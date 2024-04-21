Başantrenör Stefano Lavarini Tribüne Koşunca Fenerbahçe Taraftarlar Kendini Tutamadı!
Başantrenör Stefano Lavarini Tribüne Koşunca Fenerbahçe Taraftarlar Kendini Tutamadı!
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Stefano Lavarini, sarı-lacivertli taraftarların şampiyonluk sevincine dahil oldu. Tribündeki taraftarlar, İtalyan çalıştırıcıya yoğun ilgi gösterdi.
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinin beşinci ve son maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek seride durumu 3-2'ye getirdi.
Bu sonuçla sarı-lacivertliler 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu.
Üste üste ikinci kez toplamda ise kazanılan yedinci şampiyonluk için sevinç büyüktü. Başantrenör Stefano Lavarini, tribündeki taraftarlara koştu.
İtalyan hocaya yoğun ilgi vardı. Bazı taraftarlar, Lavarini'yi yukarı çekmeye çalıştı. İşte o anlar 👇
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