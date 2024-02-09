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Bankalar Ortalama Yüzde 50 Zam Yaparken İş Bankası Durmadı: Çalışanlarına Ne Kadar Zam Yaptı?

Bankalar Ortalama Yüzde 50 Zam Yaparken İş Bankası Durmadı: Çalışanlarına Ne Kadar Zam Yaptı?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
09.02.2024 - 09:43

Bankaların zam oranları belli oldu. Sektör ortalaması yüzde 50 seviyesinde olurken, İş Bankası önceki yıllarda da yaptığı gibi çalışanlarına daha yüksek oranda zam yaptı.

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Yeni yıl başlarken asgari ücrete yüzde 49, memur ve emeklileri yüzde 49,25 oranında maaş zamları yapıldı. Bu oranlara bakan özel sektör çalışanları hani bana, hani bana derken, yeni yılın ilk aynın bitiminde birçok zam oranı belli oldu.

Yeni yıl başlarken asgari ücrete yüzde 49, memur ve emeklileri yüzde 49,25 oranında maaş zamları yapıldı. Bu oranlara bakan özel sektör çalışanları hani bana, hani bana derken, yeni yılın ilk aynın bitiminde birçok zam oranı belli oldu.

Hatta özel sektör çalışanlarının çoğu ocak ayı boyunca zam oranlarını öğrenmek için kıvranırken, Şubat 2024 itibarıyla sektörlerin kendi içinde bir ortalama yakaladığı da görüldü.

Hatta özel sektör çalışanlarının çoğu ocak ayı boyunca zam oranlarını öğrenmek için kıvranırken, Şubat 2024 itibarıyla sektörlerin kendi içinde bir ortalama yakaladığı da görüldü.

Hatta bu yıl tek zam olacağı bol bol konuşuldu ki halen belirsiz. Arada seçim var, enflasyonda zirve var, seçim sonrası da var derken 2024'ün ilk yarısı biraz karışık.

Alaattin Aktaş'ın geçmiş günlerde açıklanan enflasyon oranını 2023 Ocak ve 2024 Ocak ile karşılaştırmasından şu mantık da çıkıyor ortaya: "Demek ki zamlar enflasyona yol açmıyormuş!"

Alaattin Aktaş'ın geçmiş günlerde açıklanan enflasyon oranını 2023 Ocak ve 2024 Ocak ile karşılaştırmasından şu mantık da çıkıyor ortaya: "Demek ki zamlar enflasyona yol açmıyormuş!"

Aktaş şöyle diyor: 'Özellikle hizmetler sektöründe fiyat algısı tümüyle bozulmuşken ve fiyatlama davranışı böylesine raydan çıkmışken nasıl oluyor da fiyat artışı geçen yılla aynı düzeyde kalıyor?' Biz dönelim maaş zamlarına, seviyoruz kimin ne kadar zam aldığını öğrenmeyi.

Bankacılık sektöründe genel maaş zam oranı yüzde 50 göründü gözümüze. Ki bu tabloyu da eski banka yöneticisi Şenol Babuşcu paylaştı.

Bankacılık sektöründe genel maaş zam oranı yüzde 50 göründü gözümüze. Ki bu tabloyu da eski banka yöneticisi Şenol Babuşcu paylaştı.
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Bankaların zamlarının detayları burada.

Yan haklardaki iyileştirmeler bir miktar daha yüksek oldu.

Yan haklardaki iyileştirmeler bir miktar daha yüksek oldu.
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Temmuz 2023'te ara zamları görüşmelerdekilerin üstüne yuvarlayan İş Bankası'nın zammı yine dikkat çekti. İş Bankası üst yönetimi 2024 yılı maaş zam oranı belli oldu.

Temmuz 2023'te ara zamları görüşmelerdekilerin üstüne yuvarlayan İş Bankası'nın zammı yine dikkat çekti. İş Bankası üst yönetimi 2024 yılı maaş zam oranı belli oldu.

İş Bankası kademeli biz zam yaptı. Banka’nın açıklamasında çalışanlara, 

  • Maaşın ilk 10 bin TL'si için % 70,

  • 2. 10 bin TL için % 65, 

  • Maaşın kalan kısmı için de % 60 zam yapıldı. Kaynak: Banka Dünyası

Örnek zam hesabına göre 30 bin TL maaş alan bir çalışanın maaşı, 49 bin 500'e, 50 bin TL maaş alan bir çalışanın maaşı da 81 bin 500 TL'ye çıkmış oldu.

Örnek zam hesabına göre 30 bin TL maaş alan bir çalışanın maaşı, 49 bin 500'e, 50 bin TL maaş alan bir çalışanın maaşı da 81 bin 500 TL'ye çıkmış oldu.

Maaş farklarını uzun vadede azaltsa da zam oranı yüzde 60'ın üzerinde oldu. 

Bu zamların uygulanmasından sonra 5 ve üzeri yıl kıdemi bulunan çalışanlara en az 1.000 TL den başlamak üzere 'her tam yıl için' 300 TL, en fazla 4.000 TL maktu eklenecek.

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