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Barış Alper Yılmaz'a Yaptığı Sert Faul Sonrası Rey Manaj Görüntülerden Ceza Alabilir mi?

Barış Alper Yılmaz'a Yaptığı Sert Faul Sonrası Rey Manaj Görüntülerden Ceza Alabilir mi?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.12.2024 - 15:05

Barış Alper Yılmaz'a yaptığı sert faul sonrası tepkilerin odak noktasındaki isim Rey Manaj oldu. Sivassporlu futbolcuya tepkiler büyürken maç içinde VAR kontrolü sonrası kırmızı kart görmemesi de tepki çekmişti. Hürriyet Spor Arena'da Manaj'ın görüntülerden ceza alıp alamayacağı üzerine özel bir habere imza atıldı. Spor Avukatı Anıl Dinçer konuya dair görüşlerini anlattı. Dinçer'e göre Manaj, görüntülerden ceza alma ihtimali var ancak Galatasaray'ı tatmin etmeyebilir.

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Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faul sonrası kırmızı kart görmemesi tepkilere neden olmuştu. VAR uyarısına rağmen kırmızı kart gösterilmemesi Galatasaray camiasının tepkisini çekmişti.

Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faul sonrası kırmızı kart görmemesi tepkilere neden olmuştu. VAR uyarısına rağmen kırmızı kart gösterilmemesi Galatasaray camiasının tepkisini çekmişti.

Spor Arena'nın haberinde spor avukatı Anıl Dinçer Manaj'ın görüntülerden ceza alıp alamayacağını değerlendirdi.

Spor Arena'nın haberinde spor avukatı Anıl Dinçer Manaj'ın görüntülerden ceza alıp alamayacağını değerlendirdi.

Dinçer, "Temsilcinin hazırladığı raporda Manaj ile ilgili bir şey beklemiyorum. Olma ihtimali var ama ben hayatımda daha böye bir senaryoyla karşılaşmadım" dedi.

Dinçer, "Temsilcinin hazırladığı raporda Manaj ile ilgili bir şey beklemiyorum. Olma ihtimali var ama ben hayatımda daha böye bir senaryoyla karşılaşmadım" dedi.

Dinçer, "Ancak şunu gördüm, bir disiplin talimatı var ben buna başvurulacağını düşünmüyorum ama bir de "etik talimatı" var. Etik talimatında müsabakadan sonra başvurulabiliyor." açıklaması yaptı.

Dinçer, "Ancak şunu gördüm, bir disiplin talimatı var ben buna başvurulacağını düşünmüyorum ama bir de "etik talimatı" var. Etik talimatında müsabakadan sonra başvurulabiliyor." açıklaması yaptı.

Rej Manaj için Galatasaray etik kuruluna başvurursa oyuncu için savunma istenebilir ve buradan ceza da çıkabilir. Dinçer bu yolun Galatasaray için açık olduğunu aktardı.

Rej Manaj için Galatasaray etik kuruluna başvurursa oyuncu için savunma istenebilir ve buradan ceza da çıkabilir. Dinçer bu yolun Galatasaray için açık olduğunu aktardı.
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Anıl Dinçer bu noktada başka bir hususa dikkat çekiyor. PFDK'nın kart olayı olmadığı için olaya dahil olamayacağını söyleyen Dinçer'in "TFF kendi kendine böyle karar veremez" dedi ve şunları ekledi:

Anıl Dinçer bu noktada başka bir hususa dikkat çekiyor. PFDK'nın kart olayı olmadığı için olaya dahil olamayacağını söyleyen Dinçer'in "TFF kendi kendine böyle karar veremez" dedi ve şunları ekledi:

'Tek bir yol var. O da Etik Kurulu'na başvuru az önce bahsettiğim gibi. Ancak burada da Etik Kurulu'nun yaptırımları belli, cezalar çok düşük. Futboldan men gibi büyük cezalar yok buradaki cezalar kınama ve benzeri olur.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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