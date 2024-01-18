Bankalara Moody's Dopingi: 17 Türk Bankasının Görünümünü Pozitif Oldu, Hisseler Coştu
Bankalara Moody's Dopingi: 17 Türk Bankasının Görünümünü Pozitif Oldu, Hisseler Coştu
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 17 Türk bankasının kredi notunda 'durağan' görünümden 'pozitif' alana revize etti.
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Moody's Türkiye'nin kredi notunda görünümü yükseltmesinden sonra Türk bankaları için de görünümü "olumlu" yaptı.
Moody's, geçen haftalarda beklenene paralel şekilde Türkiye'nin kredi notunu "B3" olarak teyit etmiş, görünümü ise "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti.
Borsa İstanbul'da da bankacılık endeksi yüzde 1,5'in üzerinde yükseliş gösterirken, bankacılık hisselerindeki yükseliş de dikkat çekti.
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