Kamu Bankaları Musluğu Kapadı: Kredilerde Büyüme Yavaşlamaya Döndü

Kamu bankaları TCMB'nin faiz artışlarıyla birlikte yüzde 70'in üzerinde olan tüketici kredilerinde yavaşlamayı başlatmıştı. Tüketici kredilerinde büyüme, eylül sonunda küçülmeye dönerken, en çok Aralık 2023'ün 2. haftasında yüzde 15,55 düşüşle görülmüştü. Ticari kredilerde de kamu bankaları kredi büyümesi mayıs sonunda yüzde 63 olurken, ağustos başında yüzde 20'nin altına indi. Yeni yılla birlikte de tek haneye geriledi.

Ocak sonunda bankalardaki toplam kredi büyümesi (13 haftalık yıllıklandırılmış kur etkisinden arındırılmış) yüzde 23,71 olurken, kamu bankalarında bu oran yüzde 10,02, özel bankalarda da yüzde 38,14 oldu.