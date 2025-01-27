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Baraj Doluluk Oranları Belli Oldu: İstanbul Barajlarının Doluluk Oranında Son Durum Ne?

Baraj Doluluk Oranları Belli Oldu: İstanbul Barajlarının Doluluk Oranında Son Durum Ne?

barajlar
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.01.2025 - 12:35

Baraj doluluk oranları, barajlarda ne kadar su kaldığını merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Soğuk havalarda ve bilhassa kış aylarında yağışların beklenenden daha az olması, İstanbul gibi yüksek nüfuslu büyükşehirlerde su miktarının azalmasına yol açabiliyor. 

Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? Baraj doluluk oranlarında güncel durum ne? İşte 27 Ocak baraj doluluk oranları ve detaylar...

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Son yağışlarla birlikte İstanbul baraj doluluk oranlarında bazı değişiklikler yaşandı.

Son yağışlarla birlikte İstanbul baraj doluluk oranlarında bazı değişiklikler yaşandı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre 27 Ocak Pazartesi günü baraj doluluk oranı 52,53 oldu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre 27 Ocak Pazartesi günü baraj doluluk oranı 52,53 oldu.

İSKİ'nin paylaştığı İstanbul barajları doluluk oranı şu şekilde:

İSKİ'nin paylaştığı İstanbul barajları doluluk oranı şu şekilde:

Alibey Barajı yüzde 39,64

Büyükçekmece Barajı yüzde 48,95

Darlık Barajı yüzde 47,35

Elmalı Barajı yüzde 84,93

Sazlıdere Barajı yüzde 42,47

Terkos Barajı yüzde 57,88

Ömerli Barajı yüzde 54,55

Istrancalar Barajı yüzde 73,89

Kazandere Barajı yüzde 90,22

Pabuçdere Barajı yüzde 52,83

Geçtiğimiz günlerde ise rakamlar şu şekildeydi:

Geçtiğimiz günlerde ise rakamlar şu şekildeydi:

  • 19 Ocak yüzde 51,4

  • 20 Ocak yüzde 51,76

  • 21 Ocak yüzde 52,01

  • 22 Ocak yüzde 52,27

  • 23 Ocak yüzde 52,42

  • 24 Ocak yüzde 52,41

  • 25 Ocak yüzde 52,43

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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