Bankalar Ortalama Yüzde 50 Zam Yaparken İş Bankası Durmadı: Çalışanlarına Ne Kadar Zam Yaptı?
Bankalar Ortalama Yüzde 50 Zam Yaparken İş Bankası Durmadı: Çalışanlarına Ne Kadar Zam Yaptı?
Bankaların zam oranları belli oldu. Sektör ortalaması yüzde 50 seviyesinde olurken, İş Bankası önceki yıllarda da yaptığı gibi çalışanlarına daha yüksek oranda zam yaptı.
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Yeni yıl başlarken asgari ücrete yüzde 49, memur ve emeklileri yüzde 49,25 oranında maaş zamları yapıldı. Bu oranlara bakan özel sektör çalışanları hani bana, hani bana derken, yeni yılın ilk aynın bitiminde birçok zam oranı belli oldu.
Hatta özel sektör çalışanlarının çoğu ocak ayı boyunca zam oranlarını öğrenmek için kıvranırken, Şubat 2024 itibarıyla sektörlerin kendi içinde bir ortalama yakaladığı da görüldü.
Alaattin Aktaş'ın geçmiş günlerde açıklanan enflasyon oranını 2023 Ocak ve 2024 Ocak ile karşılaştırmasından şu mantık da çıkıyor ortaya: "Demek ki zamlar enflasyona yol açmıyormuş!"
Bankacılık sektöründe genel maaş zam oranı yüzde 50 göründü gözümüze. Ki bu tabloyu da eski banka yöneticisi Şenol Babuşcu paylaştı.
Yan haklardaki iyileştirmeler bir miktar daha yüksek oldu.
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Temmuz 2023'te ara zamları görüşmelerdekilerin üstüne yuvarlayan İş Bankası'nın zammı yine dikkat çekti. İş Bankası üst yönetimi 2024 yılı maaş zam oranı belli oldu.
Örnek zam hesabına göre 30 bin TL maaş alan bir çalışanın maaşı, 49 bin 500'e, 50 bin TL maaş alan bir çalışanın maaşı da 81 bin 500 TL'ye çıkmış oldu.
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