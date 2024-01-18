Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Borsa
Bankalara Moody's Dopingi: 17 Türk Bankasının Görünümünü Pozitif Oldu, Hisseler Coştu

Bankalara Moody's Dopingi: 17 Türk Bankasının Görünümünü Pozitif Oldu, Hisseler Coştu

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
18.01.2024 - 11:39

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 17 Türk bankasının kredi notunda 'durağan' görünümden 'pozitif' alana revize etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Moody's Türkiye'nin kredi notunda görünümü yükseltmesinden sonra Türk bankaları için de görünümü "olumlu" yaptı.

Moody's Türkiye'nin kredi notunda görünümü yükseltmesinden sonra Türk bankaları için de görünümü "olumlu" yaptı.

Moody's açıklamasında, 17 Türk bankasının not görünümünü 'durağan'dan 'pozitif'e çevirdi.

Moody's, geçen haftalarda beklenene paralel şekilde Türkiye'nin kredi notunu "B3" olarak teyit etmiş, görünümü ise "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti.

Moody's, geçen haftalarda beklenene paralel şekilde Türkiye'nin kredi notunu "B3" olarak teyit etmiş, görünümü ise "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti.

Moody's'den yapılan açıklamaya göre, Akbank, Alternatifbank, Denizbank, Türk Eximbank, HSBC Bank, TEB, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve QNB Finansbank'ın uzun vadeli yabancı para karşı taraf risk derecelendirme notlarını yükseltti. Moody's ayrıca Alternatifbank, Denizbank, HSBC Bank, QNB Bank ve TEB'in uzun vadeli yabancı para mevduat notlarını da artırdı.

Akbank, Alternatifbank, Denizbank, Türk Eximbank, HSBC Bank, Nurlo Yatırım Bankası, Odea Bank, QNB Finansbank, Şekerbank, Ziraat Bankası, TEB, Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, TSKB, Vakıfbank ve Yapı Kredi'nin not görünümleri 'durağan'dan 'pozitif'e çevrildi.

Borsa İstanbul'da da bankacılık endeksi yüzde 1,5'in üzerinde yükseliş gösterirken, bankacılık hisselerindeki yükseliş de dikkat çekti.

Borsa İstanbul'da da bankacılık endeksi yüzde 1,5'in üzerinde yükseliş gösterirken, bankacılık hisselerindeki yükseliş de dikkat çekti.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?