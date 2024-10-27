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Bakımına Özen Gösterenlerin Mutlaka Göz Atması Gereken Haftanın Çok Satan Kozmetik Ürünleri

etiket Bakımına Özen Gösterenlerin Mutlaka Göz Atması Gereken Haftanın Çok Satan Kozmetik Ürünleri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
27.10.2024 - 15:05

Bakımınıza önem veren ve kendinizi şımartmayı seven biriyseniz, bu haftanın en popüler 12 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım ritüelinize taze bir enerji katmak için mükemmel bir seçenek. İşte, bakımını önemseyen ve kendini ödüllendirmeyi sevenlerin tercih ettiği haftanın en çok satılan 11 kozmetik ürünü.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 27.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Cerave Nemlendirici Losyon Kuru Ciltler Hyalüronik Asit İçerikli 236 ml

1. Cerave Nemlendirici Losyon Kuru Ciltler Hyalüronik Asit İçerikli 236 ml

CeraVe Nemlendirici Losyon, hyalüronik asit içeriği ile cildi derinlemesine nemlendirir ve pürüzsüzleştirir. Kuru ciltler için özel formüle edilmiş bu losyon, cilt bariyerini güçlendirir ve uzun süreli nem sağlar. Her gün sağlıklı ve yumuşak bir ciltle kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.

Hepsiburada

2. La Roche-Posay Yağlı Ve Akneye Eğilimli Ciltler Için Yüz Bakım Rutini

2. La Roche-Posay Yağlı Ve Akneye Eğilimli Ciltler Için Yüz Bakım Rutini

Yağlı ve akneye yatkın ciltler için geliştirilen La Roche-Posay yüz bakım rutini, cildinizin dengesini sağlar ve gözeneklerin temizlenmesine yardımcı olur. Hafif yapısı cildi kurutmadan bakım yaparken akneye karşı etkin sonuç sunar. Sağlıklı ve dengeli bir cilt için ideal bir bakım seçeneği!

Hepsiburada

3. Hypnôse Le 8 Serum Içerikli Hacim Veren Maskara 01 Siyah 3614273597470

3. Hypnôse Le 8 Serum Içerikli Hacim Veren Maskara 01 Siyah 3614273597470

Lancome Hypnôse Le 8 Maskara, serum içerikli formülü ile kirpiklerinize hacim kazandırırken bakım da yapar. Yoğun siyah rengi ile etkileyici bakışlar yaratır, uzun süre kalıcıdır. Doğal ve çarpıcı bir görünüm arayanlar için mükemmel bir seçim!

Hepsiburada

4. Clinique Almost Lipstick Ruj - Black Honey 020714004507

4. Clinique Almost Lipstick Ruj - Black Honey 020714004507

Clinique Almost Lipstick Ruj Black Honey, doğal ve zarif bir dokunuşla dudaklarınıza çekicilik kazandırır. Hafif yapısı sayesinde günlük kullanım için idealdir ve dudakları yumuşak tutar. Her cilt tonuna uyum sağlayan bu özel renk, ikonik bir klasiktir.

Hepsiburada

5. Versace Crystal Noir EDP 90 ml Kadın Parfüm

5. Versace Crystal Noir EDP 90 ml Kadın Parfüm

Versace Crystal Noir EDP, büyüleyici ve sofistike bir koku arayan kadınların vazgeçilmezi. Gizemli notaları ve zarif dokunuşları ile unutulmaz bir iz bırakır. Akılda kalıcı, yoğun ve çekici bir parfüm deneyimi sunar.

Hepsiburada
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6. Note 3 in 1 Healthy Skin Tinted Moisturizer 50 SPF+ Renk Ton Eşitleyici Aydınlatıcı Krem

6. Note 3 in 1 Healthy Skin Tinted Moisturizer 50 SPF+ Renk Ton Eşitleyici Aydınlatıcı Krem

Note 3 in 1 Healthy Skin Tinted Moisturizer, 50 SPF koruma ile cildinizi zararlı ışınlardan korurken cilt tonunuzu eşitler. Hafif renkli yapısıyla doğal bir ışıltı kazandırır, sağlıklı bir görünüm sunar. Makyajsız gibi görünen etkili bir cilt için ideal seçim!

