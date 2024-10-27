Bakımına Özen Gösterenlerin Mutlaka Göz Atması Gereken Haftanın Çok Satan Kozmetik Ürünleri
Bakımına Özen Gösterenlerin Mutlaka Göz Atması Gereken Haftanın Çok Satan Kozmetik Ürünleri
Bakımınıza önem veren ve kendinizi şımartmayı seven biriyseniz, bu haftanın en popüler 12 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım ritüelinize taze bir enerji katmak için mükemmel bir seçenek. İşte, bakımını önemseyen ve kendini ödüllendirmeyi sevenlerin tercih ettiği haftanın en çok satılan 11 kozmetik ürünü.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
Bu içerik 27.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Cerave Nemlendirici Losyon Kuru Ciltler Hyalüronik Asit İçerikli 236 ml
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2. La Roche-Posay Yağlı Ve Akneye Eğilimli Ciltler Için Yüz Bakım Rutini
3. Hypnôse Le 8 Serum Içerikli Hacim Veren Maskara 01 Siyah 3614273597470
4. Clinique Almost Lipstick Ruj - Black Honey 020714004507
5. Versace Crystal Noir EDP 90 ml Kadın Parfüm
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6. Note 3 in 1 Healthy Skin Tinted Moisturizer 50 SPF+ Renk Ton Eşitleyici Aydınlatıcı Krem
7. URBAN Care Style Guide Doğal ve Mat Görünüm Sağlayan Esnek Tutuşlu Wax 100 ml- Vegan
8. NIVEA Böğürtlen Dudak Bakım Kremi, 24 Saat Nem, Hafif Bordo Işıltı, Doğal Yağlar ile Gün Boyu Dudak Bakımı, Böğürtlen Kokusu, 4.8 gr
9. Vichy Dercos Anti-Dandruff Kepek Karşıtı Bakım Şampuanı - Normal ve Yağlı Saçlar, 390 ml
10. Old Spice Captain Erkek İçin Terleme Önleyici Jel Deodorant 70 ml
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11. L'Oréal Paris Excellence Creme Saç Boyası - 7.1 Kumral Küllü
12. NIVEA El ve Vücut Bakım Kremi Pürüzsüzleştirici 400ml, 48 Saat Nemlendirici Serum, Shea Yağı, Kuru Ciltler
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