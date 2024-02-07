Kamu Bankaları Musluğu Kapadı: Kredilerde Büyüme Yavaşlamaya Döndü
Kamu Bankaları Musluğu Kapadı: Kredilerde Büyüme Yavaşlamaya Döndü
Yeni yıla başlarken, artan tüketici ve ticari krediler hız kesti. Özellikle kamu bankalarının tüketici kredileri küçülürken, ticari kredilerde 2 yıl sonra büyümede sert fren görüldü.
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Bankalar, yılın başında hızla kredi dağıtırken, yılın ikinci ayında hızla muslukları kapamaya yöneldi.
Yılın ilk haftalarında tüketici kredilerinde büyüme yüzde 21, ticari kredilerde de yüzde 15'in üzerindeydi.
Kamu bankalarında düşüş daha keskin oldu. Tüketici kredilerinde küçülme yüzde 15 sınırına dayanırken, özel bankalarda yüzde 45,5 ile büyüme devam etti.
Özel bankalarda ise tüketici kredilerinde büyüme devam ederken, yüzde 45,54 seviyesinde oldu.
Merkez Bankası haftalık verileri, tüketici kredi faiz oranlarında hafif gevşeme görülürken, ticari kredilerde ise yükselişin sürdüğüne işaret ediyor.
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