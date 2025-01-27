Baraj Doluluk Oranları Belli Oldu: İstanbul Barajlarının Doluluk Oranında Son Durum Ne?
Baraj Doluluk Oranları Belli Oldu: İstanbul Barajlarının Doluluk Oranında Son Durum Ne?
Baraj doluluk oranları, barajlarda ne kadar su kaldığını merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Soğuk havalarda ve bilhassa kış aylarında yağışların beklenenden daha az olması, İstanbul gibi yüksek nüfuslu büyükşehirlerde su miktarının azalmasına yol açabiliyor.
Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? Baraj doluluk oranlarında güncel durum ne? İşte 27 Ocak baraj doluluk oranları ve detaylar...
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Son yağışlarla birlikte İstanbul baraj doluluk oranlarında bazı değişiklikler yaşandı.
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre 27 Ocak Pazartesi günü baraj doluluk oranı 52,53 oldu.
İSKİ'nin paylaştığı İstanbul barajları doluluk oranı şu şekilde:
Geçtiğimiz günlerde ise rakamlar şu şekildeydi:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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