Stefano Lavarini Tribüne Koşunca Fenerbahçe Taraftarlar Kendini Tutamadı!

Başantrenör Stefano Lavarini Tribüne Koşunca Fenerbahçe Taraftarlar Kendini Tutamadı!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
21.04.2024 - 22:02

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Stefano Lavarini, sarı-lacivertli taraftarların şampiyonluk sevincine dahil oldu. Tribündeki taraftarlar, İtalyan çalıştırıcıya yoğun ilgi gösterdi.

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinin beşinci ve son maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek seride durumu 3-2'ye getirdi.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinin beşinci ve son maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek seride durumu 3-2'ye getirdi.
media.fenerbahce.org

Bu sonuçla sarı-lacivertliler 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu.
media.fenerbahce.org

Üste üste ikinci kez toplamda ise kazanılan yedinci şampiyonluk için sevinç büyüktü. Başantrenör Stefano Lavarini, tribündeki taraftarlara koştu.

Üste üste ikinci kez toplamda ise kazanılan yedinci şampiyonluk için sevinç büyüktü. Başantrenör Stefano Lavarini, tribündeki taraftarlara koştu.

Kaynak: 1, 2

İtalyan hocaya yoğun ilgi vardı. Bazı taraftarlar, Lavarini'yi yukarı çekmeye çalıştı. İşte o anlar 👇

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