Bankalara Moody's Dopingi: 17 Türk Bankasının Görünümünü Pozitif Oldu, Hisseler Coştu

Moody's'den yapılan açıklamaya göre, Akbank, Alternatifbank, Denizbank, Türk Eximbank, HSBC Bank, TEB, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve QNB Finansbank'ın uzun vadeli yabancı para karşı taraf risk derecelendirme notlarını yükseltti. Moody's ayrıca Alternatifbank, Denizbank, HSBC Bank, QNB Bank ve TEB'in uzun vadeli yabancı para mevduat notlarını da artırdı.

Akbank, Alternatifbank, Denizbank, Türk Eximbank, HSBC Bank, Nurlo Yatırım Bankası, Odea Bank, QNB Finansbank, Şekerbank, Ziraat Bankası, TEB, Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, TSKB, Vakıfbank ve Yapı Kredi'nin not görünümleri 'durağan'dan 'pozitif'e çevrildi.