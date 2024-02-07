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Kamu Bankaları Musluğu Kapadı: Kredilerde Büyüme Yavaşlamaya Döndü

Kamu Bankaları Musluğu Kapadı: Kredilerde Büyüme Yavaşlamaya Döndü

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
07.02.2024 - 14:06

Yeni yıla başlarken, artan tüketici ve ticari krediler hız kesti. Özellikle kamu bankalarının tüketici kredileri küçülürken, ticari kredilerde 2 yıl sonra büyümede sert fren görüldü.

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Bankalar, yılın başında hızla kredi dağıtırken, yılın ikinci ayında hızla muslukları kapamaya yöneldi.

Bankalar, yılın başında hızla kredi dağıtırken, yılın ikinci ayında hızla muslukları kapamaya yöneldi.

Ekonomim'den Şebnem Turhan'ın analizine göre, 2023 sonunda artan faizlerle mevduat oranlarında da yükselişe geçen bankaların kredilerinde büyüme hızlanmıştı. 2024 yılı başlarında da bu hız devam ederken, ayın sonuna varmadan frene basıldı. 

2024 yılının ilk haftasında toplam kredi büyümesi, faiz artışlarının hissedildiği Temmuz 2023 sonundan bu yana görülen en hızlı büyümeye ulaşarak yüzde 26,3 olmuştu.

Yılın ilk haftalarında tüketici kredilerinde büyüme yüzde 21, ticari kredilerde de yüzde 15'in üzerindeydi.

Yılın ilk haftalarında tüketici kredilerinde büyüme yüzde 21, ticari kredilerde de yüzde 15'in üzerindeydi.

Kamu bankaları TCMB'nin faiz artışlarıyla birlikte yüzde 70'in üzerinde olan tüketici kredilerinde yavaşlamayı başlatmıştı. Tüketici kredilerinde büyüme, eylül sonunda küçülmeye dönerken, en çok Aralık 2023'ün 2. haftasında yüzde 15,55 düşüşle görülmüştü. Ticari kredilerde de kamu bankaları kredi büyümesi mayıs sonunda yüzde 63 olurken, ağustos başında yüzde 20'nin altına indi. Yeni yılla birlikte de tek haneye geriledi. 

Ocak sonunda bankalardaki toplam kredi büyümesi (13 haftalık yıllıklandırılmış kur etkisinden arındırılmış) yüzde 23,71 olurken, kamu bankalarında bu oran yüzde 10,02, özel bankalarda da yüzde 38,14 oldu.

Kamu bankalarında düşüş daha keskin oldu. Tüketici kredilerinde küçülme yüzde 15 sınırına dayanırken, özel bankalarda yüzde 45,5 ile büyüme devam etti.

Kamu bankalarında düşüş daha keskin oldu. Tüketici kredilerinde küçülme yüzde 15 sınırına dayanırken, özel bankalarda yüzde 45,5 ile büyüme devam etti.

Ticari kredilerde büyüme ise sert yavaşladı. Kamu bankalarında ticari kredilerde büyüme hızı yüzde 7,97'ye inerken, Kasım 2021’den bu yana en düşük seviye görüldü. Özel bankalarda da yüzde 19,94 oldu. 

Merkez Bankası, tarafından yapılan açıklamalarda enflasyonla mücadelede özellikle 'tüketici kredi ve kredi kartlarında' yavaşlama görülmesi amaçlandığı biliniyor.

Özel bankalarda ise tüketici kredilerinde büyüme devam ederken, yüzde 45,54 seviyesinde oldu.

Özel bankalarda ise tüketici kredilerinde büyüme devam ederken, yüzde 45,54 seviyesinde oldu.

Özel bankalarda da ocak başına yüzde 47,05 seviyesine hız kaybı görülse de büyüme sürdü. Özel bankalarda ticari kredilerde büyüme yüzde 19,95 ile yüzde 20'nin altına geldi. Özel bankalarda yıl başında ticari kredi büyümesi yüzde 24'e yaklaşmıştı.

Merkez Bankası haftalık verileri, tüketici kredi faiz oranlarında hafif gevşeme görülürken, ticari kredilerde ise yükselişin sürdüğüne işaret ediyor.

Merkez Bankası haftalık verileri, tüketici kredi faiz oranlarında hafif gevşeme görülürken, ticari kredilerde ise yükselişin sürdüğüne işaret ediyor.
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