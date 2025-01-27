Baraj Doluluk Oranları Belli Oldu: İstanbul Barajlarının Doluluk Oranında Son Durum Ne?

Baraj doluluk oranları, barajlarda ne kadar su kaldığını merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Soğuk havalarda ve bilhassa kış aylarında yağışların beklenenden daha az olması, İstanbul gibi yüksek nüfuslu büyükşehirlerde su miktarının azalmasına yol açabiliyor.

Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? Baraj doluluk oranlarında güncel durum ne? İşte 27 Ocak baraj doluluk oranları ve detaylar...