 

Hepsiburada

7. URBAN Care Style Guide Doğal ve Mat Görünüm Sağlayan Esnek Tutuşlu Wax 100 ml- Vegan

7. URBAN Care Style Guide Doğal ve Mat Görünüm Sağlayan Esnek Tutuşlu Wax 100 ml- Vegan

Doğal ve mat bir görünüm için ideal olan URBAN Care Style Guide Wax, esnek tutuşuyla saçlarınızı şekillendirir. Vegan içeriğiyle saçlarınıza zarar vermeden istediğiniz şekli kolayca elde edebilirsiniz. Gün boyu kalıcı ve doğal bir stil arayanların favorisi!

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8. NIVEA Böğürtlen Dudak Bakım Kremi, 24 Saat Nem, Hafif Bordo Işıltı, Doğal Yağlar ile Gün Boyu Dudak Bakımı, Böğürtlen Kokusu, 4.8 gr

8. NIVEA Böğürtlen Dudak Bakım Kremi, 24 Saat Nem, Hafif Bordo Işıltı, Doğal Yağlar ile Gün Boyu Dudak Bakımı, Böğürtlen Kokusu, 4.8 gr

NIVEA Böğürtlen Dudak Bakım Kremi, dudaklarınıza hafif bordo bir ışıltı verirken 24 saat boyunca nem sağlar. Doğal yağlarla zenginleştirilmiş yapısı, dudakları yumuşacık ve pürüzsüz hale getirir. Tatlı böğürtlen kokusuyla gün boyu ferahlık hissi sunar.

Burada.

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9. Vichy Dercos Anti-Dandruff Kepek Karşıtı Bakım Şampuanı - Normal ve Yağlı Saçlar, 390 ml

9. Vichy Dercos Anti-Dandruff Kepek Karşıtı Bakım Şampuanı - Normal ve Yağlı Saçlar, 390 ml

Vichy Dercos Anti-Dandruff Şampuan, kepeğe karşı etkili çözüm sunarken saç derinize nazik davranır. Normal ve yağlı saç tipleri için özel olarak geliştirilmiştir ve saçlarınızı temizlerken kepekle savaşır. Düzenli kullanımda saç derisini rahatlatan, sağlıklı görünen saçlar elde edersiniz.

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10. Old Spice Captain Erkek İçin Terleme Önleyici Jel Deodorant 70 ml

10. Old Spice Captain Erkek İçin Terleme Önleyici Jel Deodorant 70 ml

Old Spice Captain Terleme Önleyici Jel Deodorant, erkeklerin gün boyu ferah hissetmesi için özel olarak formüle edildi. Etkili yapısıyla terlemeyi kontrol altına alır ve gün boyu taze bir koku sunar. Kendine güvenen erkeklerin favori seçimlerinden biri olmaya aday!

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11. L'Oréal Paris Excellence Creme Saç Boyası - 7.1 Kumral Küllü

11. L'Oréal Paris Excellence Creme Saç Boyası - 7.1 Kumral Küllü

L'Oréal Paris Excellence Creme ile küllü kumral tonlarına ulaşmak artık çok kolay! Renk koruyucu formülü, saçınıza canlı ve kalıcı bir parlaklık kazandırır. Yoğun bakım sağlayan içeriğiyle saçlarınızı boyarken aynı zamanda besler.

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12. NIVEA El ve Vücut Bakım Kremi Pürüzsüzleştirici 400ml, 48 Saat Nemlendirici Serum, Shea Yağı, Kuru Ciltler

12. NIVEA El ve Vücut Bakım Kremi Pürüzsüzleştirici 400ml, 48 Saat Nemlendirici Serum, Shea Yağı, Kuru Ciltler

Kuru ciltlere 48 saat boyunca yoğun nem sağlayan NIVEA El ve Vücut Bakım Kremi, shea yağı içeriği ile cildinizi pürüzsüzleştirir. Zengin ve kremsi yapısı sayesinde derinlemesine bir bakım sunar. Her kullanımda yumuşacık ve sağlıklı bir ciltle tanışmaya hazır olun.

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